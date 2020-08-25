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Новое оружие России
https://ria.ru/20200825/armiya-1576271015.html
В России разрабатывают радар для обнаружения роя беспилотников
Новую радиолокационную систему (РЛС), способную обнаружить беспилотники в составе роя, разрабатывают в НПК "НИИДАР" (входит в группу компаний РТИ), сообщила РИА РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T10:03
2020-08-25T10:10
новое оружие россии
россия
форум "армия — 2020"
вооруженные силы рф
рти системы
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости.</strong> Новую радиолокационную систему (РЛС), способную обнаружить беспилотники в составе роя, разрабатывают в НПК "НИИДАР" (входит в группу компаний РТИ), сообщила РИА Новости во вторник пресс-служба группы компаний в ходе форума "<a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">Армия-2020</a>".Существующие РЛС тоже способны обнаружить рой беспилотников, но видят его "тучей", в то время как новая система будет способна "разглядеть" их количество."Система разрабатывается в нескольких исполнениях - для секторного и для кругового контроля пространства, с возможностью обнаружения малогабаритных низкоскоростных беспилотных летательных аппаратов, в том числе находящихся в составе "роевых систем". Количество одновременно обнаруживаемых объектов ограниченно лишь вычислительными мощностями системы", - сказали в пресс-службе.Размер современных летательных аппаратов может доходить до нескольких сантиметров, поэтому обнаружить такой миниатюрный дрон достаточно сложно, особенно если он летит в группе с другими, более крупными БПЛА. Возможности новой системы позволят обнаруживать подобные беспилотники в составе роя и не допустить их проникновения на охраняемый объект."В современных реалиях массового применения беспилотных летательных аппаратов, создание такой системы контроля позволит обезопасить ключевые объекты инфраструктуры от незарегистрированного вторжения в воздушное пространство с целью промышленного шпионажа либо совершения иных противоправных действий", - прокомментировал разработку гендиректор НПК "НИИДАР" <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Makarov/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Макаров</a>, которого цитирует пресс-служба.Система может быть использована как государственными, так и частными структурами для охраны объектов и имеет высокий экспортный потенциал, полагают в РТИ.
https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html
https://ria.ru/20200824/armiya-1576227522.html
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россия, форум "армия — 2020", вооруженные силы рф, рти системы, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

В России разрабатывают радар для обнаружения роя беспилотников

10:03 25.08.2020 (обновлено: 10:10 25.08.2020)
1035
© РИА Новости / Алексей ДаничевБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
© РИА Новости / Алексей Даничев
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Новую радиолокационную систему (РЛС), способную обнаружить беспилотники в составе роя, разрабатывают в НПК "НИИДАР" (входит в группу компаний РТИ), сообщила РИА Новости во вторник пресс-служба группы компаний в ходе форума "Армия-2020".
Существующие РЛС тоже способны обнаружить рой беспилотников, но видят его "тучей", в то время как новая система будет способна "разглядеть" их количество.
Бронеавтомобиль Тигр в варианте багги на военно-техническом форуме Армия 2020
23 августа, 15:46
"Это лучшая техника в мире": главные новинки форума "Армия-2020"
"Система разрабатывается в нескольких исполнениях - для секторного и для кругового контроля пространства, с возможностью обнаружения малогабаритных низкоскоростных беспилотных летательных аппаратов, в том числе находящихся в составе "роевых систем". Количество одновременно обнаруживаемых объектов ограниченно лишь вычислительными мощностями системы", - сказали в пресс-службе.
Размер современных летательных аппаратов может доходить до нескольких сантиметров, поэтому обнаружить такой миниатюрный дрон достаточно сложно, особенно если он летит в группе с другими, более крупными БПЛА. Возможности новой системы позволят обнаруживать подобные беспилотники в составе роя и не допустить их проникновения на охраняемый объект.
Форум Армия-2020
24 августа, 11:29Новое оружие России
В России начали испытывать снаряд с беспилотником на борту
"В современных реалиях массового применения беспилотных летательных аппаратов, создание такой системы контроля позволит обезопасить ключевые объекты инфраструктуры от незарегистрированного вторжения в воздушное пространство с целью промышленного шпионажа либо совершения иных противоправных действий", - прокомментировал разработку гендиректор НПК "НИИДАР" Кирилл Макаров, которого цитирует пресс-служба.
Система может быть использована как государственными, так и частными структурами для охраны объектов и имеет высокий экспортный потенциал, полагают в РТИ.
Время крупных контрактов: Международный форум "Армия-2020"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", аэродрома Кубинка и полигона Алабино.

Посетители на открытии Международного военно-технического форума Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
1 из 15

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", аэродрома Кубинка и полигона Алабино.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Министерство обороны планирует заключить на "Армии-2020" контракты с предприятиями ОПК на 1,16 триллиона рублей.

На фото: артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова выступают на открытии Международного военно-технического форума Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
2 из 15

Министерство обороны планирует заключить на "Армии-2020" контракты с предприятиями ОПК на 1,16 триллиона рублей.

На фото: артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Министр обороны Сергей Шойгу назвал очень важным, что ведомство перешло от закупок мелких партий техники к крупным контрактам.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на открытии Международного военно-технического форума Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
3 из 15

Министр обороны Сергей Шойгу назвал очень важным, что ведомство перешло от закупок мелких партий техники к крупным контрактам.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На форуме, который посетят делегации из 92 стран, покажут сотни единиц боевой техники.

