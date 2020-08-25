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ЕГЭ по истории и литературе изменят
ЕГЭ по истории и литературе изменят в 2021 году, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:59
2020-08-25T15:50
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> ЕГЭ по истории и литературе изменят в 2021 году, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. Кроме того, время на выполнение заданий по биологии увеличено с 210 до 235 минут. В ЕГЭ по математике, физике, химии, географии, обществознанию и иностранным языкам изменений нет.Все основные характеристики экзаменационной работы по русскому языку также сохранены. В то же время изменены формулировка и способ предъявления языкового материала задания 9, а также уточнены формулировка и критерии оценивания задания 27.В ЕГЭ по литературе обновлено задание 7 с кратким ответом: в текст с пропуском двух слов требуется вписать два литературоведческих термина или факта.В заданиях по истории изменена модель задания 25 (историческое сочинение) при сохранении требований, содержащихся в задании, и максимального балла за его выполнение. Если в 2020 году участники ЕГЭ писали сочинение по одному из трех исторических периодов, то в 2021 году историческое сочинение необходимо будет написать по одному из трех предложенных в конкретном варианте исторических процессов или по деятельности одной из трех исторических личностей.Наиболее существенные изменения произошли в заданиях ЕГЭ по информатике и ИКТ, что связано с переводом этого экзамена с 2021 года в компьютерную форму. Это позволило включить задания на практическое программирование: составление и отладка программы в выбранной участником среде программирования, работа с электронными таблицами и информационный поиск. Таких заданий в работе девять, то есть треть от общего количества.Остальные 18 заданий сохраняют преемственность ЕГЭ прошлых лет, когда экзамен проводился на бумажных бланках. При этом они адаптированы к новым условиям сдачи экзамена в тех случаях, когда это было необходимо. Так, задание 6 является преемником задания 8 модели КИМ предыдущих лет. В заданиях этой линии нужно было выполнить фрагмент программы вручную, что в условиях доступности компьютера со средами программирования делает задание тривиальным. Поэтому при сохранении тематики задания была скорректирована постановка вопроса в сторону анализа соответствия исходных данных программы заданному результату ее работы.В отличие от бланковой модели экзамена, в 2021 году выполнение заданий по программированию допускается на языках программирования (семействах языков): С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык. Из примеров фрагментов кода в заданиях в связи с невостребованностью исключены примеры на Бейсике.ФИПИ приглашает экспертное и профессиональное сообщества принять участие в обсуждении проектов экзаменационных материалов 2021 года. Все замечания и предложения принимаются до 1 октября 2020 года.
https://sn.ria.ru/20200813/1575727003.html
https://sn.ria.ru/20200805/1575388943.html
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), федеральный институт педагогических измерений (фипи), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество

ЕГЭ по истории и литературе изменят

13:59 25.08.2020 (обновлено: 15:50 25.08.2020)
9766
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкКонверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. ЕГЭ по истории и литературе изменят в 2021 году, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Кроме того, время на выполнение заданий по биологии увеличено с 210 до 235 минут. В ЕГЭ по математике, физике, химии, географии, обществознанию и иностранным языкам изменений нет.
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Все основные характеристики экзаменационной работы по русскому языку также сохранены. В то же время изменены формулировка и способ предъявления языкового материала задания 9, а также уточнены формулировка и критерии оценивания задания 27.
В ЕГЭ по литературе обновлено задание 7 с кратким ответом: в текст с пропуском двух слов требуется вписать два литературоведческих термина или факта.
В заданиях по истории изменена модель задания 25 (историческое сочинение) при сохранении требований, содержащихся в задании, и максимального балла за его выполнение. Если в 2020 году участники ЕГЭ писали сочинение по одному из трех исторических периодов, то в 2021 году историческое сочинение необходимо будет написать по одному из трех предложенных в конкретном варианте исторических процессов или по деятельности одной из трех исторических личностей.
Наиболее существенные изменения произошли в заданиях ЕГЭ по информатике и ИКТ, что связано с переводом этого экзамена с 2021 года в компьютерную форму. Это позволило включить задания на практическое программирование: составление и отладка программы в выбранной участником среде программирования, работа с электронными таблицами и информационный поиск. Таких заданий в работе девять, то есть треть от общего количества.
Остальные 18 заданий сохраняют преемственность ЕГЭ прошлых лет, когда экзамен проводился на бумажных бланках. При этом они адаптированы к новым условиям сдачи экзамена в тех случаях, когда это было необходимо. Так, задание 6 является преемником задания 8 модели КИМ предыдущих лет. В заданиях этой линии нужно было выполнить фрагмент программы вручную, что в условиях доступности компьютера со средами программирования делает задание тривиальным. Поэтому при сохранении тематики задания была скорректирована постановка вопроса в сторону анализа соответствия исходных данных программы заданному результату ее работы.
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В отличие от бланковой модели экзамена, в 2021 году выполнение заданий по программированию допускается на языках программирования (семействах языков): С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык. Из примеров фрагментов кода в заданиях в связи с невостребованностью исключены примеры на Бейсике.
ФИПИ приглашает экспертное и профессиональное сообщества принять участие в обсуждении проектов экзаменационных материалов 2021 года. Все замечания и предложения принимаются до 1 октября 2020 года.
8530222
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