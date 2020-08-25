https://ria.ru/20200825/kushtau-1576276471.html

В Башкирии проверят данные об избиении главой района защитников Куштау

Прокуратура Башкирии организовала проверку по обращению редакций СМИ, которые сообщают, что глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов участвовал в избиении... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T11:48

2020-08-25T11:48

2020-08-25T16:07

башкирская содовая компания

радий хабиров

происшествия

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<strong>УФА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Прокуратура Башкирии организовала проверку по обращению редакций СМИ, которые сообщают, что глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов участвовал в избиении защитников шихана Куштау и собственноручно громил палаточный городок.Ряд Telegram-каналов и местных СМИ опубликовали видеоролик, в котором мужчина в камуфляжной форме с маской на лице раскидывает палатки защитников Куштау. Автор видео обращается к нему как к главе Ишимбайского района Азамату Абдрахманову, просит прекратить бесчинства и не допустить жертв, в ответ мужчина выражается нецензурно и продолжает расталкивать людей.Ранее сообщалось, что 17 августа, после беспорядков на горе Куштау, где протестовали экозащитники против разработки шихана <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компанией</a> (БСК), прошел митинг в городе <a href="http://ria.ru/location_Ishimbajj/" target="_blank" data-auto="true">Ишимбай</a> за отставку мэра Азамата Абдрахманова. При этом глава Башкирии <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> заявлял журналистам, что на несанкционированный митинг пришли до 300 человек, которые принесли с собой яйца и помидоры, и это были не местные жители. А районный глава писал в соцсети, что администрация работает в штатном режиме.Хабиров на встрече с экоактивистами, которые выступали против разработки Куштау, заявил, что горе дадут статус особо охраняемой территории. Также он отмечал, что республика намерена выкупить контрольный пакет акций БСК, чтобы решить сырьевой вопрос. По его словам, власти региона проанализируют юридическую сторону приватизации БСК.Экологи совместно со специалистами Минлесхоза Башкирии направили правоохранителям материалы проверки о фактах незаконной вырубки леса на шихане Куштау, заявил исполняющий обязанности министра природопользования и экологии региона Нияз Фазылов.Он отметил, что на всех правительственных совещаниях по горе Куштау участвуют представители прокуратуры и правоохранительных органов, они проводят проверки по всем обсуждаемым темам.Минприроды России в понедельник сообщило, что получило письмо Хабирова с предложением создать на горе Куштау охраняемую природную территорию регионального значения (ООПТ) и "со своей стороны готово оказать содействие" в ее создании. В ведомстве уточнили, что на Куштау в будущем может быть создана ООПТ федерального значения.

https://ria.ru/20200819/1576008434.html

https://ria.ru/20200816/1575853584.html

https://ria.ru/20200817/1575874902.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирская содовая компания, радий хабиров, происшествия