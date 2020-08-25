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Джонсон призвал британцев перестать стыдиться своей истории
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал соотечественников прекратить стыдиться своей истории и не заниматься самобичеванием. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T19:10
2020-08-25T19:10
джордж флойд
борис джонсон
британский музей
великобритания
ямайка
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 25 авг - РИА Новости, Мария Табак.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a> призвал соотечественников прекратить стыдиться своей истории и не заниматься самобичеванием.Ранее СМИ сообщили, что BBC рассматривает возможность исключения из концертной программы BBC Proms патриотических песен, которые, как считается, могут ассоциироваться с колониализмом и рабовладельческой эпохой.Он отметил, что советники отговаривали его высказываться на эту тему, но пояснил, что у него "накипело" и он хотел выразить свою точку зрения.Ранее Джонсон уже говорил, что скептически воспринимает жесты, подобные коленопреклонению в память о погибшем от рук полиции афроамериканце <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джордже Флойде</a>.Между тем, во вторник директор <a href="http://ria.ru/organization_Britanskijj_muzejj/" target="_blank" data-auto="true">Британского музея</a> Хартвиг Фишер сообщил, что бюст английского натуралиста, коллекционера и основателя музея Ганса Слоана перемещен с нынешнего почетного места из-за его связи с рабством. Родившийся в 1660 году Слоан был медиком и исследователем живой природы, на основании его коллекции был создан Британский музей. Слоан женился на наследнице нескольких сахарных плантаций на <a href="http://ria.ru/location_Jamaica/" target="_blank" data-auto="true">Ямайке</a>, где использовался труд рабов.
https://ria.ru/20200701/1573724817.html
Борис, ты не прав. Не то что - перестать стыдиться, а наоборот - на коленях вымаливать прощение у всего мира по 12 часов в день.
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борис не хочет ноги черным целовать - расист
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великобритания
ямайка
РИА Новости
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джордж флойд, борис джонсон, британский музей, великобритания, ямайка, в мире

Джонсон призвал британцев перестать стыдиться своей истории

19:10 25.08.2020
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© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
ЛОНДОН, 25 авг - РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал соотечественников прекратить стыдиться своей истории и не заниматься самобичеванием.
Ранее СМИ сообщили, что BBC рассматривает возможность исключения из концертной программы BBC Proms патриотических песен, которые, как считается, могут ассоциироваться с колониализмом и рабовладельческой эпохой.
"Если это правда, думаю, что настало время прекратить холуйски стыдиться нашей истории, наших традиций и нашей культуры, и прекратить этот общий припадок самобичевания…", - заявил в ответ на просьбу журналистов прокомментировать эту информацию британский премьер.
Он отметил, что советники отговаривали его высказываться на эту тему, но пояснил, что у него "накипело" и он хотел выразить свою точку зрения.
Ранее Джонсон уже говорил, что скептически воспринимает жесты, подобные коленопреклонению в память о погибшем от рук полиции афроамериканце Джордже Флойде.
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Между тем, во вторник директор Британского музея Хартвиг Фишер сообщил, что бюст английского натуралиста, коллекционера и основателя музея Ганса Слоана перемещен с нынешнего почетного места из-за его связи с рабством. Родившийся в 1660 году Слоан был медиком и исследователем живой природы, на основании его коллекции был создан Британский музей. Слоан женился на наследнице нескольких сахарных плантаций на Ямайке, где использовался труд рабов.
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Джордж ФлойдБорис ДжонсонБританский музейВеликобританияЯмайкаВ мире
Популярные комментарии
Борис, ты не прав. Не то что - перестать стыдиться, а наоборот - на коленях вымаливать прощение у всего мира по 12 часов в день.
25 августа, 19:17
Чипалина Лукин
1170001
борис не хочет ноги черным целовать - расист
25 августа, 19:23
НЕНиколай Ефимов
280000
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