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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576307229.html
Жириновский предсказал, сколько Лукашенко пробудет главой государства
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пробудет главой независимой республики ещё год или два, а потом Минск... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T20:49
2020-08-25T20:49
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
лдпр
владимир жириновский
москва
минск
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a> считает, что президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> пробудет главой независимой республики ещё год или два, а потом <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> обратится к <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> с просьбой о вступлении в состав России.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200819/1576012210.html
ЭЭЭЭх Владимир! А россиян кто нибудь спросит по честному нужна ли ему Беларусь? Проблем в стране зашкаливает. Да и белорусы не готовы в своем большинстве. Дайте вы им спокойно дышать,оставьте свои потуги...
67
В принципе с ним согласен.Но дело не в деньгах.Мы начинаем сталкиваться с выбором ес или РФ.Не ошибусь если скажу что большинство людей и даже ярых противников ЛАГ склоняются к России.Думаю и кремлю не очень нравится перспектива НАТо у Смоленска.
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россия
москва
минск
белоруссия
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, лдпр, владимир жириновский, москва, минск, белоруссия, в мире

Жириновский предсказал, сколько Лукашенко пробудет главой государства

20:49 25.08.2020
30385
© REUTERS / StringerПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пробудет главой независимой республики ещё год или два, а потом Минск обратится к Москве с просьбой о вступлении в состав России.

"Тяжело сегодня быть самостоятельным государством. Денег на это нет. Поэтому Лукашенко пробудет президентом независимой Белоруссии ещё год, ну, два. Но в конечном счете Белоруссия по примеру Прибалтики в 1940 году должна обратиться к Москве с просьбой о вступлении в состав России", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоЛДПРВладимир ЖириновскийМоскваМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
ЭЭЭЭх Владимир! А россиян кто нибудь спросит по честному нужна ли ему Беларусь? Проблем в стране зашкаливает. Да и белорусы не готовы в своем большинстве. Дайте вы им спокойно дышать,оставьте свои потуги...
25 августа, 20:53
ИНИсаак Ньютон
24001339
В принципе с ним согласен.Но дело не в деньгах.Мы начинаем сталкиваться с выбором ес или РФ.Не ошибусь если скажу что большинство людей и даже ярых противников ЛАГ склоняются к России.Думаю и кремлю не очень нравится перспектива НАТо у Смоленска.
25 августа, 21:03
Alexandr Lazerko
4100216
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