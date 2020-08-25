https://ria.ru/20200825/buzova-1576273445.html

"Во мне течет голубая кровь": Бузова похвасталась дворянскими корнями

Певица и телеведущая Ольга Бузова в YouTube-шоу "Ламборджинсы" рассказала о своих предках. РИА Новости, 25.08.2020

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2020-08-25T11:00

2020-08-25T11:00

культура

давид манукян (dava)

россия

шоу-бизнес

ольга бузова

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Певица и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Бузова</a> в <a href="https://www.youtube.com/channel/UCQgzP3QpXTIE8nKrua_QMbw" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-шоу</a> "Ламборджинсы" рассказала о своих предках.По словам артистки , она просто "уникальна, неповторима и неподражаемая"."Все просто — я русская", — заявила Бузова.Она также рассказала, что составляла генеалогическое древо.Бузова также рассказала, что ее мама всегда удивлялась ее любви к украшениям, хотя, по ее словам, в роду нет никого из цыган.Ольга Бузова — популярная певица и телеведущая. На данный момент состоит в отношениях с блогером и певцом <a href="http://ria.ru/person_david-manukyan-dava/" target="_blank" data-auto="true">Давидом Манукяном</a>, известным под псевдонимом Dava.

https://ria.ru/20200813/1575737306.html

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид манукян (dava), россия, шоу-бизнес, ольга бузова