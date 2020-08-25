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https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576260204.html
Что русскому Лукашенко, то немцу Навальный
По и без того напряженным отношениям Европы и России за последние пару недель нанесен двойной удар — сначала белорусскими событиями, а потом и историей с... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T08:00
2020-08-25T09:09
россия
александр лукашенко
алексей навальный
европа
авторы
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По и без того напряженным отношениям <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> и России за последние пару недель нанесен двойной удар — сначала белорусскими событиями, а потом и историей с Навальным. Лукашенко с автоматом в Минске, Навальный в коме в Берлине — Европа на официальном уровне не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, а на неофициальном обвиняет президента России в отравлении "главного оппозиционера". Вырвав Навального из лап ЧК, Европа могла бы и успокоиться — но немецкие СМИ на полном серьезе обсуждают, не "попытается ли Путин убить <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Навального</a> и в Германии". То, что омские врачи не обнаружили признаков отравления Навального, не имеет для Европы никакого значения: в берлинской клинике "Шарите" заявили, что обнаружена интоксикация неким неопределенным еще "веществом из группы ингибиторов холинэстеразы".При этом сами европейские лидеры всему происходящему совершенно не рады — ЕС нуждается в исправлении отношений с Россией, а не в их нагнетании. Не только французский президент Макрон, но и немецкие элиты (которые через год будет возглавлять уже не Меркель) хотят изменить ситуацию на "восточном фронте". По двум простым причинам: идущая уже седьмой год конфронтация началась во многом благодаря давлению англосаксов, а самому ЕС нужны нормальные отношения с Россией. Тем более — и это вторая причина — давление США на Европу лишь возрастает, и раскол единого Запада неизбежно будет углубляться. Да, пока что атлантическая часть европейских элит лелеет надежды на поражение Трампа в ноябре, но, будучи реалистами, они готовятся к худшему сценарию. Усиление противоречий между двумя берегами Атлантики делает отношения с восточным соседом еще более важными для Европы. Никакого русофильства — чистая прагматика.При этом Европа не едина: часть элит и даже некоторые страны (вроде Польши) делают все для недопущения улучшения отношений с Москвой. Для них как белорусский кризис, так и госпитализация Навального — неожиданный подарок. "Мы же говорили: с Путиным нельзя иметь дело!" Но игру на обострение не поддерживают те, кто принимает решения, — и мы видим это по тем действиям, которые предпринимали в последние дни Берлин, Париж и Брюссель.Да, Макрон и Меркель возмутились происходящим в Белоруссии — но после их разговоров с Путиным стало понятно, что белорусская тема не станет еще одним поводом для возгонки противоречий между Россией и ЕС. Да, Лукашенко плохой, мы его не признаем — но граждане Белоруссии, в отличие от Украины, не хотят евроинтеграции, и поэтому нас это не касается: так в упрощенной форме можно сформулировать позицию Европы. Попытка Макрона предложить свое посредничество была сделана скорее в расчете на внутриевропейскую реакцию — было бы странно, если бы Париж всерьез рассчитывал на согласие Лукашенко и на поддержку этой инициативы Путиным. Который прямо предупредил своих европейских собеседников о "неприемлемости вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток внешнего давления на легитимные власти". Европейцы поняли все правильно: белорусские дела касаются только самой Белоруссии, а также страны, образующей с ней Союзное государство, то есть России. Макрон был откровенен: Давить на Москву из-за Белоруссии не просто бессмысленно, но и контрпродуктивно. Не потому, что Москва силой присоединит к себе Минск, а потому, что увидит, что европейцы не отказались от планов геополитической экспансии на Восток. То есть говорить с ними просто не о чем — тем более что они нам еще Украину не вернули (продолжая обещать Киеву мифическое продвижение по пути евроинтеграции).Всерьез бороться за Белоруссию европейцы, впрочем, и не рассчитывали — за исключением тех же поляков, увидевших в нынешнем кризисе шанс на усиление своего значения как передового форпоста Запада против России и игры на американо-западноевропейских противоречиях. Но для франко-немецкой Европы никакой "белорусский фронт" не нужен — потому Макрон и Меркель будут только рады оставить Лукашенко с Путиным.Ситуация с Навальным еще более неприятная для Европы. По сути, речь идет о прямом вмешательстве во внутренние дела России, давлении на нее — непонятное отравление или болезнь Навального подаются, пусть и на неофициальном уровне, как очередное преступление "кровавого режима", борца с которым тут же перевозят в Европу. Зачем? Чтобы не дать убить его в России? Чтобы обнаружить следы яда, которым его травили?И что будут теперь говорить европейские лидеры? Обвинять Кремль? Но сложно представить, чтобы Меркель или Макрон не понимали того, что российским властям не было никакого смысла травить Навального, так что если подобные обвинения последуют, Путину будет очень сложно вести нормальный диалог с европейскими лидерами.