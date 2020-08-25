Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200825/avtopodstavy-1576307943.html
Названы самые популярные автоподставы
Портал Autonews назвал пять популярных схем, которыми пользуются мошенники на дорогах. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T21:20
2020-08-26T00:34
россия
аварии
авто
гибдд мвд рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148273/69/1482736988_0:270:5184:3186_1400x0_80_0_0_0acf1792aea65e48ed21a040e4ba9edf.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Портал <a href="https://www.autonews.ru/news/5f3f899d9a7947d8863556ec" target="_blank" rel="nofollow noopener">Autonews</a> назвал пять популярных схем, которыми пользуются мошенники на дорогах.Одним из самых известных приемов является так называемая история о задетом зеркале. Согласно "сценарию", автомобилист сначала слышит удар по кузову, а затем его догоняет другое транспортное средство с разбитым зеркалом. Человек за рулем утверждает, что жертва ударила его, и показывает следы краски, похожие по цвету на якобы поврежденный автомобиль. Чаще всего, уточняет издание, мошенник просит решить конфликт на месте без участия сотрудников ГИБДД, так как он, к примеру, торопится, а инцидент незначительный. Таким образом злоумышленник побуждает жертву заплатить за ремонт и разъехаться без претензий. Эксперты советуют настоять на официальном оформлении ДТП, так как зачастую оказывается, что водитель не задевал зеркало другого автомобиля, а краска на его машине — быстро оставленные следы мела.Другой популярный способ нажиться на водителе — инсценировка аварии со сбитым пешеходом. Мошенники бросаются под колеса близ тротуара или пешеходного перехода и запугивают жертву наказанием по закону в случае вызова сотрудников ГИБДД. В данном случае важно настоять на звонке в полицию и скорую, так как, скорее всего, преступники предпочтут скрыться.Излюбленным местом аферистов эксперты называют парковки торговых центров. Чаще всего автомобиль мошенников приезжает уже "битый", его подгоняют к припаркованному транспортному средству жертвы, а позже владельцы признают себя виновными и предлагают разъехаться. Автоюристы напоминают, что целью провокации является вымогательство денег, так как в этом случае на жертву можно пожаловаться за то, что она покинула место ДТП, а позже шантажировать ее. Попавшим в такую ситуацию советуют найти свидетелей, узнать о наличии камер на парковке, снимать происходящее на камеру телефона и не соглашаться покидать место без оформления аварии.Кроме того, водителей предупредили об "охотниках за нарушителями". Аферисты выслеживают жертву с уже подготовленным испорченным дорогим имуществом в багажнике, например антиквариатом. Они провоцируют аварию в местах, где автомобилисты часто нарушают правила — например, объезжают по обочине или пресекают разделительную полосу. Попавшему в ДТП водителю предъявляют разбитое имущество и грозят судом, поскольку как виновным так или иначе признают того, кто нарушил правила. В таких случаях юристы рекомендуют соглашаться на суд, дав понять, что причины повреждения имущества установит экспертиза.Относительно новым способом вымогательства является блокировка колес или двери с оставленным рядом номером телефона. Преступники просят небольшую сумму за снятие замка. Такие мошенники, как сообщается, работают на количество, поэтому лучший способ борьбы с ними — не расставаться с парой тысяч рублей, а заблаговременно установить на автомобиль видеорегистратор, а также оставлять транспортное средство в гараже или на охраняемой парковке.
https://ria.ru/20200820/1576055014.html
https://ria.ru/20200815/1575814279.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/148273/69/1482736988_288:0:4896:3456_1400x0_80_0_0_8817e516c5779c75d2bef79c11a8ab11.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, аварии, авто, гибдд мвд рф, общество

Названы самые популярные автоподставы

21:20 25.08.2020 (обновлено: 00:34 26.08.2020)
5936
© Fotolia / muromec84Рука пожилого мужчины на руле автомобиля
Рука пожилого мужчины на руле автомобиля
© Fotolia / muromec84
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Портал Autonews назвал пять популярных схем, которыми пользуются мошенники на дорогах.
