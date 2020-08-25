https://ria.ru/20200825/ispaniya-1576299907.html

В Испании власти призывают граждан соблюдать добровольную самоизоляцию

Власти Испании призывают местных жителей и туристов соблюдать добровольную самоизоляцию, сообщает The Sun. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T17:50

2020-08-25T17:50

2020-08-25T17:50

туризм

коронавирус covid-19

туризм

таррагона

новости - туризм

каталония

мадрид (город)

испания

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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. </strong>Власти Испании призывают местных жителей и туристов соблюдать добровольную самоизоляцию, <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/12485997/gran-canaria-madrid-lockdown-spain-outbreak-coronavirus/" target="_blank">сообщает</a> The Sun.На курорте Вальесеко на Гран-Канарии было зарегистрировано всего три положительных случая коронавируса, но глава муниципалитета Дамасо Аренсибиа Лантигуа попросил четыре тысячи жителей по возможности не покидать свои дома, чтобы избежать вспышки заболевания. Он заявил, что не хочет рисковать, учитывая рост положительных тестов в других частях острова. Массовые мероприятия на острове также отменены.На Канарах зарегистрировано почти пять тысяч случаев заболевания COVID-19, и при этом более двух тысяч – на Гран-Канарии. Правительство островов рассматривает возможность введения новых ограничений.Просьба отказаться от поездок прозвучала и от властей небольшого городка Тильмес, расположенного в пригороде Мадрида. Там всего 2600 жителей, туристов — намного больше.На прошлой неделе тесты 39 жителей дали положительный результат на коронавирус. Власти на полмесяца закрыли отели и рестораны, бассейны, парки, рынок и отменили массовые мероприятия.В деревне Ла-Баркилья в Касересе проживает всего 345 человек, и после того, как вирус был выявлен у 13 из них, территорию закрыли на карантин.Также в режиме добровольной изоляции находятся пригороды Касераса, Бадахоса, Кордова, Гранады, Альбасете, а также районы Сегрия и Ла-Ногера в Каталонии. Такие же правила введены в Реусе и Таррагоне. Андалусия и Балеарские острова планируют ввести "ковидные" ограничения, если число заболевших продолжит расти.Правительство Испании до сих пор исключало возврат к общенациональной изоляции, а принятие решений по введению ограничительных мер передало автономным сообществам. Недавно все регионы страны постановили временно закрыть ночные клубы и запретить курение на улицах, если невозможно обеспечить соблюдение социальной дистанции.

https://ria.ru/20200815/1575814758.html

https://ria.ru/20200818/1575948651.html

https://ria.ru/20200816/1575682522.html

https://ria.ru/20200809/1575367277.html

таррагона

каталония

мадрид (город)

испания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, таррагона, новости - туризм, каталония, мадрид (город), испания