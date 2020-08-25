https://ria.ru/20200825/musor-1576297412.html

Власти Ленобласти объявили конкурс на лучшую концепцию переработки ТКО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил конкурс на лучшую концепцию и технологию переработки мусора в регионе; соответствующее распоряжение РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T17:18

2020-08-25T17:18

2020-08-25T17:18

ленинградская область

александр дрозденко

отходы

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости. </strong>Губернатор Ленинградской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a> объявил конкурс на лучшую концепцию и технологию переработки мусора в регионе; соответствующее распоряжение глава региона подписал во вторник.Как ранее заявлял губернатор, конкурс позволит региональным властям выявить наилучшие технологические решения, которые помогут максимально вовлечь мусор в хозяйственный оборот и сократить количество отходов, направляемых на свалки.Специалисты оценят заявки в соответствии с разработанными критериями по балльной системе. В критериях отмечено, что на планируемых объектах не могут быть реализованы технологии сжигания отходов.По итогам конкурса будут выявлены три концепции, которые будут реализованы при строительстве комплексов глубокой обработки, утилизации и обезвреживания отходов на территории Ленинградской области.Ранее губернатор Ленобласти заявлял, что все полигоны ТКО в области к 2023 году должны быть закрыты.

https://ria.ru/20200804/1575348038.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, отходы