Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200825/oteli-1576248516.html
Кот Ангел и девушка: какие необычные вещи забывают гости в отелях
Одежда, обувь, гаджеты, игрушки для взрослых и даже ящик с фруктами — это не ассортимент универсального магазина, а то, что горничные находят в номерах отелей... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T08:00
2020-08-25T16:43
отдых
туристы
туризм
проблемы - туризм
туризм
отели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572677893_0:145:3101:1890_1400x0_80_0_0_bf0ab16d0b1fc1a06f462f658d80eb9e.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Светлана Баева. </strong>Одежда, обувь, гаджеты, игрушки для взрослых и даже ящик с фруктами — это не ассортимент универсального магазина, а то, что горничные находят в номерах отелей после отъезда постояльцев. О том, где хранят найденное и как возвращают туристам, — в материале РИА Новости.Плетку списали"Гостья, покинув отель, вспомнила, что забыла в номере некий предмет, но наотрез отказалась сообщать, что именно. Захожу в отдел гостиничного хозяйства, интересуюсь у начальника. Главный, заглянув в журнал забытых вещей, краснеет и стыдливо сообщает: "Вибратор…" — так начинается книга "Do not disturb" отельера Юниса Теймурханлы. — Задаю логичный в этой ситуации вопрос: "Как мы с ЭТИМ обычно поступаем, если гость не объявляется?" Отвечает: "Шесть месяцев храним, а потом отдаем персоналу. Тут вот недавно плетку списали".Постояльцы оставляют предметы личной гигиены, одежду, книги, блокноты, зонтики, перчатки, планшеты, ноутбуки. "Чаще всего — зарядные устройства для телефона и ювелирные изделия. Редко — деньги, ключи или документы", — перечисляет руководитель туркомпании Ольга Стрелец, десять лет проработавшая в отельном бизнесе.Прах, девушка и АнгелВ начале года список самых необычных вещей, забытых в номерах, опубликовала газета Mirror. Он поражает. Например, там есть полутораметровая фигура единорога из цветов, свадебное сари, украшенное драгоценными камнями и гигантской блестящей луной.Один постоялец умудрился оставить урну с прахом отца. Другой — книгу с автографами известных людей, которые собирал 30 лет. Еще один — бонсай возрастом 65 лет.Также в списке пара двухметровых искусственных пальм, телевизор с диагональю 190 сантиметров, полутораметровые крылья ангела и персидский кот по кличке Ангел.Самая нежная змеяНесколько лет назад техник одной международной сети отелей Джастин Кертис <a href="https://www.quora.com/Whats-the-weirdest-thing-youve-found-in-a-hotel-room/answer/Justin-Curtis-27?ch=10&amp;share=6ae60e8c&amp;srid=zSJx" target="_blank">сообщил</a>, что в номере гостиницы обнаружили удава, который спокойно отдыхал на раздвижном диване. Его поймали и отдали в приют для экзотических животных и рептилий. Примечательно, что подобные пресмыкающиеся в той местности не водятся, то есть сам удав заползти не мог. Поэтому предположили, что его забыл постоялец, но сам он так и не вернулся за питомцем. Вячеслав Анисимов, руководитель турцентра в Шерегеше, вспоминает, что как-то гость оставил целый ящик фруктов, "очень спелых и вкусных".А вот алкоголь забывают редко. "Чаще гости прихватывают с собой содержимое мини-бара в качестве сувенира вместе с полотенцами, но это уже совсем другая история", — говорит Ольга Стрелец.Даже один носокПо словам Стрелец, в отеле, где она работала, горничные сами проверяли комнату перед выездом постояльцев и просили гостей убедиться лично, что они ничего не забыли. "Если же при уборке обнаруживали даже один носок или нижнее белье, об этом незамедлительно сообщали администратору. Затем вещь упаковывали в пакет с ФИО постояльца, номером комнаты, датой проживания и относили в кладовую, — уточняет эксперт. — Ценности типа оргтехники, телефона или ювелирных изделий хранили в сейфе у администратора на ресепшен". О находке обязательно сообщали хозяину — по контактам, оставленным при заселении. "За ними возвращались. Речь, конечно, не о зубных щетках, хотя было и такое", — говорит Стрелец.Способов вернуть забытое владельцу множество: курьерская служба, почта, оказия со знакомыми. Нередко гости наносят повторный визит.Исключение — еда. Быстропортящиеся продукты со вскрытой упаковкой, как правило, сразу утилизируют. "Мы это не считаем забытыми вещами и сразу раздаем персоналу, — добавляет Вячеслав Анисимов. — Если никто не берет — в мусорные баки".Пройдите по часовой стрелкеМинимизировать риск оставить что-то важное при выезде из номера несложно.
https://ria.ru/20200604/1571955939.html
https://ria.ru/20200109/1563225403.html
https://ria.ru/20191216/1562360032.html
https://ria.ru/20200730/1575189232.html
https://ria.ru/20200701/1573635031.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572677893_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_fb41c920d5b5728bac73bde0c080d209.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отдых, туристы, проблемы - туризм, туризм, отели

