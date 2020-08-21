https://ria.ru/20200821/egipet-1576087024.html

Египет изменил правила въезда в страну для туристов

С 1 сентября всем туристам, прибывающим в Египет из-за границы, придется предъявлять отрицательный тест на COVID-19, сообщает АТОР. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:33

2020-08-21T13:33

2020-08-21T14:37

туризм

коронавирус covid-19

туризм

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

шарм-эш-шейх

минск

стамбул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155134/15/1551341597_0:230:2826:1820_1400x0_80_0_0_eaf035a83bb660b58a42673580ff3417.jpg

<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> С 1 сентября всем туристам, прибывающим в Египет из-за границы, придется предъявлять отрицательный тест на COVID-19, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52463.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР. С 15 августа эта справка требовалась только тем, кто прибывал в Каир и другие аэропорты страны (за исключением Шарм-эш-Шейха, Хургады и Марса-Матрух). Но с 1 сентября такой документ нужен и тем, кто летит прямо на курорты Красного моря.Как заявил премьер-министр Египта Мостафа Мадбули, это решение было принято из-за "увеличения числа случаев инфицирования в некоторых странах".Информацию о том, что все прибывающие туристы обязаны будут предоставить результаты ПЦР-теста на отсутствие коронавируса, проведенного не более чем за 72 часа до вылета, подтвердили и в принимающей компании российского туроператора.Под действие новых правил попадают и граждане России, которые самостоятельно отправляются на курорты Египта транзитом через третьи страны (например, через Стамбул или Минск).

https://ria.ru/20200819/1575878799.html

шарм-эш-шейх

минск

стамбул

египет

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, шарм-эш-шейх, минск, стамбул, египет