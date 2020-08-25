https://ria.ru/20200825/ostanovka-1576295196.html

Власти Ульяновска объяснили, почему остановка стояла задом наперед

Остановочный павильон в Ульяновске стоял задней стороной к дороге сразу после выгрузки, в ближайшее время его перевернут и закрепят в правильном положении,... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T16:22

2020-08-25T16:22

2020-08-25T16:22

ульяновск

общество

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<strong>САРАТОВ, 25 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Остановочный павильон в <a href="http://ria.ru/location_Uljanovsk/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновске</a> стоял задней стороной к дороге сразу после выгрузки, в ближайшее время его перевернут и закрепят в правильном положении, пояснила РИА Новости начальник пресс-службы мэрии Валентина Каманина.Ранее в паблике "Ульяновск - Online" в соцсети "ВКонтакте" появились фотографии, на которых запечатлено, как металлический каркас остановочного павильона с крышей и деревянным сиденьем стоит на специально отведенном для него месте, однако повернут задней стенкой к дороге."Только что выгрузили эти остановки на проспекте Созидателей, еще даже не закрепили, даже ленточки не успели повесить, чтобы ее не эксплуатировали. Там даже видно по фотографии, что боковых стенок нет. Ее (остановку) в самое ближайшее время повернут так, как надо, и закрепят. Это фото на момент выгрузки", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20200825/tyumen-1576288174.html

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ульяновск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновск, общество