Кот Ангел и девушка: какие необычные вещи забывают гости в отелях

08:00 25.08.2020 (обновлено: 16:43 25.08.2020)
4524
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГорничная застилает кровать в номере отеля "Арт Москва Войковская" в Москве
Горничная застилает кровать в номере отеля Арт Москва Войковская в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Одежда, обувь, гаджеты, игрушки для взрослых и даже ящик с фруктами — это не ассортимент универсального магазина, а то, что горничные находят в номерах отелей после отъезда постояльцев. О том, где хранят найденное и как возвращают туристам, — в материале РИА Новости.

Плетку списали

"Гостья, покинув отель, вспомнила, что забыла в номере некий предмет, но наотрез отказалась сообщать, что именно. Захожу в отдел гостиничного хозяйства, интересуюсь у начальника. Главный, заглянув в журнал забытых вещей, краснеет и стыдливо сообщает: "Вибратор…" — так начинается книга "Do not disturb" отельера Юниса Теймурханлы. — Задаю логичный в этой ситуации вопрос: "Как мы с ЭТИМ обычно поступаем, если гость не объявляется?" Отвечает: "Шесть месяцев храним, а потом отдаем персоналу. Тут вот недавно плетку списали".
Постояльцы оставляют предметы личной гигиены, одежду, книги, блокноты, зонтики, перчатки, планшеты, ноутбуки. "Чаще всего — зарядные устройства для телефона и ювелирные изделия. Редко — деньги, ключи или документы", — перечисляет руководитель туркомпании Ольга Стрелец, десять лет проработавшая в отельном бизнесе.
Россия, Санкт-Петербург
4 июня, 08:00Туризм
Записки отельера. Как сейчас ждут туристов в Петербурге

Прах, девушка и Ангел

В начале года список самых необычных вещей, забытых в номерах, опубликовала газета Mirror. Он поражает. Например, там есть полутораметровая фигура единорога из цветов, свадебное сари, украшенное драгоценными камнями и гигантской блестящей луной.
Один постоялец умудрился оставить урну с прахом отца. Другой — книгу с автографами известных людей, которые собирал 30 лет. Еще один — бонсай возрастом 65 лет.
Служба портье
9 января, 23:19Туризм
Названы самые странные вещи, которые туристы оставляют в отелях
Также в списке пара двухметровых искусственных пальм, телевизор с диагональю 190 сантиметров, полутораметровые крылья ангела и персидский кот по кличке Ангел.

Самая нежная змея

Несколько лет назад техник одной международной сети отелей Джастин Кертис сообщил, что в номере гостиницы обнаружили удава, который спокойно отдыхал на раздвижном диване. Его поймали и отдали в приют для экзотических животных и рептилий. Примечательно, что подобные пресмыкающиеся в той местности не водятся, то есть сам удав заползти не мог. Поэтому предположили, что его забыл постоялец, но сам он так и не вернулся за питомцем.

"Самая нежная змея, которую я когда-либо встречал, — отметил Джастин Кертис. — И, безусловно, необычнейшая вещь из найденных в отеле. Однозначно".

