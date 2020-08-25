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В Петербурге мальчик-инвалид отравился этанолом
Уголовное дело завели на мать девятилетнего мальчика, отравившегося этанолом в Петербурге, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T11:46
2020-08-25T11:46
санкт-петербург
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Уголовное дело завели на мать девятилетнего мальчика, отравившегося этанолом в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."Возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности девятилетнего мальчика, отравившегося этанолом", - говорится в сообщении. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавляет полицейский главк.По данным местных СМИ, 22 августа в городскую больницу был доставлен мальчик-инвалид с острым отравлением этанолом. Его нашла лежащим возле дома на Петергофском шоссе прохожая, вызвавшая медиков и полицию. Ребенка госпитализировали в отделение реанимации.
https://ria.ru/20200222/1565093168.html
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санкт-петербург
РИА Новости
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60
санкт-петербург, происшествия

В Петербурге мальчик-инвалид отравился этанолом

11:46 25.08.2020
651
© Fotolia / Evgeniy KalinovskiyВрач проверяет капельницу
Врач проверяет капельницу
© Fotolia / Evgeniy Kalinovskiy
Врач проверяет капельницу. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Уголовное дело завели на мать девятилетнего мальчика, отравившегося этанолом в Петербурге, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"Возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности девятилетнего мальчика, отравившегося этанолом", - говорится в сообщении. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавляет полицейский главк.
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По данным местных СМИ, 22 августа в городскую больницу был доставлен мальчик-инвалид с острым отравлением этанолом. Его нашла лежащим возле дома на Петергофском шоссе прохожая, вызвавшая медиков и полицию. Ребенка госпитализировали в отделение реанимации.
0121527
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