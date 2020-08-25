https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576279560.html

Кремль прокомментировал версию немецких врачей об отравлении Навального

Аналитика российских и немецких врачей по состоянию Алексея Навального совпадает, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T12:50

2020-08-25T12:50

2020-08-25T13:33

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

дмитрий песков

москва

германия

томск

омск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Аналитика российских и немецких врачей по состоянию <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> совпадает, заявил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.По его словам, факт пониженной холинэстеразы был установлен российскими медиками в первые часы в больнице в Омске, и атропин, о котором сейчас говорят и который применяют немецкие специалисты, начали вводить в первый час пребывания пациента в реанимации. Но причину понижения уровня холинэстеразы выяснить пока не удается, анализы не показывают конкретное вещество.Госпитализация НавальногоВ минувший четверг Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Ему стало плохо на борту, самолет экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>.Пациента госпитализировали, он впал в кому, в субботу его по просьбе супруги перевезли в берлинскую клинику Charite. Главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский рассказал, что врачи из <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> выразили благодарность омским медикам, они "не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш считает, что Навального отравили, подмешав ему что-то. При этом российские врачи в крови и моче пациента ядов не нашли. По их словам, основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Мнение немецких токсикологовВ понедельник в Charite сообщили, что диагностика указывает на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. При этом конкретное вещество не найдено, ведется еще один обширный анализ.В клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет. Как прокомментировал РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было. Что же касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске с первой минуты после поступления, а в последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, сказал медэксперт.<em>Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/navalnyy--1576236509.html

https://ria.ru/20200825/myasnikov-1576268964.html

Владимир Куровский Я не сторонник Навального, но человека жаль конечно. Надеюсь правда когда нибудь вскроется кто его траванул. Возможно что то накопал в Томске про местную власть и те решили его убрать. Расследование покажет. 330

sizif8 А ведь добьют они его торжества ради европейской и американской демократии. 318

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россия

москва

германия

томск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, дмитрий песков, москва, германия, томск, омск, происшествия