https://ria.ru/20200825/oppozitsiya-1576282603.html

В Кремле прокомментировали заявление КС Белоруссии о контактах с Россией

Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет, заявил... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T13:31

2020-08-25T13:31

2020-08-25T13:31

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

александр лукашенко

дмитрий песков

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576207006_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5bed6998bb41e963af36ebca5cb4e600.jpg

<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Накануне Песков говорил о том, что выносить суждение о позиции белорусской оппозиции по отношению к России сейчас пока трудно, так как она меняется. В последствии член президиума совета Павел Латушко заявил РИА Новости, что координационный совет белорусской оппозиции готов к контактам с Россией "на любом уровне".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/belorussiya-1576243356.html

Anraeth Erith Я из Беларуси и точно не бот. Меня расстраивает когда людей вышедших за правду и справедливость называют на циками 23

v.p.neznamov Как никакой другой член КС Павел Латушко, бывший высокопоставленный дипломат, бывший министр культуры, бывший директор Национального академического театра, уволенный с госслужбы за поддержку белорусской оппозиции, уже понял, что нового карьерного витка в рядах оппозиции ему не видать, поэтому "переобувается" на ходу. Делать публичные заявления для него не тягость - в прежних компетенциях это вменялось в его функционал. 10

16

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире