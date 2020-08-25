Госдума обратится в правоохранительные органы по инциденту с Навальным
19:56 25.08.2020 (обновлено: 20:21 25.08.2020)
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции запросит у правоохранительных органов информацию по факту инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, заявил журналистам глава комитета Василий Пискарев.
Ранее соответствующее поручение комитету было дано председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
"Есть основания предполагать, что произошедшее с Навальным могло быть попыткой иностранного вмешательства, чтобы создать угрозу для жизни и здоровья российского гражданина и вызвать напряжение внутри нашей страны. Мы запросим у правоохранительных органов и специальных служб всю необходимую информацию, проанализируем уже имеющиеся и поступающие данные", — сказал Пискарев.
Он подчеркнул, что "о результатах этой работы будет доложено в установленном законом порядке".
Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву в минувший четверг, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.
Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет. Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было.
Что касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске с первой минуты после поступления, а в последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, сказал медэксперт.
Во вторник, 25 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что немецкие врачи, если сочтут, что Навального отравили, предоставят соответствующую информацию. Сам Песков указал, что выводы российских и немецких медиков разнятся тем не менее при совпадающей аналитике о состоянии оппозиционера. В Кремле, как заявил пресс-секретарь, не услышали ничего нового в заявлении врачей из Charite. Поводом для расследования инцидента, по словам Пескова, станет установленный факт отравления Навального.
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