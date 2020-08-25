https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576274859.html

Биолог прокомментировала версии немецких врачей о состоянии Навального

Ингибиторы холинэстеразы, об отравлении которыми Алексея Навального заявила берлинская клиника Charite, применяются при лечении неврологических и... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T11:20

2020-08-25T11:20

2020-08-25T18:26

госпитализация алексея навального

алексей навальный

москва

германия

томск

омск

общество

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<strong>НОВОСИБИРСК, 25 авг – РИА Новости.</strong> Ингибиторы холинэстеразы, об отравлении которыми <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> заявила берлинская клиника Charite, применяются при лечении неврологических и психиатрических заболеваний, возможное их использование в качестве яда вряд ли эффективно из-за сложностей с определением дозировки, рассказала РИА Новости завлабораторией фармакологических исследований Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова (НИОХ СО РАН), доктор биологических наук Татьяна Толстикова.В берлинской клинике Charite в понедельник сообщили, что данные клинического осмотра Навального показали на интоксикацию субстанцией из группы веществ ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество пока не известно, однако его воздействие на организм якобы "доказано многократно"."Если человек принимал эти препараты, то может быть передозировка и интоксикация организма. Это зависит от того, принимал человек препарат сам по назначению врача, либо ему могли сделать передоз, как мы говорим. Ингибиторы холинэстеразы – это препараты, которые используют как в неврологии, так и в психиатрии. Они подразделяются на несколько групп", - рассказала Толстикова.Она пояснила, что как лекарственные препараты ингибиторы холинэстеразы используются для улучшения передачи нервных импульсов, участвуют в процессах восстановления сигналов нервных импульсов между нейронами. Их применяют при болезнях Альцгеймера или Паркинсона. Существуют три группы медикаментов - ингибиторов холинэстеразы: обратимые ограниченного времени действия, псевдонеобратимые с блокированием одной части фермента и необратимые ингибиторы холинэстеразы фосфорорганического характера (ФОСы), к которым трудно подобрать антитоксиканты, особенно при передозировке. Последние могут вызвать сильнейшую интоксикацию."Для каждого лекарства есть доза, и у каждого человека есть своя доза. Если происходит передозировка по каким-то причинам, то наступает отравление даже до фатального исхода… Здесь очень тонкая грань передозировки, особенно при болезни Альцгеймера. Получаются трофические повреждения центральной нервной системы, наблюдаются расстройства, ухудшение памяти, состояния человека", - сказала Толстикова.Специалист пояснила, что купить такие препараты в аптеке можно только по рецепту врача, так как они используются лишь при сложных состояниях. Принять их незаметно сложно - в основном это таблеточные или инъекционные формы. Кроме того, по ее словам, "ингибиторы извне только могут попасть, внутри (организма – ред.) их нет как таковых".Ученый отметила, что использовать ингибиторы холинэстеразы для намеренного отравления человека - "не лучший способ, потому что доза может быть для него не токсична". "Если честно, то сразу умереть нельзя. В принципе, могут быть какие-то отклонения небольшие. Единственное, если это будет ФОС, как карбофос. Это уже ближе к отравляющим веществам. Это заингибирует - и можно вызвать сильнейшее отравление человека. Все зависит от человека. Существует разбег доз при которых наступает эффект и может быть интоксикация. Даже кому-то это будет токсично, а для кого-то может быть не токсично", - сказала она.В минувший четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сразу предположила, что его отравили. В больнице говорили, что ядов в крови или в моче Навального не нашли. Российские медики назвали основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite.Как сообщили в понедельник в Charite, проведенная немецкими врачами диагностика Навального указывает на отравление веществом группы "холинэстеразы", конкретное вещество, которое вызвало отравление, неизвестно, ведется еще один обширный анализ. В немецкой клинике также рассказали, что Навального лечат препаратом атропин в соответствии с диагнозом, он остается в искусственной коме, его состояние "серьезное", но острой угрозы жизни нет.Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было. Что же касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске с первой минуты после поступления, а в последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, сказал медэксперт.

https://ria.ru/20200825/myasnikov-1576268964.html

https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576264531.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

Natalia Bikowa Нет, нет, нет. Отравлен, отравлен! Счас весь запад сплотится вокруг Навального. Такой цаца горемычный. 16

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германия

томск

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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