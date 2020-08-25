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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/oppozitsiya-1576282603.html
В Кремле прокомментировали заявление КС Белоруссии о контактах с Россией
Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет, заявил... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:31
2020-08-25T13:31
протесты в белоруссии
павел латушко
светлана тихановская
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Накануне Песков говорил о том, что выносить суждение о позиции белорусской оппозиции по отношению к России сейчас пока трудно, так как она меняется. В последствии член президиума совета Павел Латушко заявил РИА Новости, что координационный совет белорусской оппозиции готов к контактам с Россией "на любом уровне".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/belorussiya-1576243356.html
Я из Беларуси и точно не бот. Меня расстраивает когда людей вышедших за правду и справедливость называют на циками
23
Как никакой другой член КС Павел Латушко, бывший высокопоставленный дипломат, бывший министр культуры, бывший директор Национального академического театра, уволенный с госслужбы за поддержку белорусской оппозиции, уже понял, что нового карьерного витка в рядах оппозиции ему не видать, поэтому "переобувается" на ходу. Делать публичные заявления для него не тягость - в прежних компетенциях это вменялось в его функционал.
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белоруссия
РИА Новости
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павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире

В Кремле прокомментировали заявление КС Белоруссии о контактах с Россией

13:31 25.08.2020
3920
© РИА Новости / Евгений ОдиноковУчастники акции протеста на площади Независимости в Минске
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Песков говорил о том, что выносить суждение о позиции белорусской оппозиции по отношению к России сейчас пока трудно, так как она меняется. В последствии член президиума совета Павел Латушко заявил РИА Новости, что координационный совет белорусской оппозиции готов к контактам с Россией "на любом уровне".
"Это прекрасно, собственно, это можно только приветствовать. Это можно только приветствовать, и мы, действительно, надеемся на то, что в целом в Белоруссии абсолютно доминирует желание и дальше идти по пути развития наших двусторонних отношений. Но вы же знаете, там вряд ли можно говорить о какой-то единой оппозиции. Там разные есть представители", - сказал Песков журналистам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Акция работников заводов в Минске
24 августа, 15:00
Ищут пути. Белорусской оппозиции не хватает контактов с Россией
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Обсудить 16
Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Я из Беларуси и точно не бот. Меня расстраивает когда людей вышедших за правду и справедливость называют на циками
25 августа, 14:05
Anraeth Erith
6000017
Как никакой другой член КС Павел Латушко, бывший высокопоставленный дипломат, бывший министр культуры, бывший директор Национального академического театра, уволенный с госслужбы за поддержку белорусской оппозиции, уже понял, что нового карьерного витка в рядах оппозиции ему не видать, поэтому "переобувается" на ходу. Делать публичные заявления для него не тягость - в прежних компетенциях это вменялось в его функционал.
25 августа, 13:55
vv.p.neznamov
511003
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