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https://ria.ru/20200825/medvedev-1576299012.html
Медведев возглавит комиссию по национальным интересам в Арктике
Дмитрий Медведев как зампредседателя Совета безопасности РФ возглавит межведомственную комиссию СБ РФ по национальным интересам в Арктике. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T17:25
2020-08-25T17:27
совет федерации рф
россия
арктика
дмитрий медведев
политика
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> как зампредседателя Совета безопасности РФ возглавит межведомственную комиссию СБ РФ по национальным интересам в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a>.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> постановил сформировать межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике. Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации документу, председателем комиссии является заместитель председателя Совбеза РФ.
https://ria.ru/20200728/1575026711.html
Он однажды уже слил шельф в Баренцевом море норвежцам...
22
Кто то уже чего то отдал Норвегии, еще раз на старые грабли.
20
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россия
арктика
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совет федерации рф, россия, арктика, дмитрий медведев, политика

Медведев возглавит комиссию по национальным интересам в Арктике

17:25 25.08.2020 (обновлено: 17:27 25.08.2020)
1190
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаседание бюро высшего совета "Единой России"
Заседание бюро высшего совета Единой России
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Дмитрий Медведев как зампредседателя Совета безопасности РФ возглавит межведомственную комиссию СБ РФ по национальным интересам в Арктике.
Президент России Владимир Путин постановил сформировать межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике. Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации документу, председателем комиссии является заместитель председателя Совбеза РФ.
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Обсудить 22
Совет Федерации РФРоссияАрктикаДмитрий МедведевПолитика
Популярные комментарии
Он однажды уже слил шельф в Баренцевом море норвежцам...
25 августа, 17:33
Max Giz
1800400
Кто то уже чего то отдал Норвегии, еще раз на старые грабли.
25 августа, 17:33
zzelip999
1700300
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