Джонсон призвал британцев перестать стыдиться своей истории
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© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
ЛОНДОН, 25 авг - РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал соотечественников прекратить стыдиться своей истории и не заниматься самобичеванием.
Ранее СМИ сообщили, что BBC рассматривает возможность исключения из концертной программы BBC Proms патриотических песен, которые, как считается, могут ассоциироваться с колониализмом и рабовладельческой эпохой.
"Если это правда, думаю, что настало время прекратить холуйски стыдиться нашей истории, наших традиций и нашей культуры, и прекратить этот общий припадок самобичевания…", - заявил в ответ на просьбу журналистов прокомментировать эту информацию британский премьер.
Он отметил, что советники отговаривали его высказываться на эту тему, но пояснил, что у него "накипело" и он хотел выразить свою точку зрения.
Ранее Джонсон уже говорил, что скептически воспринимает жесты, подобные коленопреклонению в память о погибшем от рук полиции афроамериканце Джордже Флойде.
Между тем, во вторник директор Британского музея Хартвиг Фишер сообщил, что бюст английского натуралиста, коллекционера и основателя музея Ганса Слоана перемещен с нынешнего почетного места из-за его связи с рабством. Родившийся в 1660 году Слоан был медиком и исследователем живой природы, на основании его коллекции был создан Британский музей. Слоан женился на наследнице нескольких сахарных плантаций на Ямайке, где использовался труд рабов.