Кошка собралась в отпуск
16 декабря 2019, 08:00Туризм
Кот Виктор отдыхает! Странные вещи и звери на борту самолета
Вячеслав Анисимов, руководитель турцентра в Шерегеше, вспоминает, что как-то гость оставил целый ящик фруктов, "очень спелых и вкусных".
А вот алкоголь забывают редко. "Чаще гости прихватывают с собой содержимое мини-бара в качестве сувенира вместе с полотенцами, но это уже совсем другая история", — говорит Ольга Стрелец.

Даже один носок

"Как правило, если в номере находят забытые вещи, их регистрируют и отправляют на хранение. Его продолжительность зависит от каждой конкретной гостиницы: от нескольких недель до полугода", — поясняют в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей.

По словам Стрелец, в отеле, где она работала, горничные сами проверяли комнату перед выездом постояльцев и просили гостей убедиться лично, что они ничего не забыли. "Если же при уборке обнаруживали даже один носок или нижнее белье, об этом незамедлительно сообщали администратору. Затем вещь упаковывали в пакет с ФИО постояльца, номером комнаты, датой проживания и относили в кладовую, — уточняет эксперт. — Ценности типа оргтехники, телефона или ювелирных изделий хранили в сейфе у администратора на ресепшен".
Страус эму
30 июля, 21:02Туризм
В Австралии страусы попали в черный список отеля за плохое поведение
О находке обязательно сообщали хозяину — по контактам, оставленным при заселении. "За ними возвращались. Речь, конечно, не о зубных щетках, хотя было и такое", — говорит Стрелец.
Способов вернуть забытое владельцу множество: курьерская служба, почта, оказия со знакомыми. Нередко гости наносят повторный визит.
Исключение — еда. Быстропортящиеся продукты со вскрытой упаковкой, как правило, сразу утилизируют. "Мы это не считаем забытыми вещами и сразу раздаем персоналу, — добавляет Вячеслав Анисимов. — Если никто не берет — в мусорные баки".

Пройдите по часовой стрелке

Минимизировать риск оставить что-то важное при выезде из номера несложно.

"Вынесите все сумки и чемоданы в коридор, проверьте, все ли вы забрали. Потом еще раз пройдите по часовой стрелке по комнате, — советует Ольга Стрелец. — Загляните в ванную, в прикроватные тумбочки (чаще всего именно там остаются вещи), под кровать, на балкон, если он есть, и, конечно же, в шкаф. И после этого смело отправляйтесь в путь".

Бассейн в семейном отеле Бахчисарайский район, село Песчаное
1 июля, 04:19Туризм
Эксперт рассказал, как избежать главных ошибок в отеле
35276211
ТуризмОтдыхтуристыПроблемы - ТуризмТуризмОтели
Рекомендуем
Арина Чижова
"Ее задушили": почему родные погибшей студентки не верят в версию ДТП
Татьяна Сорокина
"Есть и "буйные". Зарисовки из жизни семьи, где воспитали более 80 детей
Женщина прикладывает социальную карту к валидатору в салоне городского автобуса
На все случаи жизни: какие услуги доступны с единой картой жителя
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
"Постоим и разойдемся". Вся подноготная белорусского протеста
Молодые люди отдыхают в сквере
В России запущена социальная сеть для людей с ограниченными возможностями
Шотландский актер Шон Коннери во время съемок фильма Никогда не говори никогда
И вечный Бонд нам только снится. К юбилею Шона Коннери
Заседание синода Православной церкви Украины
"Хелп ми, Трамп". Украинские раскольники прибегли к крайней мере
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский поддержал гостерроризм. Как отреагирует Россия
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Что русскому Лукашенко, то немцу Навальный
Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве
Повторно заразившаяся коронавирусом пациентка описала страшные симптомы
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найден фактор, влияющий на летальный исход при коронавирусе
Алексей Навальный
Кремль прокомментировал версию немецких врачей об отравлении Навального
Балетмейстер-репетитор балетной труппы Большого театра Владимир Никонов
Умер народный артист России Владимир Никонов
Скриншот видео Cam&Fam
Популярный блогер умер в 19 лет
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
Лента новостейМолния