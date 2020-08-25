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https://ria.ru/20200825/ostanovka-1576295196.html
Власти Ульяновска объяснили, почему остановка стояла задом наперед
Остановочный павильон в Ульяновске стоял задней стороной к дороге сразу после выгрузки, в ближайшее время его перевернут и закрепят в правильном положении,... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:22
2020-08-25T16:22
ульяновск
общество
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<strong>САРАТОВ, 25 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Остановочный павильон в <a href="http://ria.ru/location_Uljanovsk/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновске</a> стоял задней стороной к дороге сразу после выгрузки, в ближайшее время его перевернут и закрепят в правильном положении, пояснила РИА Новости начальник пресс-службы мэрии Валентина Каманина.Ранее в паблике "Ульяновск - Online" в соцсети "ВКонтакте" появились фотографии, на которых запечатлено, как металлический каркас остановочного павильона с крышей и деревянным сиденьем стоит на специально отведенном для него месте, однако повернут задней стенкой к дороге."Только что выгрузили эти остановки на проспекте Созидателей, еще даже не закрепили, даже ленточки не успели повесить, чтобы ее не эксплуатировали. Там даже видно по фотографии, что боковых стенок нет. Ее (остановку) в самое ближайшее время повернут так, как надо, и закрепят. Это фото на момент выгрузки", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20200825/tyumen-1576288174.html
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ульяновск
РИА Новости
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РИА Новости
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60
ульяновск, общество

Власти Ульяновска объяснили, почему остановка стояла задом наперед

16:22 25.08.2020
4094
© Фото : Группа "Ульяновск - Online" во ВКонтактеОстановка в Ульяновске
Остановка в Ульяновске
© Фото : Группа "Ульяновск - Online" во ВКонтакте
САРАТОВ, 25 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Остановочный павильон в Ульяновске стоял задней стороной к дороге сразу после выгрузки, в ближайшее время его перевернут и закрепят в правильном положении, пояснила РИА Новости начальник пресс-службы мэрии Валентина Каманина.
Ранее в паблике "Ульяновск - Online" в соцсети "ВКонтакте" появились фотографии, на которых запечатлено, как металлический каркас остановочного павильона с крышей и деревянным сиденьем стоит на специально отведенном для него месте, однако повернут задней стенкой к дороге.
"Только что выгрузили эти остановки на проспекте Созидателей, еще даже не закрепили, даже ленточки не успели повесить, чтобы ее не эксплуатировали. Там даже видно по фотографии, что боковых стенок нет. Ее (остановку) в самое ближайшее время повернут так, как надо, и закрепят. Это фото на момент выгрузки", - сказала собеседница агентства.
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10954042
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УльяновскОбщество
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