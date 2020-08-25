https://ria.ru/20200825/avtopodstavy-1576307943.html

Названы самые популярные автоподставы

Портал Autonews назвал пять популярных схем, которыми пользуются мошенники на дорогах. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T21:20

2020-08-25T21:20

2020-08-26T00:34

россия

аварии

авто

гибдд мвд рф

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Портал <a href="https://www.autonews.ru/news/5f3f899d9a7947d8863556ec" target="_blank" rel="nofollow noopener">Autonews</a> назвал пять популярных схем, которыми пользуются мошенники на дорогах.Одним из самых известных приемов является так называемая история о задетом зеркале. Согласно "сценарию", автомобилист сначала слышит удар по кузову, а затем его догоняет другое транспортное средство с разбитым зеркалом. Человек за рулем утверждает, что жертва ударила его, и показывает следы краски, похожие по цвету на якобы поврежденный автомобиль. Чаще всего, уточняет издание, мошенник просит решить конфликт на месте без участия сотрудников ГИБДД, так как он, к примеру, торопится, а инцидент незначительный. Таким образом злоумышленник побуждает жертву заплатить за ремонт и разъехаться без претензий. Эксперты советуют настоять на официальном оформлении ДТП, так как зачастую оказывается, что водитель не задевал зеркало другого автомобиля, а краска на его машине — быстро оставленные следы мела.Другой популярный способ нажиться на водителе — инсценировка аварии со сбитым пешеходом. Мошенники бросаются под колеса близ тротуара или пешеходного перехода и запугивают жертву наказанием по закону в случае вызова сотрудников ГИБДД. В данном случае важно настоять на звонке в полицию и скорую, так как, скорее всего, преступники предпочтут скрыться.Излюбленным местом аферистов эксперты называют парковки торговых центров. Чаще всего автомобиль мошенников приезжает уже "битый", его подгоняют к припаркованному транспортному средству жертвы, а позже владельцы признают себя виновными и предлагают разъехаться. Автоюристы напоминают, что целью провокации является вымогательство денег, так как в этом случае на жертву можно пожаловаться за то, что она покинула место ДТП, а позже шантажировать ее. Попавшим в такую ситуацию советуют найти свидетелей, узнать о наличии камер на парковке, снимать происходящее на камеру телефона и не соглашаться покидать место без оформления аварии.Кроме того, водителей предупредили об "охотниках за нарушителями". Аферисты выслеживают жертву с уже подготовленным испорченным дорогим имуществом в багажнике, например антиквариатом. Они провоцируют аварию в местах, где автомобилисты часто нарушают правила — например, объезжают по обочине или пресекают разделительную полосу. Попавшему в ДТП водителю предъявляют разбитое имущество и грозят судом, поскольку как виновным так или иначе признают того, кто нарушил правила. В таких случаях юристы рекомендуют соглашаться на суд, дав понять, что причины повреждения имущества установит экспертиза.Относительно новым способом вымогательства является блокировка колес или двери с оставленным рядом номером телефона. Преступники просят небольшую сумму за снятие замка. Такие мошенники, как сообщается, работают на количество, поэтому лучший способ борьбы с ними — не расставаться с парой тысяч рублей, а заблаговременно установить на автомобиль видеорегистратор, а также оставлять транспортное средство в гараже или на охраняемой парковке.

https://ria.ru/20200820/1576055014.html

https://ria.ru/20200815/1575814279.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аварии, авто, гибдд мвд рф, общество