Тем более что в той же Германии постоянно ищут "русский след" в немецкой политике — то у "Альтернативы для Германии", то у "Левых". Антиэлитных партий, выступающих за смену курса, за обновление элит, но не призывающих к сносу всей политической системы и люстрациям. А Навальный играет в России именно такую роль — тарана, который делает ставку на снос власти и всего государственного строя как такового. И это не говоря о том, насколько сильно Навальный завязан на Запад.Даже страшно представить, какой шум бы стоял, если бы Путин поддерживал кого-нибудь столь же радикального, как Навальный, в Германии или Франции, но для Европы вмешательство в русские дела — старая традиция. Которая подпитывается игрой части нашей эмиграции и внутрироссийской радикальной оппозиции, всегда уповающей на то, что "заграница нам поможет". А заодно и с радостью занимающейся демонизацией власти — те же многочисленные истории с якобы отравлениями "видных оппозиционных деятелей" очень похожи на откровенные фальшивки.В случае с Навальным, если диагноз отравления подтвердится, еще предстоит разбираться — нельзя исключать ни попытки отравления кем-то из коррупционеров, ни сознательной провокации с целью принести "сакральную жертву", обвинив в этом власти. Однако пока что все идет к тому, что Берлин и Париж будут стараться минимизировать влияние истории с Навальным на отношения с Россией — подыгрывать русофобам сейчас вовсе не отвечает европейским интересам.Да и среди русофобов немало прагматиков — вмешиваться во внутренние дела России имеет смысл тогда, когда это может привести к какому-то результату (сиюминутному или в будущем). Давить же просто ради давления, а то и с риском нанести ущерб своим собственным интересам — не для практичных (хотя и не обладающих полным геополитическим суверенитетом) европейцев. На Лукашенко где сядешь, там и слезешь, а Навального после выздоровления лучше вернуть в Россию: зачем он нужен в Европе?А дела делать все равно придется с Путиным — этого требуют стратегические интересы самой Европы. Если, конечно, у нее хватит сил и воли бороться за свое собственное будущее.
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/lukashenko-1576256598.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576259016.html
https://ria.ru/20200824/navalnyy-1576259929.html
Самое печальное, это то что европа права...
245
Отрабатывает леша бабло))) что интересно придумают? Новичок?))) И ведь главное кто то верит в этот бред...
231
24
россия
европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
Петр Акопов
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Петр Акопов
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, александр лукашенко, алексей навальный, европа, авторы

Что русскому Лукашенко, то немцу Навальный

08:00 25.08.2020 (обновлено: 09:09 25.08.2020)
49507
© REUTERS / Christian MangМедработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
© REUTERS / Christian Mang
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
По и без того напряженным отношениям Европы и России за последние пару недель нанесен двойной удар — сначала белорусскими событиями, а потом и историей с Навальным. Лукашенко с автоматом в Минске, Навальный в коме в Берлине — Европа на официальном уровне не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, а на неофициальном обвиняет президента России в отравлении "главного оппозиционера". Вырвав Навального из лап ЧК, Европа могла бы и успокоиться — но немецкие СМИ на полном серьезе обсуждают, не "попытается ли Путин убить Навального и в Германии". То, что омские врачи не обнаружили признаков отравления Навального, не имеет для Европы никакого значения: в берлинской клинике "Шарите" заявили, что обнаружена интоксикация неким неопределенным еще "веществом из группы ингибиторов холинэстеразы".
При этом сами европейские лидеры всему происходящему совершенно не рады — ЕС нуждается в исправлении отношений с Россией, а не в их нагнетании. Не только французский президент Макрон, но и немецкие элиты (которые через год будет возглавлять уже не Меркель) хотят изменить ситуацию на "восточном фронте". По двум простым причинам: идущая уже седьмой год конфронтация началась во многом благодаря давлению англосаксов, а самому ЕС нужны нормальные отношения с Россией. Тем более — и это вторая причина — давление США на Европу лишь возрастает, и раскол единого Запада неизбежно будет углубляться. Да, пока что атлантическая часть европейских элит лелеет надежды на поражение Трампа в ноябре, но, будучи реалистами, они готовятся к худшему сценарию. Усиление противоречий между двумя берегами Атлантики делает отношения с восточным соседом еще более важными для Европы. Никакого русофильства — чистая прагматика.
При этом Европа не едина: часть элит и даже некоторые страны (вроде Польши) делают все для недопущения улучшения отношений с Москвой. Для них как белорусский кризис, так и госпитализация Навального — неожиданный подарок. "Мы же говорили: с Путиным нельзя иметь дело!" Но игру на обострение не поддерживают те, кто принимает решения, — и мы видим это по тем действиям, которые предпринимали в последние дни Берлин, Париж и Брюссель.
