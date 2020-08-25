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https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576290300.html
Песков ответил на обвинения в адрес России из-за дела Навального
Утверждения о причастности Москвы к "отравлению" блогера Алексея Навального — неправда, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T15:01
2020-08-26T02:45
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
дмитрий песков
германия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Утверждения о причастности Москвы к "отравлению" блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a> — неправда, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы не можем относиться серьезно к озвученным вами обвинениям. Это обвинения, которые абсолютно никак не могут быть правдой и скорее являются пустым шумом. Поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены", - сказал он.Аналитика российских и немецких врачей по состоянию Навального совпадает, также добавил представитель Кремля.Он отметил, что, пониженную холинэстеразу российские врачи диагностировали в первые часы в больнице в Омске. Более того, они также давали Навальному атропин, который применяют немецкие специалисты. Тем не менее, подчеркнул он, причину понижения уровня холинэстеразы выяснить пока не удается, анализы не показывают конкретное вещество."Таким образом, вы, наверное, здесь сами отчетливо сможете проследить, сама аналитика медицинская абсолютно совпадает и у наших докторов, и у немецких, но выводы разнятся", — сказал Песков.Госпитализация НавальногоВ прошлый четверг Навальный почувствовал себя плохо на борту, летевшем из Томска в Москву, самолет экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, он впал в кому. В субботу его по просьбе семьи перевезли в берлинскую клинику "Шарите". По словам главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александра Мураховского, врачи из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> поблагодарили омских медиков, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявляет, что Навального отравили. При этом российские врачи в крови и моче пациента ядов не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Позиция российских и немецких специалистовНакануне в "Шарите" заявили, что диагностика указывает на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом конкретное вещество не нашли, эксперты собираются провести еще один обширный анализ.В клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние серьезное, но острой угрозы жизни нет.Омские врачи при этом рассказали, что при поступлении в больницу у <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a> не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, главу ФБК* проверяли на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, результат был отрицательный.При этом он напомнил, что омские врачи готовы поделиться с немецкими коллегами образцами биоматериала Навального.Российские специалисты также усомнились в выводах немецких коллег. В частности, заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых сообщил РИА Новости, что версию об отравлении изучали, но не подтвердили. Специалист объяснил, что врачи из "Шарите" говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое пока никто не обнаружил.Кроме того, как рассказал токсиколог Евгений Абульханов, отравление веществами из группы ингибиторов холинэстеразы сопровождается пеной изо рта, редким пульсом, учащенным дыханием. О подобных симптомах Навального не заявляли.*<em>Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576220131.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/myasnikov-1576270579.html
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
О детях Донбасса, они так не заботятся, вместе с ООН, как об этом бесполезном человеке.
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То есть причастны? "Мы не можем относиться серьезно к озвученным вами обвинениям"
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, дмитрий песков, германия, происшествия

Песков ответил на обвинения в адрес России из-за дела Навального

15:01 25.08.2020 (обновлено: 02:45 26.08.2020)
132180
© РИА Новости / Ангелина ТимофееваБольница Charite Berlin, куда был госпитализирован Алексей Навальный
Больница Charite Berlin, куда был госпитализирован Алексей Навальный
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Утверждения о причастности Москвы к "отравлению" блогера Алексея Навального — неправда, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы не можем относиться серьезно к озвученным вами обвинениям. Это обвинения, которые абсолютно никак не могут быть правдой и скорее являются пустым шумом. Поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены", - сказал он.
Аналитика российских и немецких врачей по состоянию Навального совпадает, также добавил представитель Кремля.
Он отметил, что, пониженную холинэстеразу российские врачи диагностировали в первые часы в больнице в Омске. Более того, они также давали Навальному атропин, который применяют немецкие специалисты. Тем не менее, подчеркнул он, причину понижения уровня холинэстеразы выяснить пока не удается, анализы не показывают конкретное вещество.
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"Таким образом, вы, наверное, здесь сами отчетливо сможете проследить, сама аналитика медицинская абсолютно совпадает и у наших докторов, и у немецких, но выводы разнятся", — сказал Песков.

Госпитализация Навального

В прошлый четверг Навальный почувствовал себя плохо на борту, летевшем из Томска в Москву, самолет экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, он впал в кому. В субботу его по просьбе семьи перевезли в берлинскую клинику "Шарите". По словам главврача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александра Мураховского, врачи из Германии поблагодарили омских медиков, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявляет, что Навального отравили. При этом российские врачи в крови и моче пациента ядов не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Позиция российских и немецких специалистов

Накануне в "Шарите" заявили, что диагностика указывает на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом конкретное вещество не нашли, эксперты собираются провести еще один обширный анализ.
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В клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние серьезное, но острой угрозы жизни нет.
Омские врачи при этом рассказали, что при поступлении в больницу у Алексея Навального не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, главу ФБК* проверяли на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, результат был отрицательный.
При этом он напомнил, что омские врачи готовы поделиться с немецкими коллегами образцами биоматериала Навального.
Российские специалисты также усомнились в выводах немецких коллег. В частности, заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 Центра имени Пирогова Борис Теплых сообщил РИА Новости, что версию об отравлении изучали, но не подтвердили. Специалист объяснил, что врачи из "Шарите" говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое пока никто не обнаружил.
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Кроме того, как рассказал токсиколог Евгений Абульханов, отравление веществами из группы ингибиторов холинэстеразы сопровождается пеной изо рта, редким пульсом, учащенным дыханием. О подобных симптомах Навального не заявляли.
*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйДмитрий ПесковГерманияПроисшествия
Популярные комментарии
О детях Донбасса, они так не заботятся, вместе с ООН, как об этом бесполезном человеке.
25 августа, 15:20
Arxangel Nemo
312001497
То есть причастны? "Мы не можем относиться серьезно к озвученным вами обвинениям"
25 августа, 15:23
Николай Сергеев
845314165
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