В Петербурге появился "Памятник победе над коронавирусом"
© Фото : аккаунт в Instagram "Alex Ko"Инсталляция под названием "Памятник победе над коронавирусом" появилась в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Инсталляция под названием "Памятник победе над коронавирусом" появилась в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Инсталляция под названием "Памятник победе над коронавирусом" появилась в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
"Памятник победе над коронавирусом" у Дома молодежи "Квадрат" в Красногвардейском районе установил стрит-арт художник Alex Ko. Арт-объект представляет собой модель вирусной частицы, запертой в клетке.
"Символически заперев вирус в клетке, мы предотвращаем его свободное перемещение. Дай бог, это поможет", – процитировали в пресс-службе слова автора проекта.
Работа над инсталляцией велась несколько месяцев. Арт-объект выполнен из металла и установлен на бетонном основании.
© Фото : аккаунт в Instagram "Alex Ko"Инсталляция под названием "Памятник победе над коронавирусом" появилась в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Инсталляция под названием "Памятник победе над коронавирусом" появилась в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга