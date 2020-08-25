https://ria.ru/20200825/cherepovets-1576281777.html
На Вологодчине реконструируют прибрежные зоны по проекту "Русские берега"
Около 150 миллионов рублей из бюджетов всех уровней будут вложены в реконструкцию улицы Горького в Череповце, которая является частью проекта "Русские берега"... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:41
2020-08-25T13:41
2020-08-25T13:41
вологодская область
олег кувшинников
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<strong>ВОЛОГДА, 25 авг – РИА Новости</strong>. Около 150 миллионов рублей из бюджетов всех уровней будут вложены в реконструкцию улицы Горького в Череповце, которая является частью проекта "Русские берега" по развитию круизного туризма по Волго-Балтийской водной системе, сообщил журналистам губернатор Вологодской области <a href="https://ria.ru/tag_OlegKuvshinnikov" target="_blank">Олег Кувшинников</a>."Закрытие границ в связи с пандемией спровоцировало огромный интерес к внутренним туристическим маршрутам. Череповец своевременно заявился на поддержку федерального бюджета на строительство и реконструкцию туристско-рекреационного кластера, а это дороги, вынос коммуникаций, строительство различных объектов туриндустрии, реконструкция набережной, которая станет жемчужиной Череповца", – отметил глава региона.В проект "Русские берега", помимо Череповца, включены прибрежные территории пяти населенных пунктов области: Белозерска, Вытегры, Кириллова, Шексны, села Устье. На берегоукрепление и строительство набережных в них за три года федеральный бюджет выделит почти 350 миллионов рублей, еще 104 миллиона рублей составит софинансирование региона.В этом году масштабные работы по проекту "Русские берега" ведутся в Череповце: на улице Горького, выходящей на набережную, на протяжении 580 метров меняют сети водо- и теплоснабжения, наружного освещения, дождевой канализации. Будет заменена трансформаторная подстанция. К весне 2021 года, когда эта часть проекта будет завершена, территорию благоустроят и озеленят. В дальнейшем частные инвесторы построят здесь гостиницы, рестораны и новый жилой микрорайон. Реконструируют и старинный "Соляной парк", заложенный в середине XIX века.
https://ria.ru/20200820/remont-1576050062.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кувшинников
ВОЛОГДА, 25 авг – РИА Новости
. Около 150 миллионов рублей из бюджетов всех уровней будут вложены в реконструкцию улицы Горького в Череповце, которая является частью проекта "Русские берега" по развитию круизного туризма по Волго-Балтийской водной системе, сообщил журналистам губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
.
"Закрытие границ в связи с пандемией спровоцировало огромный интерес к внутренним туристическим маршрутам. Череповец своевременно заявился на поддержку федерального бюджета на строительство и реконструкцию туристско-рекреационного кластера, а это дороги, вынос коммуникаций, строительство различных объектов туриндустрии, реконструкция набережной, которая станет жемчужиной Череповца", – отметил глава региона.
В проект "Русские берега", помимо Череповца, включены прибрежные территории пяти населенных пунктов области: Белозерска, Вытегры, Кириллова, Шексны, села Устье. На берегоукрепление и строительство набережных в них за три года федеральный бюджет выделит почти 350 миллионов рублей, еще 104 миллиона рублей составит софинансирование региона.
В этом году масштабные работы по проекту "Русские берега" ведутся в Череповце: на улице Горького, выходящей на набережную, на протяжении 580 метров меняют сети водо- и теплоснабжения, наружного освещения, дождевой канализации. Будет заменена трансформаторная подстанция. К весне 2021 года, когда эта часть проекта будет завершена, территорию благоустроят и озеленят. В дальнейшем частные инвесторы построят здесь гостиницы, рестораны и новый жилой микрорайон. Реконструируют и старинный "Соляной парк", заложенный в середине XIX века.