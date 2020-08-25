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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября
В Минпросвещения не считают необходимым переносить начало учебного года. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T09:40
2020-08-25T10:57
социальный навигатор
сн_образование
василий власов
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
лдпр
госдума рф
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> В Минпросвещения не считают необходимым переносить начало учебного года. Ранее депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> направил главе ведомства <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Кравцову</a> предложение отложить старт обучения до 1 октября, чтобы не допустить новой вспышки COVID-19. Там уточнили, что профильные ведомства дали все необходимые установки регионам и провели работу по защите здоровья учащихся и педагогов."Информация о начале учебного года доведена до педагогической и родительской общественности, многие очень ждут возвращения учащихся за школьные парты, и разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение", — подчеркивается в релизе.Дети придут в школы 1 сентября, однако линейки и другие массовые мероприятия проводиться не будут, а учебные учреждения заработают с некоторыми нововведениями: обязательной термометрией, усиленной дезинфекцией и ограничением на передвижение детей между кабинетами.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200820/1576032727.html
На бумаге готова. А в реальности - проблем выше крыши. Просто для министерских дяденек и тётенек их служебное реноме дороже всего.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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социальный навигатор, сн_образование, василий власов, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лдпр, госдума рф, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

09:40 25.08.2020 (обновлено: 10:57 25.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДень знаний
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© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Минпросвещения не считают необходимым переносить начало учебного года.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил главе ведомства Сергею Кравцову предложение отложить старт обучения до 1 октября, чтобы не допустить новой вспышки COVID-19.

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.

Там уточнили, что профильные ведомства дали все необходимые установки регионам и провели работу по защите здоровья учащихся и педагогов.
"Информация о начале учебного года доведена до педагогической и родительской общественности, многие очень ждут возвращения учащихся за школьные парты, и разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение", — подчеркивается в релизе.
Дети придут в школы 1 сентября, однако линейки и другие массовые мероприятия проводиться не будут, а учебные учреждения заработают с некоторыми нововведениями: обязательной термометрией, усиленной дезинфекцией и ограничением на передвижение детей между кабинетами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Аудитория в университете
20 августа, 13:12
Минобрнауки исключило перенос начала учебного года в вузах
111426146
Обсудить 6
Социальный навигаторСН_ОбразованиеВасилий ВласовСергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЛДПРГосдума РФМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Общество
Популярные комментарии
На бумаге готова. А в реальности - проблем выше крыши. Просто для министерских дяденек и тётенек их служебное реноме дороже всего.
25 августа, 10:02
Владимир Белогорский
600005
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