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https://ria.ru/20200825/kipr-1576271881.html
У посольства на Кипре нет данных о разрешении россиянам посещать страну
У посольства России в Никосии нет официальных данных о том, что некоторым категориям российских граждан с 28 августа будет разрешен въезд на Кипр, сообщили РИА... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T10:18
2020-08-25T18:48
туризм
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
кипр
никосия (город)
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> У посольства России в <a href="http://ria.ru/location_Nikosija/" target="_blank" data-auto="true">Никосии</a> нет официальных данных о том, что некоторым категориям российских граждан с 28 августа будет разрешен въезд на <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a>, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые категории граждан РФ <a href="https://ria.ru/20200825/kipr-1576267412.html" target="_blank">смогут посещать</a> республику Кипр с 28 августа.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с некоторыми странами.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, кипр, никосия (город)

У посольства на Кипре нет данных о разрешении россиянам посещать страну

10:18 25.08.2020 (обновлено: 18:48 25.08.2020)
3049
© РИА Новости / Владимир ВяткинАэропорт Ларнаки на Кипре
Аэропорт Ларнаки на Кипре
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Аэропорт Ларнаки на Кипре. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. У посольства России в Никосии нет официальных данных о том, что некоторым категориям российских граждан с 28 августа будет разрешен въезд на Кипр, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые категории граждан РФ смогут посещать республику Кипр с 28 августа.
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"У нас официальных данных о том, что кипрские власти разрешили некоторым категориям граждан РФ въезд, нет", - сказали в российской дипмиссии.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с некоторыми странами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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