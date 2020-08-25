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https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576281978.html
В Кремле не знают, велась ли слежка за Навальным
В Кремле не знают, велась ли слежка за блогером Алексеем Навальным и по каким причинам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:24
2020-08-25T13:24
госпитализация алексея навального
алексей навальный
дмитрий песков
москва
томск
омск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле не знают, велась ли слежка за блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> и по каким причинам, сообщил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Насчет слежки я ничего вам не могу сказать. Я про слежку ничего не знаю", - сказал он журналистам."Я не знаю, кто за ним ходит, по каким причинам", - добавил он.На просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ публикации на эту тему Песков призвал "мудро относиться к заявлениям источников и все-таки ориентироваться на какую-то официальную информацию"."Я ничего вам не могу сказать про слежку, потому что я не располагаю такой информацией", - отметил он.На вопрос, если слежка все же ведется, происходит ли это без ведома президента, Песков подчеркнул, что "президент не занимается слежкой, не занимается оперативно-розыскными мероприятиями".В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти". В Charite заявили, что диагностика указывает на отравление Навального субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не установлено, проводятся дополнительные анализы.
https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576279560.html
https://ria.ru/20200825/myasnikov-1576268964.html
слушайте, забрали его в Германию? теперь он - ВАША проблема ))))
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4
москва
томск
омск
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков, москва, томск, омск, происшествия

В Кремле не знают, велась ли слежка за Навальным

13:24 25.08.2020
1302
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. В Кремле не знают, велась ли слежка за блогером Алексеем Навальным и по каким причинам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Насчет слежки я ничего вам не могу сказать. Я про слежку ничего не знаю", - сказал он журналистам.
"Я не знаю, кто за ним ходит, по каким причинам", - добавил он.
На просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ публикации на эту тему Песков призвал "мудро относиться к заявлениям источников и все-таки ориентироваться на какую-то официальную информацию".
Алексей Навальный
Вчера, 12:50
Кремль прокомментировал версию немецких врачей об отравлении Навального
"Я ничего вам не могу сказать про слежку, потому что я не располагаю такой информацией", - отметил он.
На вопрос, если слежка все же ведется, происходит ли это без ведома президента, Песков подчеркнул, что "президент не занимается слежкой, не занимается оперативно-розыскными мероприятиями".
"Какое он может иметь к этому отношение? Никакого. У президента очень много забот, очень много работы, тем более в такое непростое время", - сказал Песков.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
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Мясников оценил выводы немецких врачей об интоксикации Навального
В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти". В Charite заявили, что диагностика указывает на отравление Навального субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не установлено, проводятся дополнительные анализы.
391000112
Обсудить 4
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйДмитрий ПесковМоскваТомскОмскПроисшествия
Популярные комментарии
слушайте, забрали его в Германию? теперь он - ВАША проблема ))))
25 августа, 13:25
Damir Aliev
3110103
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