https://ria.ru/20200923/avtokhlam-1577677082.html

Названы признаки "убитого" автомобиля

Эксперт журнала "За рулем" Кирилл Милешкин назвал признаки, которые при покупке выдадут автомобиль в плохом техническом состоянии. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T19:05

2020-09-23T19:05

2020-09-23T19:45

кирилл милешкин

авто

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. </strong>Эксперт журнала "<a href="https://www.zr.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">За рулем</a>" <a href="http://ria.ru/person_kirill-mileshkin/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Милешкин</a> назвал признаки, которые при покупке выдадут автомобиль в плохом техническом состоянии.Прежде всего специалист призвал обратить внимание на кузов — это самая дорогая деталь машины."Отсутствие ДТП по "пробивке" онлайн-сервисами ни о чем не говорит: в базу попадают не все столкновения", — сообщается в материале.В то же время наличие ДТП не всегда означает необходимость отказаться от покупки автомобиля, так как аварии могут быть совсем незначительными.Непременно стоит обратить внимание на разные тона окраски кузовных деталей. Аргумент о том, что краска выцветает неравномерно, не обоснован, подчеркнул эксперт. Он также призвал обращать внимание не только на толщину слоя краски, но и на крепеж деталей."С ним обойтись нежно при сборке-разборке сложнее", — пояснил эксперт.Стоит быть внимательным, если машина затянута в пленку. Специалист предупреждает, что после ее снятия даже кузов в идеальном состоянии может потребовать перекраски.Другой признак "убитой" машины — несоответствие деталей комплектации. Бывает, что при ремонте установили деталь, например бампер, который не соответствует оснащению автомобиля — ставится на более дешевые версии. При этом продавец может утверждать, что никакого ремонта не проводили и все детали "родные".Особое внимание эксперт призвал уделить двигателю. Сизый или черный выхлоп должен насторожить покупателя."Не верьте, что нужно только форсунки промыть, поменять свечи или в крайнем случае маслосъемные колпачки. Конечно, выгоднее давить на недорогие и нестрашные причины, обходя истинные", — говорится в публикации.Также он призвал не верить в заявления о незаправленном кондиционере — скорее всего, он неисправен и требует дорогого ремонта.Насторожить должен и слишком чистый или слишком грязный двигатель. В обоих случаях продавец мог попытаться скрыть течи."Так что лучший вариант, когда в моторном отсеке вы видите только сухую пыль и грязь", — подытожил Милешкин.Еще один важный момент — трансмиссия. Покупателю будет непросто обнаружить проблему — так как коробку передач можно увидеть только на подъемнике."Посему все внимание работе коробки при пробной поездке. В идеале — порулить самому", — посоветовал эксперт.Признаком машины не в лучшем состоянии может быть расхождение оснащения автомобиля с заявленной комплектацией. Это легко заметить по салону. Например, при восстановлении автомобиля после ДТП владелец может сэкономить и вместо сидений с боковыми подушками безопасности установить более дешевые — без них. Эксперт призвал проверять наличие и работоспособность всех функций и систем, установленных в машине на заводе.Кроме того, должен насторожить неряшливо собранный салон. Хорошие мастера качественно выполнят работу, в противном случае покупатель получит обилие "сверчков". Либо вовсе окажется, что машину халтурно восстановили после ДТП или затопления.Милешкин призвал начинать "знакомство" с автомобилем с VIN-номера — это позволит пробить его по базам. Нежелание владельца предоставить его — повод немедленно прекратить общение. В случае покупки некачественного подержанного автомобиля эксперт посоветовал быть готовым идти в суд и дойти до высших инстанций. Он пояснил, что продавец-частник или перекупщик ничего не гарантируют покупателю, а сертификат о гарантии от крупных салонов, включая официальных дилеров, далеко не всегда сработает как настоящая гарантия.

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https://ria.ru/20200828/lada-1576450839.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл милешкин, авто, общество