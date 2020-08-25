https://ria.ru/20200825/obrazovanie-1576270285.html

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

В Минпросвещения не считают необходимым переносить начало учебного года. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T09:40

2020-08-25T09:40

2020-08-25T10:57

социальный навигатор

сн_образование

василий власов

сергей кравцов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

лдпр

госдума рф

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> В Минпросвещения не считают необходимым переносить начало учебного года. Ранее депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> направил главе ведомства <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Кравцову</a> предложение отложить старт обучения до 1 октября, чтобы не допустить новой вспышки COVID-19. Там уточнили, что профильные ведомства дали все необходимые установки регионам и провели работу по защите здоровья учащихся и педагогов."Информация о начале учебного года доведена до педагогической и родительской общественности, многие очень ждут возвращения учащихся за школьные парты, и разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение", — подчеркивается в релизе.Дети придут в школы 1 сентября, однако линейки и другие массовые мероприятия проводиться не будут, а учебные учреждения заработают с некоторыми нововведениями: обязательной термометрией, усиленной дезинфекцией и ограничением на передвижение детей между кабинетами.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200820/1576032727.html

Владимир Белогорский На бумаге готова. А в реальности - проблем выше крыши. Просто для министерских дяденек и тётенек их служебное реноме дороже всего. 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, василий власов, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лдпр, госдума рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество