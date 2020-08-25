https://ria.ru/20200825/medvedev-1576299012.html
Медведев возглавит комиссию по национальным интересам в Арктике
Дмитрий Медведев как зампредседателя Совета безопасности РФ возглавит межведомственную комиссию СБ РФ по национальным интересам в Арктике. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T17:25
2020-08-25T17:25
2020-08-25T17:27
совет федерации рф
россия
арктика
дмитрий медведев
политика
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> как зампредседателя Совета безопасности РФ возглавит межведомственную комиссию СБ РФ по национальным интересам в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктике</a>.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> постановил сформировать межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике. Согласно опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации документу, председателем комиссии является заместитель председателя Совбеза РФ.
https://ria.ru/20200728/1575026711.html
Max Giz
Он однажды уже слил шельф в Баренцевом море норвежцам...
22
zelip999
Кто то уже чего то отдал Норвегии, еще раз на старые грабли.
20
22
россия
арктика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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совет федерации рф, россия, арктика, дмитрий медведев, политика