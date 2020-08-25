Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200825/musor-1576297412.html
Власти Ленобласти объявили конкурс на лучшую концепцию переработки ТКО
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил конкурс на лучшую концепцию и технологию переработки мусора в регионе; соответствующее распоряжение РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T17:18
2020-08-25T17:18
ленинградская область
александр дрозденко
отходы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575505806_0:90:1500:934_1400x0_80_0_0_21d0f4a5f26bae8af09581303a4361d6.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости. </strong>Губернатор Ленинградской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a> объявил конкурс на лучшую концепцию и технологию переработки мусора в регионе; соответствующее распоряжение глава региона подписал во вторник.Как ранее заявлял губернатор, конкурс позволит региональным властям выявить наилучшие технологические решения, которые помогут максимально вовлечь мусор в хозяйственный оборот и сократить количество отходов, направляемых на свалки.Специалисты оценят заявки в соответствии с разработанными критериями по балльной системе. В критериях отмечено, что на планируемых объектах не могут быть реализованы технологии сжигания отходов.По итогам конкурса будут выявлены три концепции, которые будут реализованы при строительстве комплексов глубокой обработки, утилизации и обезвреживания отходов на территории Ленинградской области.Ранее губернатор Ленобласти заявлял, что все полигоны ТКО в области к 2023 году должны быть закрыты.
https://ria.ru/20200804/1575348038.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/07/1575505806_217:0:1500:962_1400x0_80_0_0_8e89017be345aa68bab895287d99bc99.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко, отходы

Власти Ленобласти объявили конкурс на лучшую концепцию переработки ТКО

17:18 25.08.2020
261
© РИА Новости / Максим БлиновВывоз мусора
Вывоз мусора
© РИА Новости / Максим Блинов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил конкурс на лучшую концепцию и технологию переработки мусора в регионе; соответствующее распоряжение глава региона подписал во вторник.
Как ранее заявлял губернатор, конкурс позволит региональным властям выявить наилучшие технологические решения, которые помогут максимально вовлечь мусор в хозяйственный оборот и сократить количество отходов, направляемых на свалки.
"Заявки будут приниматься комитетом Ленинградской области по обращению с отходами с 25 августа по 20 сентября 2020 года. Для отбора лучших проектов будет создана конкурсная комиссия, в состав которой войдут сотрудники профильных комитетов", - говорится в документе.
Специалисты оценят заявки в соответствии с разработанными критериями по балльной системе. В критериях отмечено, что на планируемых объектах не могут быть реализованы технологии сжигания отходов.
Раздельный сбор мусора
4 августа, 13:06Ленинградская область
В Ленобласти разработают отраслевой стандарт мест накопления ТКО
По итогам конкурса будут выявлены три концепции, которые будут реализованы при строительстве комплексов глубокой обработки, утилизации и обезвреживания отходов на территории Ленинградской области.
Ранее губернатор Ленобласти заявлял, что все полигоны ТКО в области к 2023 году должны быть закрыты.
100000
Обсудить 0
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоОтходы
Рекомендуем
Добыча глины для Новокубанского завода керамических стеновых материалов
В Подмосковье оштрафовали организаторов незаконной добычи песка
Пульт управления светофорами города Москвы
Почти семь тысяч обращений по "чистоте" поступило в Подмосковье за неделю
Корзина с грибами
Россиянам дали советы по заготовке грибов
Спасти планету: советы по энергоэффективности
Спасти планету: советы по энергоэффективности
Старт продаж новых iPhone в России
Эксперт рассказал, как утилизировать старый смартфон
Кубанская набережная и мост Поцелуев в Краснодаре
На Кубани запустят единую госпрограмму строительства социальных объектов
Митинг оппозиции в Минске
В Минске прошли задержания протестующих
Зрители рядом со сценой на фестивале Rap Koktebel в Крыму
Кравц заявил, что счастлив проведению Rap Koktebel Party в этом году
Алексей Навальный
Депутат оценил освещение инцидента с Навальным иностранными СМИ
Шихан Куштау
Минприроды поддержало создание заповедника на горе Куштау
Папка с логотипом ФСИН РФ
Путин снял с должности замглавы ФСИН Бурыкина
Проект ПАО Промсвязьбанк и АО Военторг
ПСБ и Военторг запускают новый совместный проект
Многочастотное составное VLBA-изображение галактики TXS 0128+554
Астрономы впервые получили многочастотное изображение галактики
Истребитель-бомбардировщик СУ-17 сирийских военно-воздушных сил
Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии
Встреча Сергея Лаврова с первым заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом в Москве
Захарова рассказала, чем угощали замгоссекретаря США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
Лента новостейМолния