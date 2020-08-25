https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576295693.html

В Петербурге появился "Памятник победе над коронавирусом"

Инсталляция под названием "Памятник победе над коронавирусом" появилась в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T16:30

2020-08-25T16:30

2020-08-25T16:30

санкт-петербург

общество

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости. </strong>Инсталляция под названием "Памятник победе над коронавирусом" появилась в Красногвардейском районе <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района."Символически заперев вирус в клетке, мы предотвращаем его свободное перемещение. Дай бог, это поможет", – процитировали в пресс-службе слова автора проекта.Работа над инсталляцией велась несколько месяцев. Арт-объект выполнен из металла и установлен на бетонном основании.

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санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, общество