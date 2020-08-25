https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576307229.html

Жириновский предсказал, сколько Лукашенко пробудет главой государства

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пробудет главой независимой республики ещё год или два, а потом Минск... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T20:49

2020-08-25T20:49

2020-08-25T20:49

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

лдпр

владимир жириновский

москва

минск

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> считает, что президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> пробудет главой независимой республики ещё год или два, а потом <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> обратится к <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> с просьбой о вступлении в состав России.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200819/1576012210.html

Исаак Ньютон ЭЭЭЭх Владимир! А россиян кто нибудь спросит по честному нужна ли ему Беларусь? Проблем в стране зашкаливает. Да и белорусы не готовы в своем большинстве. Дайте вы им спокойно дышать,оставьте свои потуги... 67

Alexandr Lazerko В принципе с ним согласен.Но дело не в деньгах.Мы начинаем сталкиваться с выбором ес или РФ.Не ошибусь если скажу что большинство людей и даже ярых противников ЛАГ склоняются к России.Думаю и кремлю не очень нравится перспектива НАТо у Смоленска. 50

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россия

москва

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, лдпр, владимир жириновский, москва, минск, белоруссия, в мире