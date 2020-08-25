https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576306605.html

Депутат оценил освещение инцидента с Навальным иностранными СМИ

Пропагандистская акция, развернутая зарубежными СМИ на фоне пока не проясненного врачами диагноза оппозиционера Алексея Навального, не может не вызывать... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T20:28

2020-08-25T20:28

2020-08-25T20:28

госпитализация алексея навального

россия

василий пискарев

алексей навальный

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Пропагандистская акция, развернутая зарубежными СМИ на фоне пока не проясненного врачами диагноза оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, не может не вызывать сожаления, ситуация требует тщательного изучения, заявил журналистам глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> по безопасности и противодействию коррупции <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Piskarev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Пискарев</a>.Глава Комитета напомнил, что в прошлом году в разгар предвыборной кампании в зарубежных СМИ также широко освещался вопрос о якобы имевшем место отравлении Навального, который был госпитализирован с сильной аллергической реакцией.Сегодня, по словам депутата, наблюдается аналогичная кампания в иноСМИ, вызванная похоже "не столько обеспокоенностью состоянием здоровья оппозиционного политика, сколько желанием поспекулировать на теме отравления и использовать это как повод для нагнетания в нашей стране протестной повестки".

https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, василий пискарев, алексей навальный, госдума рф, общество