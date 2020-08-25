https://ria.ru/20200825/kipr-1576267412.html

Кипр откроет границу для некоторых категорий граждан России

Кипр с 28 августа начнет принимать некоторые категории россиян, говорится в пресс-релизе местного Минздрава. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T07:35

2020-08-25T07:35

2020-08-25T10:53

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a> с 28 августа начнет принимать некоторые категории россиян, <a href="https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/24082020_3.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">говорится</a> в пресс-релизе местного Минздрава.Ведомство делит страны на три категории по эпидемиологической ситуации с коронавирусом — А, В и С. Россию с пятницы включат в третью. Это значит, что въезд разрешат гражданам, постоянно проживающим на острове, членам их семей, дипломатам, а также тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение от властей. По прибытии на Кипр россиянам предстоит сдать тест на коронавирус. Альтернативный вариант — предоставление справки об отрицательном результате, ее необходимо получить не позже, чем за три дня до вылета. Также вновь прибывшие на остров должны будут уйти на двухнедельный карантин. Перед его окончанием снова потребуется сдать тест.Жителям стран категории В при въезде на Кипр также нужно предъявить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, однако обязательный двухнедельный карантин для них не предусмотрен. Гражданам государств категории А предъявлять справку вовсе не придется.Из-за пандемии коронавируса российское правительство с 27 марта приостановило регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов.Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank" data-auto="true">Танзанией</a>, были сняты ограничения на пересечение границы с <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазией</a>. Также начались полеты в такие турецкие города, как <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> и <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбул</a>, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталью</a>, Бодрум и Даламан. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарией</a>. Кроме того, для россиян открыт въезд в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногорию</a>, в ближайшее время это может сделать и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200824/aviasoobschenie-1576216983.html

https://ria.ru/20200824/1576222082.html

Олег Жайворонок некоторые категории граждан России Ну конечно пенсионеры и работяги российские в первую очередь! 18

Евгений Нестеров Но если с крупным Капиталом - всегда пожалуйста!!! 17

14

россия

кипр

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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