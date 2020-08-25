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https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576292370.html
Лавров и замгоссекретаря США обсудили инцидент с Навальным
Первый замгоссекретаря США Стивен Биган в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил ситуацию в Белоруссии и высказал озабоченность состоянием... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T15:33
2020-08-25T15:33
госпитализация алексея навального
россия
стивен биган
алексей навальный
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Первый замгоссекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Стивен Биган в ходе встречи с главой МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> обсудил ситуацию в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и высказал озабоченность состоянием Алексея Навального, заявили во вторник в посольстве США в России."Заместитель госсекретаря <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank">Биган </a>встретился с министром иностранных дел Лавровым и обсудил текущую ситуацию в Беларуси. В ходе переговоров Биган осудил применение насилия против белорусского народа и выразил поддержку суверенитета Белоруссии и права народа на самоопределение", - <a href="https://twitter.com/USEmbRuPress/status/1298231406716428289" target="_blank" rel="nofollow noopener">написала </a>в Twitter пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс."Замгоссекретаря также выразил глубокую озабоченность состоянием <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a>", - добавила она.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.В минувший четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет. Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было. Что же касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске с первой минуты после поступления, а в последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, сказал медэксперт.
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576280192.html
А Флойда не обсудили? Навальный хоть пока живой...
31
А что сказал Лавров? Лавров его вежливо отослал? То что сказал американец не особо волнует.
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россия
белоруссия
сша
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госпитализация алексея навального, россия, стивен биган, алексей навальный, белоруссия, сша, в мире

Лавров и замгоссекретаря США обсудили инцидент с Навальным

15:33 25.08.2020
3622
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Первый замгоссекретаря США Стивен Биган в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил ситуацию в Белоруссии и высказал озабоченность состоянием Алексея Навального, заявили во вторник в посольстве США в России.
"Заместитель госсекретаря Биган встретился с министром иностранных дел Лавровым и обсудил текущую ситуацию в Беларуси. В ходе переговоров Биган осудил применение насилия против белорусского народа и выразил поддержку суверенитета Белоруссии и права народа на самоопределение", - написала в Twitter пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс.
"Замгоссекретаря также выразил глубокую озабоченность состоянием Алексея Навального", - добавила она.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
В минувший четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.
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Что русскому Лукашенко, то немцу Навальный
Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет. Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было. Что же касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске с первой минуты после поступления, а в последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, сказал медэксперт.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияСтивен БиганАлексей НавальныйБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А Флойда не обсудили? Навальный хоть пока живой...
25 августа, 15:54
Max Giz
2340004
А что сказал Лавров? Лавров его вежливо отослал? То что сказал американец не особо волнует.
25 августа, 16:04
Руслан Якубик
1400005
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