https://ria.ru/20200825/oteli-1576248516.html

Кот Ангел и девушка: какие необычные вещи забывают гости в отелях

Одежда, обувь, гаджеты, игрушки для взрослых и даже ящик с фруктами — это не ассортимент универсального магазина, а то, что горничные находят в номерах отелей... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T08:00

2020-08-25T08:00

2020-08-25T16:43

отдых

туристы

туризм

проблемы - туризм

туризм

отели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572677893_0:145:3101:1890_1400x0_80_0_0_bf0ab16d0b1fc1a06f462f658d80eb9e.jpg

<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Светлана Баева. </strong>Одежда, обувь, гаджеты, игрушки для взрослых и даже ящик с фруктами — это не ассортимент универсального магазина, а то, что горничные находят в номерах отелей после отъезда постояльцев. О том, где хранят найденное и как возвращают туристам, — в материале РИА Новости.Плетку списали"Гостья, покинув отель, вспомнила, что забыла в номере некий предмет, но наотрез отказалась сообщать, что именно. Захожу в отдел гостиничного хозяйства, интересуюсь у начальника. Главный, заглянув в журнал забытых вещей, краснеет и стыдливо сообщает: "Вибратор…" — так начинается книга "Do not disturb" отельера Юниса Теймурханлы. — Задаю логичный в этой ситуации вопрос: "Как мы с ЭТИМ обычно поступаем, если гость не объявляется?" Отвечает: "Шесть месяцев храним, а потом отдаем персоналу. Тут вот недавно плетку списали".Постояльцы оставляют предметы личной гигиены, одежду, книги, блокноты, зонтики, перчатки, планшеты, ноутбуки. "Чаще всего — зарядные устройства для телефона и ювелирные изделия. Редко — деньги, ключи или документы", — перечисляет руководитель туркомпании Ольга Стрелец, десять лет проработавшая в отельном бизнесе.Прах, девушка и АнгелВ начале года список самых необычных вещей, забытых в номерах, опубликовала газета Mirror. Он поражает. Например, там есть полутораметровая фигура единорога из цветов, свадебное сари, украшенное драгоценными камнями и гигантской блестящей луной.Один постоялец умудрился оставить урну с прахом отца. Другой — книгу с автографами известных людей, которые собирал 30 лет. Еще один — бонсай возрастом 65 лет.Также в списке пара двухметровых искусственных пальм, телевизор с диагональю 190 сантиметров, полутораметровые крылья ангела и персидский кот по кличке Ангел.Самая нежная змеяНесколько лет назад техник одной международной сети отелей Джастин Кертис <a href="https://www.quora.com/Whats-the-weirdest-thing-youve-found-in-a-hotel-room/answer/Justin-Curtis-27?ch=10&share=6ae60e8c&srid=zSJx" target="_blank">сообщил</a>, что в номере гостиницы обнаружили удава, который спокойно отдыхал на раздвижном диване. Его поймали и отдали в приют для экзотических животных и рептилий. Примечательно, что подобные пресмыкающиеся в той местности не водятся, то есть сам удав заползти не мог. Поэтому предположили, что его забыл постоялец, но сам он так и не вернулся за питомцем. Вячеслав Анисимов, руководитель турцентра в Шерегеше, вспоминает, что как-то гость оставил целый ящик фруктов, "очень спелых и вкусных".А вот алкоголь забывают редко. "Чаще гости прихватывают с собой содержимое мини-бара в качестве сувенира вместе с полотенцами, но это уже совсем другая история", — говорит Ольга Стрелец.Даже один носокПо словам Стрелец, в отеле, где она работала, горничные сами проверяли комнату перед выездом постояльцев и просили гостей убедиться лично, что они ничего не забыли. "Если же при уборке обнаруживали даже один носок или нижнее белье, об этом незамедлительно сообщали администратору. Затем вещь упаковывали в пакет с ФИО постояльца, номером комнаты, датой проживания и относили в кладовую, — уточняет эксперт. — Ценности типа оргтехники, телефона или ювелирных изделий хранили в сейфе у администратора на ресепшен". О находке обязательно сообщали хозяину — по контактам, оставленным при заселении. "За ними возвращались. Речь, конечно, не о зубных щетках, хотя было и такое", — говорит Стрелец.Способов вернуть забытое владельцу множество: курьерская служба, почта, оказия со знакомыми. Нередко гости наносят повторный визит.Исключение — еда. Быстропортящиеся продукты со вскрытой упаковкой, как правило, сразу утилизируют. "Мы это не считаем забытыми вещами и сразу раздаем персоналу, — добавляет Вячеслав Анисимов. — Если никто не берет — в мусорные баки".Пройдите по часовой стрелкеМинимизировать риск оставить что-то важное при выезде из номера несложно.

https://ria.ru/20200604/1571955939.html

https://ria.ru/20200109/1563225403.html

https://ria.ru/20191216/1562360032.html

https://ria.ru/20200730/1575189232.html

https://ria.ru/20200701/1573635031.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, туристы, проблемы - туризм, туризм, отели