Одним из самых известных приемов является так называемая история о задетом зеркале. Согласно "сценарию", автомобилист сначала слышит удар по кузову, а затем его догоняет другое транспортное средство с разбитым зеркалом. Человек за рулем утверждает, что жертва ударила его, и показывает следы краски, похожие по цвету на якобы поврежденный автомобиль. Чаще всего, уточняет издание, мошенник просит решить конфликт на месте без участия сотрудников ГИБДД, так как он, к примеру, торопится, а инцидент незначительный. Таким образом злоумышленник побуждает жертву заплатить за ремонт и разъехаться без претензий. Эксперты советуют настоять на официальном оформлении ДТП, так как зачастую оказывается, что водитель не задевал зеркало другого автомобиля, а краска на его машине — быстро оставленные следы мела.
Проверка водителя на содержание алкоголя в крови
20 августа, 15:57
"Ъ": Минздрав доработал проект правил выдачи справок водителям
Другой популярный способ нажиться на водителе — инсценировка аварии со сбитым пешеходом. Мошенники бросаются под колеса близ тротуара или пешеходного перехода и запугивают жертву наказанием по закону в случае вызова сотрудников ГИБДД. В данном случае важно настоять на звонке в полицию и скорую, так как, скорее всего, преступники предпочтут скрыться.
Излюбленным местом аферистов эксперты называют парковки торговых центров. Чаще всего автомобиль мошенников приезжает уже "битый", его подгоняют к припаркованному транспортному средству жертвы, а позже владельцы признают себя виновными и предлагают разъехаться. Автоюристы напоминают, что целью провокации является вымогательство денег, так как в этом случае на жертву можно пожаловаться за то, что она покинула место ДТП, а позже шантажировать ее. Попавшим в такую ситуацию советуют найти свидетелей, узнать о наличии камер на парковке, снимать происходящее на камеру телефона и не соглашаться покидать место без оформления аварии.
Мужчины выталкивают заглохший на дороге автомобиль во время ливня
15 августа, 04:10
В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
Кроме того, водителей предупредили об "охотниках за нарушителями". Аферисты выслеживают жертву с уже подготовленным испорченным дорогим имуществом в багажнике, например антиквариатом. Они провоцируют аварию в местах, где автомобилисты часто нарушают правила — например, объезжают по обочине или пресекают разделительную полосу. Попавшему в ДТП водителю предъявляют разбитое имущество и грозят судом, поскольку как виновным так или иначе признают того, кто нарушил правила. В таких случаях юристы рекомендуют соглашаться на суд, дав понять, что причины повреждения имущества установит экспертиза.
Относительно новым способом вымогательства является блокировка колес или двери с оставленным рядом номером телефона. Преступники просят небольшую сумму за снятие замка. Такие мошенники, как сообщается, работают на количество, поэтому лучший способ борьбы с ними — не расставаться с парой тысяч рублей, а заблаговременно установить на автомобиль видеорегистратор, а также оставлять транспортное средство в гараже или на охраняемой парковке.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
59222160
Обсудить 1
РоссияАварииАвтоГИБДД МВД РФОбщество
Рекомендуем
Скриншот видео Cam&Fam
Популярный блогер умер в 19 лет
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
СМИ узнали, кто пользовался джипом Ефремова помимо самого артиста
Борис Корчевников
Директор Корчевникова прокомментировал сообщения об осложнениях у артиста
Глубины
Рыбаки выловили жуткое глубоководное существо
Митинг оппозиции в Минске
В Минске прошли задержания протестующих
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найден фактор, влияющий на летальный исход при коронавирусе
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии
Алексей Навальный
МИД прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский посетовал на нежелание обсуждать Крым в "нормандском формате"
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Россиянин случайно отсидел полгода в тюрьме вместо брата
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 в виде порошка
Сотрудник клинической больницы РЖД-Медицина им. Н. А. Семашко в Москве
Повторно заразившаяся коронавирусом пациентка описала страшные симптомы
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский поддержал гостерроризм. Как отреагирует Россия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Жириновский предсказал, сколько Лукашенко пробудет главой государства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40Летчик рассказал, как прошли испытания нового ударного вертолета Ми-28НМ
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Россиянина арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт рассказал, какие смс-сообщения нужно сразу удалять
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
23:48Демократы хотят расследовать еще не произнесенную речь Помпео
23:41В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния