https://ria.ru/20200825/dzhonson-1576303942.html

Джонсон призвал британцев перестать стыдиться своей истории

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал соотечественников прекратить стыдиться своей истории и не заниматься самобичеванием. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T19:10

2020-08-25T19:10

2020-08-25T19:10

джордж флойд

борис джонсон

британский музей

великобритания

ямайка

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 25 авг - РИА Новости, Мария Табак.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> призвал соотечественников прекратить стыдиться своей истории и не заниматься самобичеванием.Ранее СМИ сообщили, что BBC рассматривает возможность исключения из концертной программы BBC Proms патриотических песен, которые, как считается, могут ассоциироваться с колониализмом и рабовладельческой эпохой.Он отметил, что советники отговаривали его высказываться на эту тему, но пояснил, что у него "накипело" и он хотел выразить свою точку зрения.Ранее Джонсон уже говорил, что скептически воспринимает жесты, подобные коленопреклонению в память о погибшем от рук полиции афроамериканце <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джордже Флойде</a>.Между тем, во вторник директор <a href="http://ria.ru/organization_Britanskijj_muzejj/" target="_blank" data-auto="true">Британского музея</a> Хартвиг Фишер сообщил, что бюст английского натуралиста, коллекционера и основателя музея Ганса Слоана перемещен с нынешнего почетного места из-за его связи с рабством. Родившийся в 1660 году Слоан был медиком и исследователем живой природы, на основании его коллекции был создан Британский музей. Слоан женился на наследнице нескольких сахарных плантаций на <a href="http://ria.ru/location_Jamaica/" target="_blank" data-auto="true">Ямайке</a>, где использовался труд рабов.

https://ria.ru/20200701/1573724817.html

Чипалина Лукин Борис, ты не прав. Не то что - перестать стыдиться, а наоборот - на коленях вымаливать прощение у всего мира по 12 часов в день. 19

Николай Ефимов борис не хочет ноги черным целовать - расист 10

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великобритания

ямайка

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, борис джонсон, британский музей, великобритания, ямайка, в мире