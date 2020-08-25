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В Петербурге появился "Памятник победе над коронавирусом"
Инсталляция под названием "Памятник победе над коронавирусом" появилась в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:30
2020-08-25T16:30
санкт-петербург
общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости. </strong>Инсталляция под названием "Памятник победе над коронавирусом" появилась в Красногвардейском районе <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района."Символически заперев вирус в клетке, мы предотвращаем его свободное перемещение. Дай бог, это поможет", – процитировали в пресс-службе слова автора проекта.Работа над инсталляцией велась несколько месяцев. Арт-объект выполнен из металла и установлен на бетонном основании.
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санкт-петербург
РИА Новости
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60
санкт-петербург, общество

В Петербурге появился "Памятник победе над коронавирусом"

16:30 25.08.2020
716
© Фото : аккаунт в Instagram "Alex Ko"Инсталляция под названием "Памятник победе над коронавирусом" появилась в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Инсталляция под названием Памятник победе над коронавирусом появилась в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
© Фото : аккаунт в Instagram "Alex Ko"
Инсталляция под названием "Памятник победе над коронавирусом" появилась в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Инсталляция под названием "Памятник победе над коронавирусом" появилась в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
"Памятник победе над коронавирусом" у Дома молодежи "Квадрат" в Красногвардейском районе установил стрит-арт художник Alex Ko. Арт-объект представляет собой модель вирусной частицы, запертой в клетке.
"Символически заперев вирус в клетке, мы предотвращаем его свободное перемещение. Дай бог, это поможет", – процитировали в пресс-службе слова автора проекта.
Работа над инсталляцией велась несколько месяцев. Арт-объект выполнен из металла и установлен на бетонном основании.
© Фото : аккаунт в Instagram "Alex Ko"Инсталляция под названием "Памятник победе над коронавирусом" появилась в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Инсталляция под названием Памятник победе над коронавирусом появилась в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
© Фото : аккаунт в Instagram "Alex Ko"
Инсталляция под названием "Памятник победе над коронавирусом" появилась в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
5612014
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Санкт-ПетербургОбщество
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