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https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576306605.html
Депутат оценил освещение инцидента с Навальным иностранными СМИ
Пропагандистская акция, развернутая зарубежными СМИ на фоне пока не проясненного врачами диагноза оппозиционера Алексея Навального, не может не вызывать... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T20:28
2020-08-25T20:28
госпитализация алексея навального
россия
василий пискарев
алексей навальный
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Пропагандистская акция, развернутая зарубежными СМИ на фоне пока не проясненного врачами диагноза оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, не может не вызывать сожаления, ситуация требует тщательного изучения, заявил журналистам глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> по безопасности и противодействию коррупции <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Piskarev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Пискарев</a>.Глава Комитета напомнил, что в прошлом году в разгар предвыборной кампании в зарубежных СМИ также широко освещался вопрос о якобы имевшем место отравлении Навального, который был госпитализирован с сильной аллергической реакцией.Сегодня, по словам депутата, наблюдается аналогичная кампания в иноСМИ, вызванная похоже "не столько обеспокоенностью состоянием здоровья оппозиционного политика, сколько желанием поспекулировать на теме отравления и использовать это как повод для нагнетания в нашей стране протестной повестки".
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
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госпитализация алексея навального, россия, василий пискарев, алексей навальный, госдума рф, общество

Депутат оценил освещение инцидента с Навальным иностранными СМИ

20:28 25.08.2020
1409
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пропагандистская акция, развернутая зарубежными СМИ на фоне пока не проясненного врачами диагноза оппозиционера Алексея Навального, не может не вызывать сожаления, ситуация требует тщательного изучения, заявил журналистам глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Глава Комитета напомнил, что в прошлом году в разгар предвыборной кампании в зарубежных СМИ также широко освещался вопрос о якобы имевшем место отравлении Навального, который был госпитализирован с сильной аллергической реакцией.

"Мы насчитали с июля по конец августа прошлого года свыше 900 публикаций с упоминанием о болезни Навального и версии об отравлении в англоязычных изданиях. Французские СМИ посвятили этому около 170 публикаций, немецкие – 35. Иностранные СМИ, работающие на русском языке ("Медуза", Би-би-си, "Радио Свобода", "Настоящее время", "Немецкая Волна"), писали и говорили об этом свыше 250 раз", - пояснил парламентарий.

Сегодня, по словам депутата, наблюдается аналогичная кампания в иноСМИ, вызванная похоже "не столько обеспокоенностью состоянием здоровья оппозиционного политика, сколько желанием поспекулировать на теме отравления и использовать это как повод для нагнетания в нашей стране протестной повестки".

"Пропагандистская акция, развернутая зарубежными СМИ на фоне пока не проясненного врачами диагноза Навального, не может не вызывать сожаления, в то время как произошедшее с Навальным действительно нуждается в тщательном изучении и объективном анализе", - подчеркнул депутат.

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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияВасилий ПискаревАлексей НавальныйГосдума РФОбщество
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