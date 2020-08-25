https://ria.ru/20200825/voda-1576261130.html

Дмитрий Кириллов: треть воды в России теряется по пути к потребителю

Ученые прогнозируют, что изменение климата приведет к дефициту питьевой воды, а на территории России станут частыми засухи и наводнения. Какой регион России... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T10:00

2020-08-25T10:00

2020-08-25T10:01

россия

федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы)

дмитрий кириллов

интервью - авторы

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<em>Ученые прогнозируют, что изменение климата приведет к дефициту питьевой воды, а на территории России станут частыми засухи и наводнения. Какой регион России больше всего страдает от недостатка воды, есть ли резервные источники водоснабжения у крупных городов России, а также о том, как граждане могут участвовать в управлении водными ресурсами, корреспонденту РИА Новости Наталье Парамоновой рассказал руководитель Федерального агентства Росводресурсы <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Kirillov" target="_blank">Дмитрий Кириллов</a>.</em><strong>— Ученые все чаще говорят о проблемах с доступом к воде, которые обостряются в связи с изменением климата. Например, станет более частой ситуация, когда в городах будут заканчиваться запасы воды, ее придется экономить, ждать дождей и вводить обратный отсчет. Примерно так, как это было в Кейптауне в 2018 году. Может ли такая ситуация произойти в России? Чаще эту участь пророчат Крыму.</strong>— Я бы не связывал проблемы с водой в Крыму с изменением климата. Маловодие – явление цикличное: оно случается примерно раз в семь лет шагом в два года. Были годы, когда уровень воды в Симферопольском водохранилище был еще ниже. И, возможно, в 2021 году мы столкнемся с продолжением маловодия. Так что меры по водосбережению и повышению водоотдачи в республике, безусловно, необходимы.Вододефицитными были 1975, 1984, 1991, 1994, 2001, 2008-2013 годы. В целом таких тревожных данных, как по Крыму, больше нет нигде, водопотери на пути к потребителю доходят до 80%. Средний уровень такого показателя в российских регионах составляет 20-30%. Это недопустимо в таком вододефицитном регионе. Основной вопрос не в поиске воды, а именно в бережном отношении и рациональном использовании.<strong>— Есть ли проблемы с водой в других регионах?</strong>— Чтобы весь регион страдал из-за отсутствия воды? Такого нет. Есть отдельные районы в Ставропольском крае, Астраханской области, Калмыкии. В остальных субъектах баланс обеспечения водой сельского хозяйства, промышленности и граждан соблюден целиком. В Челябинской области мы вводим в работу водный тракт, который позволит дополнительно наполнить Аргазинское и Шершневские водохранилища и обеспечить Челябинск водой, не допустить дефицита воды.<strong>— У всех городов России есть разведанные запасные подземные источники воды?</strong>— У многих. Мы должны рассматривать и подземные, и поверхностные воды как вариант водоснабжения населения в каждом конкретном случае и понимать, что она требует очистки. Даже в Крыму объем добываемой воды из разведанных подземных источников составляет около 44% от утвержденных запасов. Но эту подземную воду надо готовить, она отличается высокой минерализацией. Ее можно задействовать только после мероприятий по доочистке воды для приведения к необходимым параметрам качества. При этом других источников воды пока достаточно.Наша страна богата пресной водой, но ресурсы распределены неравномерно и недостаточное рациональное использование воды – реальная проблема. При должном отношении к воде даже изменение климата не скажется на доступе к этому ценному ресурсу.<strong>— Но хватит ли воды из водохранилищ для нужд городов, сельского хозяйства и промышленности?</strong>— В целом да. Водохранилища избавляют нас от катастрофических наводнений и предотвращают сильнейшие засухи, которые еще сто лет назад свирепствовали в нашей стране.При этом у водохранилищ есть ряд технических особенностей. Если уровень воды опускается ниже водозабора, мы технологически не можем брать оттуда воду. Это вопрос инженерии, к сожалению, не все водозаборные насосы построены грамотно и стоят на нужных глубинах. Таким образом, мы вынуждены поддерживать более высокий уровень воды, в то время как могли бы использовать ресурс для нужд сельского хозяйства там, где это необходимо. Этот вопрос требует последовательных системных мер.Сейчас сохранение качества воды — ключевой вопрос. Из всего объема сточных вод, которую мы сбрасываем обратно в реки, 37% являются загрязненными и требуют очистки. При этом из всего этого объема очищается до нормативов только 11-12%, что, конечно, пагубно для экологии. Приоритет должен отдаваться очистке. Именно для этого реализуется проект "Оздоровление Волги", где основной упор делается на строительство очистных сооружений.<strong>— Разрабатывается ли система адаптации к изменениям климата?</strong>— Такой план начал разрабатываться нашим правительством, и Росводресурсы тоже участвуют в этой работе. Мы сейчас сталкиваемся с ростом интенсивности, продолжительности и повторяемости засух в одних регионах, экстремальных осадков в других. Росводресурсы в зоне своей ответственности разрабатывают отраслевой план адаптации к изменениям климата в сфере природопользования.Климат может влиять на учащение неблагоприятных явлений. Если раньше водность шла определенными плавными циклами, то теперь периоды наблюдений стали непрогнозируемыми.В Тулуне в течение месяца наблюдалось два наводнения, которых не было в ранние периоды наблюдений, их сила была такой, какой раньше происходила лишь дважды за 500 лет.<strong>— Как идет работа с установлением зон затопления и подтопления?</strong>— Зоны затопления и подтопления – это жизненное пространство реки. Ее естественное течение, где она текла и разливалась достаточно сильно. И раз в сто, двести лет случаются такие наводнения, которые сносят все на своем пути.Установление таких зон – это предупреждение для тех, кто живет рядом с рекой. Может быть, через год или через 20, но вода может прийти. И для предупреждения последствий необходимо делать инженерные изыскания, учитывать риски.