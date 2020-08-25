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https://ria.ru/20200825/krym-1576266491.html
Крым признали регионом России с самыми большими проблемами с водой
Среди всех российских регионов в Крыму наблюдаются самые большие по объему потери воды при доставке к потребителю, рассказал РИА Новости глава Росводресурсов... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T03:50
2020-08-25T12:10
россия
дмитрий кириллов
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
москва
республика крым
украина
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Среди всех российских регионов в Крыму наблюдаются самые большие по объему потери воды при доставке к потребителю, рассказал РИА Новости глава Росводресурсов <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kirillov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кириллов</a>.По словам Кириллова, подобная ситуация недопустима для "вододефицитного" региона: объем добываемой в Крыму воды из разведанных подземных источников составляет около 44% от утвержденных запасов. "Маловодье — явление цикличное: оно случается примерно раз в семь лет шагом в два года. Были годы, когда уровень воды в Симферопольском водохранилище был еще ниже. И возможно, в 2021 году мы столкнемся с продолжением маловодья. Так что меры по водосбережению и повышению водоотдачи в республике, безусловно, необходимы", — сказал он.До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Потом подачу воды по каналу в республику полностью прекратили в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.<strong><a href="https://ria.ru/20200825/voda-1576261130.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Дмитрия Кириллова &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200710/1574182615.html
https://ria.ru/20200824/krym-1576263472.html
Вопрос вообще то очень быстро и просто решался бы обеспечением подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, освобождением его от украинских бармалеев и охраной по всей протяжённости .России следовало бы так поступить вода-,это всё таки стратегический ресурс и лишить целый регион воды недопустимо .Канал строился силами всего Советского Союза и современное украинское нацистко-бандитское государство не имеет никакого права отрезать воду целому региону.Это должно расцениваться ,как акт агрессии и реакция должна быть соответствующая .
148
зачем Россия строит АЭС по всему миру а у себя в Крыму не может построить атомную опреснительную станцию и раз и навсегда решить эту проблему? да хотя бы дистилляционную станцию ведь можно построить?
132
россия
москва
республика крым
украина
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россия, дмитрий кириллов, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), москва, республика крым, украина, общество

Крым признали регионом России с самыми большими проблемами с водой

03:50 25.08.2020 (обновлено: 12:10 25.08.2020)
48524
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Среди всех российских регионов в Крыму наблюдаются самые большие по объему потери воды при доставке к потребителю, рассказал РИА Новости глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

"В целом таких тревожных данных, как по Крыму, больше нет нигде: водопотери на пути к потребителю доходят до 80%. Средний уровень такого показателя в российских регионах составляет 20-30%. <...> Основной вопрос не в поиске воды, а именно в бережном отношении и рациональном использовании", — отметил собеседник агентства.

По словам Кириллова, подобная ситуация недопустима для "вододефицитного" региона: объем добываемой в Крыму воды из разведанных подземных источников составляет около 44% от утвержденных запасов.
"Маловодье — явление цикличное: оно случается примерно раз в семь лет шагом в два года. Были годы, когда уровень воды в Симферопольском водохранилище был еще ниже. И возможно, в 2021 году мы столкнемся с продолжением маловодья. Так что меры по водосбережению и повышению водоотдачи в республике, безусловно, необходимы", — сказал он.
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До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Потом подачу воды по каналу в республику полностью прекратили в одностороннем порядке.
Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
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РоссияДмитрий КирилловФедеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)МоскваРеспублика КрымУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Вопрос вообще то очень быстро и просто решался бы обеспечением подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, освобождением его от украинских бармалеев и охраной по всей протяжённости .России следовало бы так поступить вода-,это всё таки стратегический ресурс и лишить целый регион воды недопустимо .Канал строился силами всего Советского Союза и современное украинское нацистко-бандитское государство не имеет никакого права отрезать воду целому региону.Это должно расцениваться ,как акт агрессии и реакция должна быть соответствующая .
25 августа, 06:10
paulsot75
117824017
зачем Россия строит АЭС по всему миру а у себя в Крыму не может построить атомную опреснительную станцию и раз и навсегда решить эту проблему? да хотя бы дистилляционную станцию ведь можно построить?
25 августа, 04:35
Damir Aliev
95550027
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