https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576307018.html

США поддержали призыв ЕС к расследованию ситуации с Навальным

Соединенные Штаты поддерживают призыв Евросоюза к проведению расследования и готовы помочь, если сообщения об отравлении Алексея Навального верны, заявил во... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T20:44

2020-08-25T20:44

2020-08-25T20:44

госпитализация алексея навального

алексей навальный

евросоюз

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости.</strong> Соединенные Штаты поддерживают призыв <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> к проведению расследования и готовы помочь, если сообщения об отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> верны, заявил во вторник госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом отметил, что Москва выступает за самое тщательное и объективное расследование произошедшего Навальным, и обратил внимание, что Вашингтон и Брюссель подозрительно поспешно подхватили версию об отравлении оппозиционера.В минувший четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет.Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было. Что же касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске с первой минуты после поступления, а в последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, сказал медэксперт.

https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html

Владислав Леончук Они бы с убийством Кеннеди разобрались бы для начала... А то висяк знатный получается... ;-) 37

Валар Дахаэрис Когда сгорает обычный матрас - не жалко, а когда сгорает матрас в котором ты прятал деньги - это ужас. Все остальные смотрят, почему это он так переживает за какой-то матрас. С Навальным точно так же. Наверно он не просто оппозиционер, а оппозиционер на которого много планов было. 31

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, евросоюз, сша, в мире