https://ria.ru/20200825/mnogodetnye-1576251069.html

"Есть и "буйные". Зарисовки из жизни семьи, где воспитали более 80 детей

В небольшом поселке Рассвет Ростовской области живет самая большая приемная семья России. Первый неродной у Сорокиных появился еще в семидесятые: соседка... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T08:00

2020-08-25T08:00

2020-08-25T15:02

пенсионеры

многодетные семьи

квартира

дети

семья

подростки

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Мария Марикян.</strong> В небольшом поселке Рассвет Ростовской области живет самая большая приемная семья России. Первый неродной у Сорокиных появился еще в семидесятые: соседка оставила присмотреть на время и пропала. А после супруги начали брать на воспитание сирот, детей с проблемами в развитии, трудных подростков. Всего Татьяна и Михаил вырастили 82 ребенка, единокровные из них — только двое. Семь лет назад главы семейства не стало, теперь многодетная мать справляется в одиночку.Нюансы бытаДом 69-летней Татьяны Сорокиной всегда полон: "Сейчас у меня несовершеннолетних — пятнадцать человек. Остальные — взрослые. Каждое утро расставляю 23 кружки для чая". Все измеряется кастрюлями, мешками, ящиками. "За хлебом, к примеру, ездим каждый день в гипермаркет. Покупаем по четырнадцать буханок. В поселке столько не возьмешь за раз, даже если все магазины в округе обойдешь. Решаем на совете, чем завтракать, обедать и ужинать. Готовим вместе. Если картошка — каждый берет по пять штук и чистит".Живут в трехэтажном частном доме площадью 280 квадратных метров. "Что касается уборки, за всеми закреплены свои участки. Раньше места было значительно меньше. С годами разрослись: пристраивали что-то постоянно — от зарплаты до зарплаты", — рассказывает Сорокина."Взяли всех"Стать приемной семьей не планировали. "Как-то случайно вышло. Мы с Мишей поженились в 1969-м в Махачкале. Через год родилась дочь, еще через четыре — сын Вася. Болел сильно с детства, присвоили первую группу инвалидности. По словам врачей, дело в генетике. Рожать больше не решились", — вспоминает Татьяна.В 1974-м перебрались в Цимлянск. "Там и появился первый приемный ребенок. Ютились в общежитии, соседка попросила присмотреть за годовалой дочкой. Вернулась аж через пять лет и сдала девочку в детдом. Мы, конечно, ее удочерили".Потом Сорокины переехали в поселок Рассвет Ростовской области, работали в сфере ЖКХ. "Ждали очереди на квартиру. Захотели с Мишей ребенка из приюта. Пришли, а там предложили двух мальчишек — оба с заячьей губой. Мы о такой напасти и не слышали раньше, начали выяснять, лечится ли. Медики заверили: все поправимо. Так и забрали обоих. Заведующая нас еще долго вспоминала — от них ведь все отказывались".Очередное пополнение в семье произошло после землетрясения в армянском Спитаке в 1988 году. "Отправили телеграмму, что готовы принять детей, но ответа не дождались. Сотрудница одного из фондов объяснила: армяне сами пристраивают сирот, передавать сюда никого не станут. "У нас у самих столько брошенных, можем вам подыскать", — сказала она тогда. И через какое-то время подготовила список детдомовцев из Таганрога. Надо было выбрать нескольких. Смотрели-смотрели на список — и взяли в итоге всех…""Как откажешь?"В 1989-м Сорокины переселились в частный дом, где живут по сей день. "На тот момент у нас с Мишей было 23 ребенка, работали усердно, ждали с нетерпением, когда справим новоселье, — делится подробностями Татьяна. — Как сейчас помню: детки-горошинки на саночках помогают перевозить вещи из пятиэтажки. Это случилось под Рождество — такое счастье для всех!"