https://ria.ru/20200825/krym-1576266491.html
Крым признали регионом России с самыми большими проблемами с водой
Среди всех российских регионов в Крыму наблюдаются самые большие по объему потери воды при доставке к потребителю, рассказал РИА Новости глава Росводресурсов... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T03:50
2020-08-25T03:50
2020-08-25T12:10
россия
дмитрий кириллов
федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)
москва
республика крым
украина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571969133_0:315:2997:2001_1400x0_80_0_0_be62f0f4dc91847186b0d2d6f04004f2.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Среди всех российских регионов в Крыму наблюдаются самые большие по объему потери воды при доставке к потребителю, рассказал РИА Новости глава Росводресурсов <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kirillov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кириллов</a>.По словам Кириллова, подобная ситуация недопустима для "вододефицитного" региона: объем добываемой в Крыму воды из разведанных подземных источников составляет около 44% от утвержденных запасов. "Маловодье — явление цикличное: оно случается примерно раз в семь лет шагом в два года. Были годы, когда уровень воды в Симферопольском водохранилище был еще ниже. И возможно, в 2021 году мы столкнемся с продолжением маловодья. Так что меры по водосбережению и повышению водоотдачи в республике, безусловно, необходимы", — сказал он.До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Потом подачу воды по каналу в республику полностью прекратили в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.<strong><a href="https://ria.ru/20200825/voda-1576261130.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Дмитрия Кириллова >></a></strong>
https://ria.ru/20200710/1574182615.html
https://ria.ru/20200824/krym-1576263472.html
paulsot75
Вопрос вообще то очень быстро и просто решался бы обеспечением подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, освобождением его от украинских бармалеев и охраной по всей протяжённости .России следовало бы так поступить вода-,это всё таки стратегический ресурс и лишить целый регион воды недопустимо .Канал строился силами всего Советского Союза и современное украинское нацистко-бандитское государство не имеет никакого права отрезать воду целому региону.Это должно расцениваться ,как акт агрессии и реакция должна быть соответствующая .
148
Damir Aliev
зачем Россия строит АЭС по всему миру а у себя в Крыму не может построить атомную опреснительную станцию и раз и навсегда решить эту проблему? да хотя бы дистилляционную станцию ведь можно построить?
132
россия
москва
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571969133_197:0:2928:2048_1400x0_80_0_0_448d2364957344529c03df10eb0541d9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий кириллов, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), москва, республика крым, украина, общество