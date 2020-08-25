https://ria.ru/20200825/ege-1576284997.html

ЕГЭ по истории и литературе изменят

ЕГЭ по истории и литературе изменят в 2021 году, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T13:59

2020-08-25T13:59

2020-08-25T15:50

социальный навигатор

сн_образование

единый государственный экзамен (егэ)

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> ЕГЭ по истории и литературе изменят в 2021 году, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. Кроме того, время на выполнение заданий по биологии увеличено с 210 до 235 минут. В ЕГЭ по математике, физике, химии, географии, обществознанию и иностранным языкам изменений нет.Все основные характеристики экзаменационной работы по русскому языку также сохранены. В то же время изменены формулировка и способ предъявления языкового материала задания 9, а также уточнены формулировка и критерии оценивания задания 27.В ЕГЭ по литературе обновлено задание 7 с кратким ответом: в текст с пропуском двух слов требуется вписать два литературоведческих термина или факта.В заданиях по истории изменена модель задания 25 (историческое сочинение) при сохранении требований, содержащихся в задании, и максимального балла за его выполнение. Если в 2020 году участники ЕГЭ писали сочинение по одному из трех исторических периодов, то в 2021 году историческое сочинение необходимо будет написать по одному из трех предложенных в конкретном варианте исторических процессов или по деятельности одной из трех исторических личностей.Наиболее существенные изменения произошли в заданиях ЕГЭ по информатике и ИКТ, что связано с переводом этого экзамена с 2021 года в компьютерную форму. Это позволило включить задания на практическое программирование: составление и отладка программы в выбранной участником среде программирования, работа с электронными таблицами и информационный поиск. Таких заданий в работе девять, то есть треть от общего количества.Остальные 18 заданий сохраняют преемственность ЕГЭ прошлых лет, когда экзамен проводился на бумажных бланках. При этом они адаптированы к новым условиям сдачи экзамена в тех случаях, когда это было необходимо. Так, задание 6 является преемником задания 8 модели КИМ предыдущих лет. В заданиях этой линии нужно было выполнить фрагмент программы вручную, что в условиях доступности компьютера со средами программирования делает задание тривиальным. Поэтому при сохранении тематики задания была скорректирована постановка вопроса в сторону анализа соответствия исходных данных программы заданному результату ее работы.В отличие от бланковой модели экзамена, в 2021 году выполнение заданий по программированию допускается на языках программирования (семействах языков): С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьный алгоритмический язык. Из примеров фрагментов кода в заданиях в связи с невостребованностью исключены примеры на Бейсике.ФИПИ приглашает экспертное и профессиональное сообщества принять участие в обсуждении проектов экзаменационных материалов 2021 года. Все замечания и предложения принимаются до 1 октября 2020 года.

https://sn.ria.ru/20200813/1575727003.html

https://sn.ria.ru/20200805/1575388943.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), федеральный институт педагогических измерений (фипи), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество