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Культура
https://ria.ru/20200825/buzova-1576273445.html
"Во мне течет голубая кровь": Бузова похвасталась дворянскими корнями
Певица и телеведущая Ольга Бузова в YouTube-шоу "Ламборджинсы" рассказала о своих предках. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T11:00
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культура
давид манукян (dava)
россия
шоу-бизнес
ольга бузова
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Певица и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Бузова</a> в <a href="https://www.youtube.com/channel/UCQgzP3QpXTIE8nKrua_QMbw" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-шоу</a> "Ламборджинсы" рассказала о своих предках.По словам артистки , она просто "уникальна, неповторима и неподражаемая"."Все просто — я русская", — заявила Бузова.Она также рассказала, что составляла генеалогическое древо.Бузова также рассказала, что ее мама всегда удивлялась ее любви к украшениям, хотя, по ее словам, в роду нет никого из цыган.Ольга Бузова — популярная певица и телеведущая. На данный момент состоит в отношениях с блогером и певцом <a href="http://ria.ru/person_david-manukyan-dava/" target="_blank" data-auto="true">Давидом Манукяном</a>, известным под псевдонимом Dava.
https://ria.ru/20200813/1575737306.html
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давид манукян (dava), россия, шоу-бизнес, ольга бузова

"Во мне течет голубая кровь": Бузова похвасталась дворянскими корнями

11:00 25.08.2020
5601
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова в YouTube-шоу "Ламборджинсы" рассказала о своих предках.
По словам артистки , она просто "уникальна, неповторима и неподражаемая".
"Все просто — я русская", — заявила Бузова.
Она также рассказала, что составляла генеалогическое древо.
"А вообще у меня все в роду были славяне, дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь", — подчеркнула она.
Бузова также рассказала, что ее мама всегда удивлялась ее любви к украшениям, хотя, по ее словам, в роду нет никого из цыган.
Ольга Бузова — популярная певица и телеведущая. На данный момент состоит в отношениях с блогером и певцом Давидом Манукяном, известным под псевдонимом Dava.
Певица Ольга Бузова и Филипп Киркоров на презентации клипа
13 августа, 14:15
Киркоров стащил платье с Бузовой во время вечеринки
81312348
Обсудить 5
КультураДавид Манукян (Dava)РоссияШоу-бизнесОльга Бузова
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