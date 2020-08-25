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https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576307018.html
США поддержали призыв ЕС к расследованию ситуации с Навальным
Соединенные Штаты поддерживают призыв Евросоюза к проведению расследования и готовы помочь, если сообщения об отравлении Алексея Навального верны, заявил во... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T20:44
2020-08-25T20:44
госпитализация алексея навального
алексей навальный
евросоюз
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости.</strong> Соединенные Штаты поддерживают призыв <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> к проведению расследования и готовы помочь, если сообщения об отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> верны, заявил во вторник госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом отметил, что Москва выступает за самое тщательное и объективное расследование произошедшего Навальным, и обратил внимание, что Вашингтон и Брюссель подозрительно поспешно подхватили версию об отравлении оппозиционера.В минувший четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет.Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было. Что же касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске с первой минуты после поступления, а в последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, сказал медэксперт.
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
Они бы с убийством Кеннеди разобрались бы для начала... А то висяк знатный получается... ;-)
37
Когда сгорает обычный матрас - не жалко, а когда сгорает матрас в котором ты прятал деньги - это ужас. Все остальные смотрят, почему это он так переживает за какой-то матрас. С Навальным точно так же. Наверно он не просто оппозиционер, а оппозиционер на которого много планов было.
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сша
РИА Новости
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, евросоюз, сша, в мире

США поддержали призыв ЕС к расследованию ситуации с Навальным

20:44 25.08.2020
920
© AP Photo / Markus SchreiberМашина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты поддерживают призыв Евросоюза к проведению расследования и готовы помочь, если сообщения об отравлении Алексея Навального верны, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями о предварительных выводах немецких медицинских специалистов, что российский оппозиционный деятель Алексей Навальный был отравлен. Если сообщения окажутся верными, Соединенные Штаты поддержат призыв ЕС к тщательному расследованию и готовы помочь в этих усилиях", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом отметил, что Москва выступает за самое тщательное и объективное расследование произошедшего Навальным, и обратил внимание, что Вашингтон и Брюссель подозрительно поспешно подхватили версию об отравлении оппозиционера.
В минувший четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Вчера, 08:00
Что русскому Лукашенко, то немцу Навальный
Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет.
Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было. Что же касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске с первой минуты после поступления, а в последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, сказал медэксперт.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйЕвросоюзСШАВ мире
Популярные комментарии
Они бы с убийством Кеннеди разобрались бы для начала... А то висяк знатный получается... ;-)
25 августа, 20:51
Владислав Леончук
3400102
Когда сгорает обычный матрас - не жалко, а когда сгорает матрас в котором ты прятал деньги - это ужас. Все остальные смотрят, почему это он так переживает за какой-то матрас. С Навальным точно так же. Наверно он не просто оппозиционер, а оппозиционер на которого много планов было.
25 августа, 20:55
Валар Дахаэрис
2710102
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