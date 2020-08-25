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Туризм
https://ria.ru/20200825/egipet-1576285079.html
В Египте с 1 сентября туристы вновь смогут посещать пирамиды и музеи
Власти Египта с 1 сентября планируют открыть для туристов пирамиды и музеи, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T14:13
2020-08-25T14:13
новости культуры
туризм
туризм
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новости - туризм
каир (город)
египет
луксор
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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. </strong>Власти Египта с 1 сентября планируют открыть для туристов пирамиды и музеи, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centrenew/52489.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Предполагается, что гости смогут отправиться в музеи и к археологическим памятникам, включая пирамиды Гизы, храмовые комплексы в Луксоре и Асуане. Также с 1 сентября снимаются все ограничения для египтян и иностранцев на поездки между провинциями и городами, а с октября будут возобновлены круизы по Нилу.Культурный туризм и речные круизы в Египте были приостановлены в начале августа: объекты показа были закрыты, отдыхающих не выпускали за пределы курортных зон. По неофициальной информации, причиной таких ограничений стала вспышка коронавируса в Каире.На прошлой неделе всех прибывающих в страну <a href="https://ria.ru/20200821/egipet-1576087024.html" target="_blank">обязали</a> предъявлять отрицательный тест на COVID-19.Предполагается, что на первом этапе снятия ограничений объекты показа будут работать с максимальной загрузкой 50 процентов. Так, Каирский музей сможет обслуживать не более 200 посетителей в час, другие музеи – не более 100, пирамиды – не более 15.Определены и новые правила обслуживания тургрупп: число экскурсантов не должно превышать 25 человек, гиды обязаны носить маску и по возможности использовать в работе аудиосистему для обеспечения социальной дистанции между туристами. Кроме того, чтобы стимулировать быстрое восстановление туризма в Луксор и Асуан, власти Египта объявили о снижении до 31 октября стоимости билетов на посещение объектов Верхнего Египта на 50 процентов.
https://ria.ru/20200821/egipet-1576087024.html
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каир (город)
египет
луксор
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новости культуры, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, каир (город), египет, луксор

В Египте с 1 сентября туристы вновь смогут посещать пирамиды и музеи

14:13 25.08.2020
1742
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на фоне древнеегипетских пирамид в Эль-Гизе, пригороде Каира
Туристы фотографируются на фоне древнеегипетских пирамид в Эль-Гизе, пригороде Каира
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Власти Египта с 1 сентября планируют открыть для туристов пирамиды и музеи, сообщает АТОР.
Предполагается, что гости смогут отправиться в музеи и к археологическим памятникам, включая пирамиды Гизы, храмовые комплексы в Луксоре и Асуане. Также с 1 сентября снимаются все ограничения для египтян и иностранцев на поездки между провинциями и городами, а с октября будут возобновлены круизы по Нилу.
Культурный туризм и речные круизы в Египте были приостановлены в начале августа: объекты показа были закрыты, отдыхающих не выпускали за пределы курортных зон. По неофициальной информации, причиной таких ограничений стала вспышка коронавируса в Каире.
На прошлой неделе всех прибывающих в страну обязали предъявлять отрицательный тест на COVID-19.
Предполагается, что на первом этапе снятия ограничений объекты показа будут работать с максимальной загрузкой 50 процентов. Так, Каирский музей сможет обслуживать не более 200 посетителей в час, другие музеи – не более 100, пирамиды – не более 15.
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Определены и новые правила обслуживания тургрупп: число экскурсантов не должно превышать 25 человек, гиды обязаны носить маску и по возможности использовать в работе аудиосистему для обеспечения социальной дистанции между туристами.
Кроме того, чтобы стимулировать быстрое восстановление туризма в Луксор и Асуан, власти Египта объявили о снижении до 31 октября стоимости билетов на посещение объектов Верхнего Египта на 50 процентов.
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