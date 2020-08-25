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РИА Наука
https://ria.ru/20200825/galaktika-1576303480.html
Астрономы впервые получили многочастотное изображение галактики
Российские и американские астрономы, используя систему радиотелескопов самого большого интерферометра VLBA Национальной радиоастрономической обсерватории США... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T19:02
2020-08-25T19:02
риа наука
крымская астрофизическая обсерватория
физика
космос - риа наука
российская академия наук
наса
сша
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Российские и американские астрономы, используя систему радиотелескопов самого большого интерферометра VLBA Национальной радиоастрономической обсерватории <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (NRAO), получили многочастотное составное изображение галактики TXS 0128 + 554, молодое активное ядро, которой излучает гамма-лучи. Результаты исследования <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/aba18d/meta" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале TheAstrophysical Journal. Само изображение <a href="https://public.nrao.edu/news/stop-start-jets/" target="_blank" rel="nofollow noopener">доступно</a> на сайте NRAO.После того как космический гамма-телескоп <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> Fermi, наблюдающий космос в диапазоне гамма-излучения, обнаружил высокоэнергетические лучи, исходящие от галактики TXS 0128 + 554, расположенной на расстоянии 500 миллионов световых лет от Земли, ученые-астрономы решили изучить этот объект более детально, используя для этого систему радиотелескопов VLBA (Very Long Baseline Array — Антенная решетка со сверхдлинными базами), состоящую из десяти радиотелескопов, расположенных в разных частях США.Особенность системы VLBA — в том, что ее телескопы могут вести прием одновременно в десяти частотных диапазонах. Это позволило исследователям впервые получить многочастотное изображение далекой галактики с высоким разрешением.Многочастотное составное VLBA-изображение состоит из шести снимков, сделанных на различных частотах от 2,2 до 22,2 гигагерц. Высокие частоты наблюдения дают более высокое разрешение, показывая мелкие детали.Широкие лепестки по обе стороны от яркого центра — молодые радиоизлучающие струи материала, выходящие из ядра эллиптической галактики. Яркие края лепестков — это места, где выброшенный материал, двигаясь со скоростью примерно в три раза меньше скорости света, сталкивается с веществом внутренних частей галактики.Активность галактики TXS 0128 + 554 началась примерно 80 лет назад. По мнению исследователей, разрыв между лепестками и центральной областью указывает на то, что излучение происходило не непрерывно — на каком-то этапе оно прервалось, а примерно 10 лет назад гамма-струи возобновились."Это один из самых молодых известных "реактивных двигателей" в таких системах, — приводятся в пресс-релизе NRAO слова руководителя исследования Мэтью Листера (Matthew Lister) из Университета Пердью, — и лишь немногие из них излучают гамма-лучи".Яркие излучающие области составляют около 35 световых лет в диаметре и находятся в центре галактики, где находится сверхмассивная черная дыра, масса которой примерно в миллион раз больше массы Солнца.В работе участвовали российские ученые из Астрокосмического центра Физического института имени П.Н. Лебедева <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_fiziko_tekhnicheskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">Московского физико-технического института</a> и <a href="http://ria.ru/organization_krymskaya-astrofizicheskaya-observatoriya/" target="_blank" data-auto="true">Крымской астрофизической обсерватории</a>.
https://ria.ru/20200605/1572528067.html
https://ria.ru/20200730/1575161842.html
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крымская астрофизическая обсерватория, физика, космос - риа наука, российская академия наук, наса, сша

Астрономы впервые получили многочастотное изображение галактики

19:02 25.08.2020
2206
© Lister et al.; Sophia Dagnello, NRAO/AUI/NSFМногочастотное составное VLBA-изображение галактики TXS 0128+554
Многочастотное составное VLBA-изображение галактики TXS 0128+554
© Lister et al.; Sophia Dagnello, NRAO/AUI/NSF
Многочастотное составное VLBA-изображение галактики TXS 0128+554
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские и американские астрономы, используя систему радиотелескопов самого большого интерферометра VLBA Национальной радиоастрономической обсерватории США (NRAO), получили многочастотное составное изображение галактики TXS 0128 + 554, молодое активное ядро, которой излучает гамма-лучи. Результаты исследования опубликованы в журнале TheAstrophysical Journal. Само изображение доступно на сайте NRAO.
После того как космический гамма-телескоп НАСА Fermi, наблюдающий космос в диапазоне гамма-излучения, обнаружил высокоэнергетические лучи, исходящие от галактики TXS 0128 + 554, расположенной на расстоянии 500 миллионов световых лет от Земли, ученые-астрономы решили изучить этот объект более детально, используя для этого систему радиотелескопов VLBA (Very Long Baseline Array — Антенная решетка со сверхдлинными базами), состоящую из десяти радиотелескопов, расположенных в разных частях США.
Особенность системы VLBA — в том, что ее телескопы могут вести прием одновременно в десяти частотных диапазонах. Это позволило исследователям впервые получить многочастотное изображение далекой галактики с высоким разрешением.
Многочастотное составное VLBA-изображение состоит из шести снимков, сделанных на различных частотах от 2,2 до 22,2 гигагерц. Высокие частоты наблюдения дают более высокое разрешение, показывая мелкие детали.
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Широкие лепестки по обе стороны от яркого центра — молодые радиоизлучающие струи материала, выходящие из ядра эллиптической галактики. Яркие края лепестков — это места, где выброшенный материал, двигаясь со скоростью примерно в три раза меньше скорости света, сталкивается с веществом внутренних частей галактики.
Активность галактики TXS 0128 + 554 началась примерно 80 лет назад. По мнению исследователей, разрыв между лепестками и центральной областью указывает на то, что излучение происходило не непрерывно — на каком-то этапе оно прервалось, а примерно 10 лет назад гамма-струи возобновились.
"Это один из самых молодых известных "реактивных двигателей" в таких системах, — приводятся в пресс-релизе NRAO слова руководителя исследования Мэтью Листера (Matthew Lister) из Университета Пердью, — и лишь немногие из них излучают гамма-лучи".
Яркие излучающие области составляют около 35 световых лет в диаметре и находятся в центре галактики, где находится сверхмассивная черная дыра, масса которой примерно в миллион раз больше массы Солнца.
В работе участвовали российские ученые из Астрокосмического центра Физического института имени П.Н. Лебедева РАН, Московского физико-технического института и Крымской астрофизической обсерватории.
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РИА НаукаКрымская астрофизическая обсерваторияфизикаКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукНАСАСША
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