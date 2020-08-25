https://ria.ru/20200825/musor-1576297412.html
Власти Ленобласти объявили конкурс на лучшую концепцию переработки ТКО
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил конкурс на лучшую концепцию и технологию переработки мусора в регионе; соответствующее распоряжение РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T17:18
2020-08-25T17:18
2020-08-25T17:18
ленинградская область
александр дрозденко
отходы
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости. </strong>Губернатор Ленинградской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a> объявил конкурс на лучшую концепцию и технологию переработки мусора в регионе; соответствующее распоряжение глава региона подписал во вторник.Как ранее заявлял губернатор, конкурс позволит региональным властям выявить наилучшие технологические решения, которые помогут максимально вовлечь мусор в хозяйственный оборот и сократить количество отходов, направляемых на свалки.Специалисты оценят заявки в соответствии с разработанными критериями по балльной системе. В критериях отмечено, что на планируемых объектах не могут быть реализованы технологии сжигания отходов.По итогам конкурса будут выявлены три концепции, которые будут реализованы при строительстве комплексов глубокой обработки, утилизации и обезвреживания отходов на территории Ленинградской области.Ранее губернатор Ленобласти заявлял, что все полигоны ТКО в области к 2023 году должны быть закрыты.
https://ria.ru/20200804/1575348038.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, отходы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
объявил конкурс на лучшую концепцию и технологию переработки мусора в регионе; соответствующее распоряжение глава региона подписал во вторник.
Как ранее заявлял губернатор, конкурс позволит региональным властям выявить наилучшие технологические решения, которые помогут максимально вовлечь мусор в хозяйственный оборот и сократить количество отходов, направляемых на свалки.
"Заявки будут приниматься комитетом Ленинградской области по обращению с отходами с 25 августа по 20 сентября 2020 года. Для отбора лучших проектов будет создана конкурсная комиссия, в состав которой войдут сотрудники профильных комитетов", - говорится в документе.
Специалисты оценят заявки в соответствии с разработанными критериями по балльной системе. В критериях отмечено, что на планируемых объектах не могут быть реализованы технологии сжигания отходов.
По итогам конкурса будут выявлены три концепции, которые будут реализованы при строительстве комплексов глубокой обработки, утилизации и обезвреживания отходов на территории Ленинградской области.
Ранее губернатор Ленобласти заявлял, что все полигоны ТКО в области к 2023 году должны быть закрыты.