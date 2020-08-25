https://ria.ru/20200825/kriminal-1576286358.html

Во ФСИН объяснили, где подростки "заражаются" АУЕ*

Большинство юных преступников "заражаются" идеями запрещенного в России движения АУЕ* еще до того, как впервые попадают в СИЗО или колонию, сообщил во вторник... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T14:11

2020-08-25T14:11

2020-08-25T14:43

анна кузнецова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

генеральная прокуратура рф

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Большинство юных преступников "заражаются" идеями запрещенного в России движения АУЕ* еще до того, как впервые попадают в СИЗО или колонию, сообщил во вторник глава управления воспитательной работы <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a> Андрей Шмидко."Функционирует 23 воспитательных колонии, в которых, на 1 июля 2020 года, содержалось 997 осужденных… Наибольшее количество осужденных, которые "заразились" криминальной субкультурой, "заразились" до ареста", - отметил Шмидко.Основной источник "заражения", по словам Шмидко, это друзья и родственники таких подростков, а также интернет.На прошлой неделе Верховный суд РФ запретил АУЕ*, которое <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> определила как "международное общественное движение" "Арестантское уголовное единство"* (другие варианты названия – "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство"*).О необходимости более активной борьбы с АУЕ* и прочими деструктивными движениями среди молодежи ранее заявляли и в экспертном сообществе, и лично детский омбудсмен <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a>. В то же время они отмечали, что нужно не просто запрещать такие движения, а предлагать молодежи что-то взамен.<em>*Экстремистская организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200824/shtraf-1576264883.html

https://ria.ru/20200817/1575893913.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, общество