https://ria.ru/20200825/egipet-1576285079.html

В Египте с 1 сентября туристы вновь смогут посещать пирамиды и музеи

Власти Египта с 1 сентября планируют открыть для туристов пирамиды и музеи, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T14:13

2020-08-25T14:13

2020-08-25T14:13

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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. </strong>Власти Египта с 1 сентября планируют открыть для туристов пирамиды и музеи, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centrenew/52489.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Предполагается, что гости смогут отправиться в музеи и к археологическим памятникам, включая пирамиды Гизы, храмовые комплексы в Луксоре и Асуане. Также с 1 сентября снимаются все ограничения для египтян и иностранцев на поездки между провинциями и городами, а с октября будут возобновлены круизы по Нилу.Культурный туризм и речные круизы в Египте были приостановлены в начале августа: объекты показа были закрыты, отдыхающих не выпускали за пределы курортных зон. По неофициальной информации, причиной таких ограничений стала вспышка коронавируса в Каире.На прошлой неделе всех прибывающих в страну <a href="https://ria.ru/20200821/egipet-1576087024.html" target="_blank">обязали</a> предъявлять отрицательный тест на COVID-19.Предполагается, что на первом этапе снятия ограничений объекты показа будут работать с максимальной загрузкой 50 процентов. Так, Каирский музей сможет обслуживать не более 200 посетителей в час, другие музеи – не более 100, пирамиды – не более 15.Определены и новые правила обслуживания тургрупп: число экскурсантов не должно превышать 25 человек, гиды обязаны носить маску и по возможности использовать в работе аудиосистему для обеспечения социальной дистанции между туристами. Кроме того, чтобы стимулировать быстрое восстановление туризма в Луксор и Асуан, власти Египта объявили о снижении до 31 октября стоимости билетов на посещение объектов Верхнего Египта на 50 процентов.

https://ria.ru/20200821/egipet-1576087024.html

https://ria.ru/20200814/1575702021.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, каир (город), египет, луксор