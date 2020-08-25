https://ria.ru/20200825/kipr-1576267412.html
Кипр откроет границу для некоторых категорий граждан России
Кипр с 28 августа начнет принимать некоторые категории россиян, говорится в пресс-релизе местного Минздрава. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T07:35
2020-08-25T07:35
2020-08-25T10:53
туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
новости - туризм
кипр
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a> с 28 августа начнет принимать некоторые категории россиян, <a href="https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/24082020_3.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">говорится</a> в пресс-релизе местного Минздрава.Ведомство делит страны на три категории по эпидемиологической ситуации с коронавирусом — А, В и С. Россию с пятницы включат в третью. Это значит, что въезд разрешат гражданам, постоянно проживающим на острове, членам их семей, дипломатам, а также тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение от властей. По прибытии на Кипр россиянам предстоит сдать тест на коронавирус. Альтернативный вариант — предоставление справки об отрицательном результате, ее необходимо получить не позже, чем за три дня до вылета. Также вновь прибывшие на остров должны будут уйти на двухнедельный карантин. Перед его окончанием снова потребуется сдать тест.Жителям стран категории В при въезде на Кипр также нужно предъявить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, однако обязательный двухнедельный карантин для них не предусмотрен. Гражданам государств категории А предъявлять справку вовсе не придется.Из-за пандемии коронавируса российское правительство с 27 марта приостановило регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов.Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank" data-auto="true">Танзанией</a>, были сняты ограничения на пересечение границы с <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазией</a>. Также начались полеты в такие турецкие города, как <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a> и <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбул</a>, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталью</a>, Бодрум и Даламан. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарией</a>. Кроме того, для россиян открыт въезд в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизию</a> и <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногорию</a>, в ближайшее время это может сделать и <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200824/aviasoobschenie-1576216983.html
https://ria.ru/20200824/1576222082.html
Олег Жайворонок
некоторые категории граждан России Ну конечно пенсионеры и работяги российские в первую очередь!
18
Евгений Нестеров
Но если с крупным Капиталом - всегда пожалуйста!!!
17
14
россия
кипр
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576272295_259:0:2988:2047_1400x0_80_0_0_9d588d96a83107a6dacb4986f8212a0d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, новости - туризм, кипр, в мире
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Кипр
с 28 августа начнет принимать некоторые категории россиян, говорится
в пресс-релизе местного Минздрава.
Ведомство делит страны на три категории по эпидемиологической ситуации с коронавирусом — А, В и С. Россию с пятницы включат в третью. Это значит, что въезд разрешат гражданам, постоянно проживающим на острове, членам их семей, дипломатам, а также тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение от властей.
По прибытии на Кипр россиянам предстоит сдать тест на коронавирус. Альтернативный вариант — предоставление справки об отрицательном результате, ее необходимо получить не позже, чем за три дня до вылета.
Также вновь прибывшие на остров должны будут уйти на двухнедельный карантин. Перед его окончанием снова потребуется сдать тест.
Жителям стран категории В при въезде на Кипр также нужно предъявить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, однако обязательный двухнедельный карантин для них не предусмотрен. Гражданам государств категории А предъявлять справку вовсе не придется.
Из-за пандемии коронавируса российское правительство с 27 марта приостановило регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов.
Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией
, Турцией
и Танзанией
, были сняты ограничения на пересечение границы с Абхазией
. Также начались полеты в такие турецкие города, как Анкара
и Стамбул
, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные Анталью
, Бодрум и Даламан. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией
. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию
и Черногорию
, в ближайшее время это может сделать и Польша
.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф