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https://ria.ru/20200825/kushtau-1576276471.html
В Башкирии проверят данные об избиении главой района защитников Куштау
Прокуратура Башкирии организовала проверку по обращению редакций СМИ, которые сообщают, что глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов участвовал в избиении... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T11:48
2020-08-25T16:07
башкирская содовая компания
радий хабиров
происшествия
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<strong>УФА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Прокуратура Башкирии организовала проверку по обращению редакций СМИ, которые сообщают, что глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов участвовал в избиении защитников шихана Куштау и собственноручно громил палаточный городок.Ряд Telegram-каналов и местных СМИ опубликовали видеоролик, в котором мужчина в камуфляжной форме с маской на лице раскидывает палатки защитников Куштау. Автор видео обращается к нему как к главе Ишимбайского района Азамату Абдрахманову, просит прекратить бесчинства и не допустить жертв, в ответ мужчина выражается нецензурно и продолжает расталкивать людей.Ранее сообщалось, что 17 августа, после беспорядков на горе Куштау, где протестовали экозащитники против разработки шихана <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компанией</a> (БСК), прошел митинг в городе <a href="http://ria.ru/location_Ishimbajj/" target="_blank" data-auto="true">Ишимбай</a> за отставку мэра Азамата Абдрахманова. При этом глава Башкирии <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> заявлял журналистам, что на несанкционированный митинг пришли до 300 человек, которые принесли с собой яйца и помидоры, и это были не местные жители. А районный глава писал в соцсети, что администрация работает в штатном режиме.Хабиров на встрече с экоактивистами, которые выступали против разработки Куштау, заявил, что горе дадут статус особо охраняемой территории. Также он отмечал, что республика намерена выкупить контрольный пакет акций БСК, чтобы решить сырьевой вопрос. По его словам, власти региона проанализируют юридическую сторону приватизации БСК.Экологи совместно со специалистами Минлесхоза Башкирии направили правоохранителям материалы проверки о фактах незаконной вырубки леса на шихане Куштау, заявил исполняющий обязанности министра природопользования и экологии региона Нияз Фазылов.Он отметил, что на всех правительственных совещаниях по горе Куштау участвуют представители прокуратуры и правоохранительных органов, они проводят проверки по всем обсуждаемым темам.Минприроды России в понедельник сообщило, что получило письмо Хабирова с предложением создать на горе Куштау охраняемую природную территорию регионального значения (ООПТ) и "со своей стороны готово оказать содействие" в ее создании. В ведомстве уточнили, что на Куштау в будущем может быть создана ООПТ федерального значения.
https://ria.ru/20200819/1576008434.html
https://ria.ru/20200816/1575853584.html
https://ria.ru/20200817/1575874902.html
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60
башкирская содовая компания, радий хабиров, происшествия

В Башкирии проверят данные об избиении главой района защитников Куштау

11:48 25.08.2020 (обновлено: 16:07 25.08.2020)
20613
© Depositphotos / Eugene_R. Шихан Куштау
Шихан Куштау
© Depositphotos / Eugene_R.
Шихан Куштау
УФА, 25 авг — РИА Новости. Прокуратура Башкирии организовала проверку по обращению редакций СМИ, которые сообщают, что глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов участвовал в избиении защитников шихана Куштау и собственноручно громил палаточный городок.
Ряд Telegram-каналов и местных СМИ опубликовали видеоролик, в котором мужчина в камуфляжной форме с маской на лице раскидывает палатки защитников Куштау. Автор видео обращается к нему как к главе Ишимбайского района Азамату Абдрахманову, просит прекратить бесчинства и не допустить жертв, в ответ мужчина выражается нецензурно и продолжает расталкивать людей.
Глава Башкортостана Радий Хабиров во время встречи с экоактивистами, выступающими против промышленной разработки шихана Куштау Башкирской содовой компанией
19 августа, 21:16
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"Прокуратура Башкирии начала проверку в отношении главы Ишимбайского района на основании обращений редакций СМИ и сообщений в средствах массовой информации", — сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что 17 августа, после беспорядков на горе Куштау, где протестовали экозащитники против разработки шихана Башкирской содовой компанией (БСК), прошел митинг в городе Ишимбай за отставку мэра Азамата Абдрахманова. При этом глава Башкирии Радий Хабиров заявлял журналистам, что на несанкционированный митинг пришли до 300 человек, которые принесли с собой яйца и помидоры, и это были не местные жители. А районный глава писал в соцсети, что администрация работает в штатном режиме.
Хабиров на встрече с экоактивистами, которые выступали против разработки Куштау, заявил, что горе дадут статус особо охраняемой территории. Также он отмечал, что республика намерена выкупить контрольный пакет акций БСК, чтобы решить сырьевой вопрос. По его словам, власти региона проанализируют юридическую сторону приватизации БСК.
Сотрудники Росгвардии
16 августа, 14:25
Росгвардия опровергла данные о применении спецсредств в районе Куштау
Экологи совместно со специалистами Минлесхоза Башкирии направили правоохранителям материалы проверки о фактах незаконной вырубки леса на шихане Куштау, заявил исполняющий обязанности министра природопользования и экологии региона Нияз Фазылов.

"Материалы, свидетельствующие о фактах незаконной вырубки лесов, нашими коллегами из Министерства лесного хозяйства подготовлены и направлены в правоохранительные органы для дачи правовых оценок", — сказал Фазылов журналистам.

Он отметил, что на всех правительственных совещаниях по горе Куштау участвуют представители прокуратуры и правоохранительных органов, они проводят проверки по всем обсуждаемым темам.
Минприроды России в понедельник сообщило, что получило письмо Хабирова с предложением создать на горе Куштау охраняемую природную территорию регионального значения (ООПТ) и "со своей стороны готово оказать содействие" в ее создании. В ведомстве уточнили, что на Куштау в будущем может быть создана ООПТ федерального значения.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
17 августа, 10:14
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465721010
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Башкирская содовая компанияРадий ХабировПроисшествия
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