Росводресурсами определен перечень приоритетных паводкоопасных регионов России. Здесь установление зон затопления и подтопления носит первоочередный характер. Это 16 регионов: Архангельская, Вологодская, Курганская, Омская, Иркутская, Амурская области, Краснодарский, Ставропольский, Алтайский, Красноярский, Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Республики Алтай, Саха (Якутия) и Еврейская автономная область.Границы зон затопления, подтопления должны быть установлены во всех регионах России. Они утверждаются Росводресурсами на основании предложений, которые подготавливаются региональными властями.В настоящее время работы по установлению зон затопления, подтопления в полном объеме завершены на территории Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Татарстан, Севастополя, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тверской, Ивановской, Магаданской областей. В этих регионах зоны затопления и подтопления теперь отражены в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).<strong>— Как пандемия сказалась на бюджете, который выделялся вам на проведение мероприятий и проекты? Есть ли какие-то отмены?</strong>— Пока об отменах речь не идет, но мы все существуем в парадигме 10-процентного сокращения бюджета. Вышел указ президента об обновленных целях до 2030 года. Мы сейчас ведем работу по перекомпоновке целей и их согласованию.Федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" (нацпроект "Экология") идет с опережением целевых показателей – сейчас он выполнен на 45 процентов. 827,5 миллиона рублей мы направили регионам и выбранным организациям на расчистку русел и экологическую реабилитацию водоемов.Всего до конца 2020 года на реализацию 83 мероприятий в 48 субъектах России федеральным бюджетом предусмотрены средства в объеме 1,838 миллиарда рублей. Многие регионы уже отчитываются о выполнении мероприятия, как, например Алтайский край, где завершаются работы по очистке озера Колядинское. Водный объект в последние годы превращался в болото. Его освобождают от зарослей камыша, донных иловых отложений, восстанавливают естественные источники подпитки.<strong>— В Норильске произошла авария, загрязнение водного объекта, а по вашим данным, там и так постоянно отмечалась высокая загрязненность водных объектов. Вы могли как-то влиять на ситуацию?</strong>— Мы следим за ситуацией, и там, где она не является чрезвычайной, даже ликвидируем нефтеразливы. Как это было, например, в Химкинском водохранилище в Подмосковье. Но мы все-таки не контролирующий орган, как прокуратура, Росприроднадзор или Ростехнадзор, у коллег есть все инструменты для влияния на ситуацию.У водных объектов вблизи Норильска сейчас действительно высокий уровень загрязненности. Предстоит большая работа по приведению их в нормативное состояние.Аварийные ситуации не всегда можно прогнозировать. Но при этом у всех владельцев компаний должны быть планы ликвидации таких аварийных нефтеразливов. Тот же разлив в Химкинском водохранилище – были предписания суда, которые обязывали установить отсутствующие очистные сооружения, но результата нет. Если бы работы были выполнены, масштаб аварии был бы другим. И конечно, владельцы таких сооружений, например коллекторов, должны провести их инвентаризацию и предпринять меры по предупреждению аварийных ситуаций.Росприроднадзор назвал сумму ущерба – 46 миллионов рублей, сейчас мы направили МУП "Химводосток" письмо с просьбой возместить нам затраченные на ликвидацию нефтеразлива средства — 500 тысяч рублей. В случае отказа будем действовать через суд.<strong>— Недавно в российском Водном кодексе появилось понятие бассейновых округов, которое предполагает участие граждан в управлении водными ресурсами. Насколько сейчас граждане могут участвовать в управлении водными бассейнами?</strong>— Граждане могут входить в бассейновые водные советы и пользоваться своим правом рекомендовать те или иные решения в области использования и охраны водных объектов. Это не просто жалобы, это работа по обеспечению безопасной эксплуатации водохозяйственных систем, ГТС. Советы при бассейновых округах помогают учитывать интересы водопользователей, управленцев, представителей отрасли, чтобы в случае необходимости вырабатывать согласованные решения, учитывающие интересы всех. Мы, со своей стороны, приветствуем участие граждан в работе наших бассейновых управлений.Сами бассейновые водные округа появились в 2009 году, в 2016 году список дополнен Крымским и теперь их 21. Именно при них работают бассейновые водные советы, они формируются по географическому принципу – по бассейну реки.Достойно работают, например, наши южные регионы – настроен диалог с населением разных республик. Интересы разные, безусловно, часто противоречивые, поэтому без советов там никак. Отмечу Амурский бассейновый округ — недавно они вместе с активным населением разрабатывали планы по предотвращению подтоплений.<strong>— А как решается проблема с пластиковым мусором — микропластиком?</strong>— Что касается мусора, пластикового в том числе, мы регулярно и с привлечением волонтеров собираем его на водоемах. Нам приходится активно его отлавливать, чтобы он не попадал в водохранилища, такие как крупнейшее на Северном Кавказе — Чиркейское. Горные реки приносят множество мусора. Но не только горные — и на канале имени Москвы образуется в затонах подушка толщиной до 1,5 метра из пластикового мусора. Она мешает судоходству, отдыху. И его количество растет.Еще один важный вопрос — микропластик. Этот вопрос до конца не исследован. Но вся гидрографическая сеть – продуцент, поставщик микропластика в моря. Сейчас только отрабатываются научные методы и инструментарий, тогда мы достоверно сможем подтверждать его концентрации. Поэтому Росводресурсы однозначно поддерживают запрет товаров из одноразового пластика.

https://realty.ria.ru/20200810/1575584025.html

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https://ria.ru/20200811/1575594131.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральное агентство водных ресурсов (росводресурсы), дмитрий кириллов, интервью - авторы