С годами семейство только разрасталось, супругам было все сложнее совмещать работу и воспитание. Самый тяжелый период — девяностые. "Дети нас сами как-то находили. В 1990-м приехал парень, сказал, что из Пскова и останется у нас. Оказалось, в детдоме ему купили билет и отправили сюда. Как тут откажешь? А через год на пороге нарисовались еще шестеро из того же приюта. Мы, конечно, получали пособия на детей, но не на всех. Тех, кто пришел сам, поднимали своими силами".Дети, внуки, правнукиДети прибивались к ним даже там, где Сорокины и не ожидали. "Как-то поехали на пару недель в санаторий. Вышли прогуляться к стадиону. Видим, за нами наблюдают девочка и два мальчика. Как нам рассказала сопровождающая из комиссии по делам несовершеннолетних, в семье у них трагедия: мать посадили за убийство отца. Детей на время разбирательств отправили в больницу. Мы стали присматривать за ними. И так они сдружились с нашими, что не хотели расставаться. Выезжаем домой из санатория, а один из братьев бросается к машине, чуть под колеса не угодил. Его сестра плачет, просится ко мне на руки. А третий тихо в сторонке стоит. Вот что делать? Забрали, конечно".Татьяна и Михаил воспитали более восьмидесяти детей. "Двое — родные. Двух девочек удочерили, четырех мальчишек усыновили. Остальные — просто под нашим присмотром. Не так давно решила посчитать, сколько у меня внуков. Выяснилось, пятьдесят четыре! И правнуки уже есть — десять".Общий язык со всеми найти непросто, но Татьяне удается. "Живем спокойно, без ссор. Есть, конечно, "буйные" среди воспитанников. Один, например, во дворе подрался с парнем — тот назвал его "мразью детдомовской". Дал сдачи, но силу не рассчитал. Сразу на учет поставили. Есть мальчики, которые отсидели уже после того, как ушли от нас: один за угон, другой — за кражу. Оба — взрослые мужчины за тридцать. Теперь снова со мной делят кров: куда им податься после тюрьмы?"За каждого она переживает как за родного: "У меня ведь и инвалиды, и с умственной отсталостью на попечении. Им сложно самостоятельно семьи строить. Я на все пойду, лишь бы они счастливы были. Роль свахи даже примерила на себя — неоднократно. Все, кого свела со второй половинкой, не жалуются. Некоторые уже больше двадцати лет вместе. В этом плане мы с Мишей хороший пример для детей: 44 года бок о бок".В 2013-м главы семьи не стало. "Когда его хоронили, народу было… Все наши собрались, ребята гроб на руках несли. Пережили тяжело. Некоторые несовершеннолетние вообще подумали, что теперь я верну их обратно в приют".Сыновья и дочери, которые уже давно отделились, не забывают приемную мать, часто ее навещают. "Горжусь всеми. Девчонки — красавицы и умницы, стройные и высокие — березки! Мальчишки — сильные, здоровые — моя опора"."Молодая мама"Бюджет Сорокиных — около 100 тысяч в месяц. "Это моя пенсия и "зарплата" по уходу за детьми", — уточняет Татьяна. Каждая копейка на счету: половина уходит на еду и одежду, внушительная часть — на "коммуналку" и прочие бытовые расходы. Прилично бьют по карману и сезонные расходы, например сборы в школу.Впрочем, получается откладывать и на отдых. Семья собирается в Анапу. Однако нет фургона, где бы расселись все. "Нам администрация в 2012-м подарила, как многодетной семье, автобус. Позже поменяли его на более вместительный. В 2015-м авария — остались ни с чем. Если что-то срочное, вожу детей на легковушке. Нам хотя бы хороший десятиместный — на море планируем, а до вокзала добраться не на чем. Рассчитываю на помощь старших, которые обзавелись автомобилями".Когда семья вернется из отпуска, их ждет новое пополнение: Татьяна берет девочку с синдромом Дауна. Остановится ли на этом — пока сама не уверена. "Какая из меня пенсионерка? Я молодая мама! Сил полно", — смеется Сорокина.И призывает всех, у кого есть возможность, осчастливить детей, которые не знают, что такое родительский дом.

Олег 84 Вот они,святые люди 22

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсионеры, многодетные семьи, квартира, дети, семья, подростки, общество