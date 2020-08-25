https://ria.ru/20200825/otravlenie-1576276368.html

В Петербурге мальчик-инвалид отравился этанолом

Уголовное дело завели на мать девятилетнего мальчика, отравившегося этанолом в Петербурге, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T11:46

2020-08-25T11:46

2020-08-25T11:46

санкт-петербург

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости.</strong> Уголовное дело завели на мать девятилетнего мальчика, отравившегося этанолом в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a>, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."Возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности девятилетнего мальчика, отравившегося этанолом", - говорится в сообщении. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавляет полицейский главк.По данным местных СМИ, 22 августа в городскую больницу был доставлен мальчик-инвалид с острым отравлением этанолом. Его нашла лежащим возле дома на Петергофском шоссе прохожая, вызвавшая медиков и полицию. Ребенка госпитализировали в отделение реанимации.

https://ria.ru/20200222/1565093168.html

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санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия