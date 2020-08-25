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https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576305480.html
МИД прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным
В МИД осудили голословные утверждения некоторых зарубежных партнеров об отравлении Алексея Навального. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T19:50
2020-08-26T00:19
госпитализация алексея навального
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> В МИД осудили голословные утверждения некоторых зарубежных партнеров об отравлении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.В дипломатическом ведомстве отметили, что Москва выступает за тщательное и объективное расследование инцидента, а беспочвенные обвинения недопустимы.Сегодня в российской столице прошли переговоры главы МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Лаврова</a> с первым замгоссекретаря США <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивеном Биганом</a>. На встрече американская сторона сообщила, что в случае подтверждения версии о покушении на блогера примет меры, "на фоне которых померкнет реакция &lt;...&gt; на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году". Российские дипломаты, в свою очередь, обратили внимание зарубежных коллег на поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе подхватили версию об отравлении Навального."Неизбежно возникает вопрос: кому это выгодно? Российскому руководству — явно нет. &lt;….&gt; Более того, мы вновь напомнили о нашей готовности открыто, непредвзято и с реально установленными фактами на руках рассмотреть не только данный конкретный случай, но и так называемые дела Литвиненко и Скрипалей, о которых сейчас вновь дружно и как по команде вспомнили западные СМИ", – заявили в дипведомстве.В Москве рассчитывают, что немецкие медики, которые сейчас лечат блогера, проявят профессиональный подход и не допустят использования результатов исследований в политизированных целях. Дипломаты напомнили, что российские специалисты передали им историю болезни."Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Алексею Навальному высококвалифицированную помощь", — заключили в МИД.Накануне немецкий канцлер Ангела Меркель и глава МИД <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> призвали российские власти "до конца" и в полном объеме прояснить произошедшее и наказать тех, кто может быть причастен к инциденту с Навальным. В тот же день глава дипломатии Евросоюза <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> потребовал "незамедлительно инициировать независимое и прозрачное расследование". Спикер Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank">Вячеслав Володин</a> счел подобные высказывания свидетельством возможной провокации. Он поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью дестабилизации ситуации внутри страны.Госпитализация НавальногоВ четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>, экстренно сел в Омске, потому что блогеру стало плохо на борту. Его госпитализировали, он впал в кому.В субботу главу Фонда борьбы с коррупцией* по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш считает, что Навального отравили, подмешав ему что-то. При этом российские врачи в крови и моче пациента ядов не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.В немецкой клинике "Шарите" также заявили, что Навального отравили. Что именно принял пациент, медики назвать затруднились, они планируют провести дополнительные анализы. При этом главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев рассказал, что при поступлении в российскую больницу у Навального не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, как утверждают врачи из Германии.Другие российские специалисты также подвергли утверждения немецких коллег сомнению. Так, завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия об отравлении блогера рассматривалась, но подтверждения не нашла. Медэксперт подчеркнул, что врачи из "Шарите" говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент никем обнаружено не было.Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a> ранее подчеркнул, что аналитика российских и немецких экспертов по состоянию Навального совпадает. По его словам, факт пониженной холинэстеразы был установлен российскими медиками в первые часы в больнице в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, и атропин, о котором сейчас говорят и который применяют немецкие специалисты, начали вводить в первый час пребывания пациента в реанимации. Но причину понижения уровня холинэстеразы выяснить пока не удается, анализы не показывают конкретное вещество.<em>*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576306605.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/myasnikov-1576270579.html
может первую десятку из российского списка ФОРБС отныне лечить в омской больнице? а то на Западе им существует прямая угроза
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Почитайте откровения соотечественников о "лечении" ковида в Лондоне... Может сарказма поубавится...
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госпитализация алексея навального, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, в мире

МИД прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

19:50 25.08.2020 (обновлено: 00:19 26.08.2020)
45302
© РИА Новости / Валерий Мельнико Алексей Навальный
 Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельнико
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В МИД осудили голословные утверждения некоторых зарубежных партнеров об отравлении Алексея Навального.
В дипломатическом ведомстве отметили, что Москва выступает за тщательное и объективное расследование инцидента, а беспочвенные обвинения недопустимы.
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Сегодня в российской столице прошли переговоры главы МИД Сергея Лаврова с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом. На встрече американская сторона сообщила, что в случае подтверждения версии о покушении на блогера примет меры, "на фоне которых померкнет реакция <...> на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году".
Российские дипломаты, в свою очередь, обратили внимание зарубежных коллег на поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе подхватили версию об отравлении Навального.
"Неизбежно возникает вопрос: кому это выгодно? Российскому руководству — явно нет. <….> Более того, мы вновь напомнили о нашей готовности открыто, непредвзято и с реально установленными фактами на руках рассмотреть не только данный конкретный случай, но и так называемые дела Литвиненко и Скрипалей, о которых сейчас вновь дружно и как по команде вспомнили западные СМИ", – заявили в дипведомстве.
В Москве рассчитывают, что немецкие медики, которые сейчас лечат блогера, проявят профессиональный подход и не допустят использования результатов исследований в политизированных целях. Дипломаты напомнили, что российские специалисты передали им историю болезни.
"Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Алексею Навальному высококвалифицированную помощь", — заключили в МИД.
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Накануне немецкий канцлер Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас призвали российские власти "до конца" и в полном объеме прояснить произошедшее и наказать тех, кто может быть причастен к инциденту с Навальным. В тот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал "незамедлительно инициировать независимое и прозрачное расследование". Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел подобные высказывания свидетельством возможной провокации. Он поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью дестабилизации ситуации внутри страны.

Госпитализация Навального

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске, потому что блогеру стало плохо на борту. Его госпитализировали, он впал в кому.
В субботу главу Фонда борьбы с коррупцией* по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из Германии выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш считает, что Навального отравили, подмешав ему что-то. При этом российские врачи в крови и моче пациента ядов не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
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В немецкой клинике "Шарите" также заявили, что Навального отравили. Что именно принял пациент, медики назвать затруднились, они планируют провести дополнительные анализы. При этом главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев рассказал, что при поступлении в российскую больницу у Навального не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, как утверждают врачи из Германии.
Другие российские специалисты также подвергли утверждения немецких коллег сомнению. Так, завотделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал РИА Новости, что версия об отравлении блогера рассматривалась, но подтверждения не нашла. Медэксперт подчеркнул, что врачи из "Шарите" говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент никем обнаружено не было.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что аналитика российских и немецких экспертов по состоянию Навального совпадает. По его словам, факт пониженной холинэстеразы был установлен российскими медиками в первые часы в больнице в Омске, и атропин, о котором сейчас говорят и который применяют немецкие специалисты, начали вводить в первый час пребывания пациента в реанимации. Но причину понижения уровня холинэстеразы выяснить пока не удается, анализы не показывают конкретное вещество.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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435326627102
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Госпитализация Алексея НавальногоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйВ мире
Популярные комментарии
может первую десятку из российского списка ФОРБС отныне лечить в омской больнице? а то на Западе им существует прямая угроза
25 августа, 19:52
Olga Mironova
711130172
Почитайте откровения соотечественников о "лечении" ковида в Лондоне... Может сарказма поубавится...
25 августа, 20:09
Владислав Леончук
110700019
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