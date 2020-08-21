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Туризм
https://ria.ru/20200821/egipet-1576087024.html
Египет изменил правила въезда в страну для туристов
С 1 сентября всем туристам, прибывающим в Египет из-за границы, придется предъявлять отрицательный тест на COVID-19, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:33
2020-08-21T14:37
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
шарм-эш-шейх
минск
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> С 1 сентября всем туристам, прибывающим в Египет из-за границы, придется предъявлять отрицательный тест на COVID-19, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52463.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР. С 15 августа эта справка требовалась только тем, кто прибывал в Каир и другие аэропорты страны (за исключением Шарм-эш-Шейха, Хургады и Марса-Матрух). Но с 1 сентября такой документ нужен и тем, кто летит прямо на курорты Красного моря.Как заявил премьер-министр Египта Мостафа Мадбули, это решение было принято из-за "увеличения числа случаев инфицирования в некоторых странах".Информацию о том, что все прибывающие туристы обязаны будут предоставить результаты ПЦР-теста на отсутствие коронавируса, проведенного не более чем за 72 часа до вылета, подтвердили и в принимающей компании российского туроператора.Под действие новых правил попадают и граждане России, которые самостоятельно отправляются на курорты Египта транзитом через третьи страны (например, через Стамбул или Минск).
https://ria.ru/20200819/1575878799.html
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, шарм-эш-шейх, минск, стамбул, египет

Египет изменил правила въезда в страну для туристов

13:33 21.08.2020 (обновлено: 14:37 21.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на фоне мечети Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе
Туристы фотографируются на фоне мечети Аль-Сахаба в Шарм-эль-Шейхе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. С 1 сентября всем туристам, прибывающим в Египет из-за границы, придется предъявлять отрицательный тест на COVID-19, сообщает АТОР.
С 15 августа эта справка требовалась только тем, кто прибывал в Каир и другие аэропорты страны (за исключением Шарм-эш-Шейха, Хургады и Марса-Матрух). Но с 1 сентября такой документ нужен и тем, кто летит прямо на курорты Красного моря.
Как заявил премьер-министр Египта Мостафа Мадбули, это решение было принято из-за "увеличения числа случаев инфицирования в некоторых странах".
Информацию о том, что все прибывающие туристы обязаны будут предоставить результаты ПЦР-теста на отсутствие коронавируса, проведенного не более чем за 72 часа до вылета, подтвердили и в принимающей компании российского туроператора.
Под действие новых правил попадают и граждане России, которые самостоятельно отправляются на курорты Египта транзитом через третьи страны (например, через Стамбул или Минск).
Черногория, Херцег-Нови
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмШарм-эш-ШейхМинскСтамбулЕгипет
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