Да, Макрон и Меркель возмутились происходящим в Белоруссии — но после их разговоров с Путиным стало понятно, что белорусская тема не станет еще одним поводом для возгонки противоречий между Россией и ЕС. Да, Лукашенко плохой, мы его не признаем — но граждане Белоруссии, в отличие от Украины, не хотят евроинтеграции, и поэтому нас это не касается: так в упрощенной форме можно сформулировать позицию Европы. Попытка Макрона предложить свое посредничество была сделана скорее в расчете на внутриевропейскую реакцию — было бы странно, если бы Париж всерьез рассчитывал на согласие Лукашенко и на поддержку этой инициативы Путиным. Который прямо предупредил своих европейских собеседников о "неприемлемости вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток внешнего давления на легитимные власти". Европейцы поняли все правильно: белорусские дела касаются только самой Белоруссии, а также страны, образующей с ней Союзное государство, то есть России. Макрон был откровенен:
"Мы ждем в первую очередь открытого диалога, поскольку убеждены, что в этом вопросе на кону стоит стабильность и возможность отношений между Европейским союзом и Россией".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
24 августа, 18:28
Лукашенко уволил поддержавшего протесты посла
Давить на Москву из-за Белоруссии не просто бессмысленно, но и контрпродуктивно. Не потому, что Москва силой присоединит к себе Минск, а потому, что увидит, что европейцы не отказались от планов геополитической экспансии на Восток. То есть говорить с ними просто не о чем — тем более что они нам еще Украину не вернули (продолжая обещать Киеву мифическое продвижение по пути евроинтеграции).
Всерьез бороться за Белоруссию европейцы, впрочем, и не рассчитывали — за исключением тех же поляков, увидевших в нынешнем кризисе шанс на усиление своего значения как передового форпоста Запада против России и игры на американо-западноевропейских противоречиях. Но для франко-немецкой Европы никакой "белорусский фронт" не нужен — потому Макрон и Меркель будут только рады оставить Лукашенко с Путиным.
Ситуация с Навальным еще более неприятная для Европы. По сути, речь идет о прямом вмешательстве во внутренние дела России, давлении на нее — непонятное отравление или болезнь Навального подаются, пусть и на неофициальном уровне, как очередное преступление "кровавого режима", борца с которым тут же перевозят в Европу. Зачем? Чтобы не дать убить его в России? Чтобы обнаружить следы яда, которым его травили?
Алексей Навальный
24 августа, 19:14
Меркель и Маас призвали расследовать ухудшение здоровья Навального
И что будут теперь говорить европейские лидеры? Обвинять Кремль? Но сложно представить, чтобы Меркель или Макрон не понимали того, что российским властям не было никакого смысла травить Навального, так что если подобные обвинения последуют, Путину будет очень сложно вести нормальный диалог с европейскими лидерами.
Тем более что в той же Германии постоянно ищут "русский след" в немецкой политике — то у "Альтернативы для Германии", то у "Левых". Антиэлитных партий, выступающих за смену курса, за обновление элит, но не призывающих к сносу всей политической системы и люстрациям. А Навальный играет в России именно такую роль — тарана, который делает ставку на снос власти и всего государственного строя как такового. И это не говоря о том, насколько сильно Навальный завязан на Запад.
Даже страшно представить, какой шум бы стоял, если бы Путин поддерживал кого-нибудь столь же радикального, как Навальный, в Германии или Франции, но для Европы вмешательство в русские дела — старая традиция. Которая подпитывается игрой части нашей эмиграции и внутрироссийской радикальной оппозиции, всегда уповающей на то, что "заграница нам поможет". А заодно и с радостью занимающейся демонизацией власти — те же многочисленные истории с якобы отравлениями "видных оппозиционных деятелей" очень похожи на откровенные фальшивки.
В случае с Навальным, если диагноз отравления подтвердится, еще предстоит разбираться — нельзя исключать ни попытки отравления кем-то из коррупционеров, ни сознательной провокации с целью принести "сакральную жертву", обвинив в этом власти. Однако пока что все идет к тому, что Берлин и Париж будут стараться минимизировать влияние истории с Навальным на отношения с Россией — подыгрывать русофобам сейчас вовсе не отвечает европейским интересам.
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
24 августа, 19:40
Медэксперт прокомментировал заявление немецкой клиники по Навальному
Да и среди русофобов немало прагматиков — вмешиваться во внутренние дела России имеет смысл тогда, когда это может привести к какому-то результату (сиюминутному или в будущем). Давить же просто ради давления, а то и с риском нанести ущерб своим собственным интересам — не для практичных (хотя и не обладающих полным геополитическим суверенитетом) европейцев. На Лукашенко где сядешь, там и слезешь, а Навального после выздоровления лучше вернуть в Россию: зачем он нужен в Европе?
А дела делать все равно придется с Путиным — этого требуют стратегические интересы самой Европы. Если, конечно, у нее хватит сил и воли бороться за свое собственное будущее.
71046659117
Обсудить 24
РоссияАлександр ЛукашенкоАлексей НавальныйЕвропаАвторы
Популярные комментарии
Самое печальное, это то что европа права...
25 августа, 08:37
Alex Alex
414338186
Отрабатывает леша бабло))) что интересно придумают? Новичок?))) И ведь главное кто то верит в этот бред...
25 августа, 08:40
SSSergey Sergey
188502036
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