https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576281978.html

В Кремле не знают, велась ли слежка за Навальным

В Кремле не знают, велась ли слежка за блогером Алексеем Навальным и по каким причинам, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T13:24

2020-08-25T13:24

2020-08-25T13:24

госпитализация алексея навального

алексей навальный

дмитрий песков

москва

томск

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле не знают, велась ли слежка за блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> и по каким причинам, сообщил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Насчет слежки я ничего вам не могу сказать. Я про слежку ничего не знаю", - сказал он журналистам."Я не знаю, кто за ним ходит, по каким причинам", - добавил он.На просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ публикации на эту тему Песков призвал "мудро относиться к заявлениям источников и все-таки ориентироваться на какую-то официальную информацию"."Я ничего вам не могу сказать про слежку, потому что я не располагаю такой информацией", - отметил он.На вопрос, если слежка все же ведется, происходит ли это без ведома президента, Песков подчеркнул, что "президент не занимается слежкой, не занимается оперативно-розыскными мероприятиями".В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти". В Charite заявили, что диагностика указывает на отравление Навального субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не установлено, проводятся дополнительные анализы.

https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576279560.html

https://ria.ru/20200825/myasnikov-1576268964.html

Damir Aliev слушайте, забрали его в Германию? теперь он - ВАША проблема )))) 18

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москва

томск

омск

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков, москва, томск, омск, происшествия