На фото: участники "Армии-2020" около танка Т-34-85.

Участники около танка Т-34-85 на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
4 из 15

На форуме, который посетят делегации из 92 стран, покажут сотни единиц боевой техники.

На фото: участники "Армии-2020" около танка Т-34-85.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Среди них перспективные беспилотные летательные аппараты, включая "Орион" и "Гелиос".

На фото: комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Орион" компании "Кронштадт" .

Комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач Орион компании Кронштадт на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
5 из 15

Среди них перспективные беспилотные летательные аппараты, включая "Орион" и "Гелиос".

На фото: комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Орион" компании "Кронштадт" .

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Также можно будет увидеть комплекс радиоподавления "Поле-21", комплекс "Леер-3" на базе беспилотника "Орлан-10", наземный подвижный комплекс радиопомех "Мурманск-БН", а также станцию помех "Красуха-С4".

На фото: посетители у бронеавтомобилей "Тигр-М".

Посетители у бронеавтомобилей Тигр-М на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
6 из 15

Также можно будет увидеть комплекс радиоподавления "Поле-21", комплекс "Леер-3" на базе беспилотника "Орлан-10", наземный подвижный комплекс радиопомех "Мурманск-БН", а также станцию помех "Красуха-С4".

На фото: посетители у бронеавтомобилей "Тигр-М".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Из новинок стрелкового вооружения на "Арми-2020" представили автомат АК-19 и пулемет РПЛ-20.

На фото: посетители у зенитной установки ЗУ-23.

Посетители у 23-миллиметровой спаренной зенитной установки ЗУ-23 на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
7 из 15

Из новинок стрелкового вооружения на "Арми-2020" представили автомат АК-19 и пулемет РПЛ-20.

На фото: посетители у зенитной установки ЗУ-23.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Из тяжелой бронетехники широкой публике впервые показывают новейшие модификации танков Т-90М и Т-80БВМ.

Посетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
8 из 15

Из тяжелой бронетехники широкой публике впервые показывают новейшие модификации танков Т-90М и Т-80БВМ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Впервые на подмосковной площадке оборудуют кластер Военно-морского флота.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин (справа) в студии стенда МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин (справа) в студии стенда МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Патриот
9 из 15

Впервые на подмосковной площадке оборудуют кластер Военно-морского флота.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин (справа) в студии стенда МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Также на "Армии" пройдут круглые столы, на которых обсудят историю военного духовенства, мифы, связанные с Второй мировой войной, и способы противодействия фальсификации истории.

На фото: временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев во время демонстрации VR-проекта "Неизвестный знаменосец" гостю форума "Армия-2020" на стенде МИА "Россия сегодня".

Временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев во время демонстрации VR-проекта Неизвестный знаменосец гостю форума Армия-2020 на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Патриот
10 из 15

Также на "Армии" пройдут круглые столы, на которых обсудят историю военного духовенства, мифы, связанные с Второй мировой войной, и способы противодействия фальсификации истории.

На фото: временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев во время демонстрации VR-проекта "Неизвестный знаменосец" гостю форума "Армия-2020" на стенде МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В честь 100-летнего юбилея отечественного танкостроения организаторы форума соберут на одной площадке практически все танки, произведенные в Советском Союзе и России.

На Международном военно-техническом форуме Армия-2020 в конгрессно-выставочном центре Патриот
11 из 15

В честь 100-летнего юбилея отечественного танкостроения организаторы форума соберут на одной площадке практически все танки, произведенные в Советском Союзе и России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Историческая часть форума на этом не закончится. В ходе летной программы покажут реконструкцию воздушного боя времен Великой Отечественной войны, а также полеты на исторических моделях самолетов.

На фото: председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) Валентин Костюков (справа налево) на церемонии подписания совместных документов.

Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков и директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков (справа налево) на церемонии подписания совместных документов на Международном военно-техническом форуме Армия-2020 в конгрессно-выставочном центре Патриот
12 из 15

Историческая часть форума на этом не закончится. В ходе летной программы покажут реконструкцию воздушного боя времен Великой Отечественной войны, а также полеты на исторических моделях самолетов.

На фото: председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) Валентин Костюков (справа налево) на церемонии подписания совместных документов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Кроме того, в рамках летной программы "Армии-2020" заслуженные летчики России продемонстрируют фигуры сложного пилотажа на самолетах Piper Cub и Як-52.

На фото: посетители у зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".

Посетители у зенитного ракетного комплекса Бук-М3 на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
13 из 15

Кроме того, в рамках летной программы "Армии-2020" заслуженные летчики России продемонстрируют фигуры сложного пилотажа на самолетах Piper Cub и Як-52.

На фото: посетители у зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В честь 75-летия атомной отрасли пройдет конференция, посвященная развитию ядерного оружейного комплекса России. Ожидается проведение нескольких круглых столов, посвященных автотехнике и средствам десантирования.

Бронеавтомобиль Тигр-М на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
14 из 15

В честь 75-летия атомной отрасли пройдет конференция, посвященная развитию ядерного оружейного комплекса России. Ожидается проведение нескольких круглых столов, посвященных автотехнике и средствам десантирования.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Чтобы гостям форума было проще добираться к парку, были построены две дороги и дополнительные развязки.

Участники выставки вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
15 из 15

Чтобы гостям форума было проще добираться к парку, были построены две дороги и дополнительные развязки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 15

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", аэродрома Кубинка и полигона Алабино.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 15

Министерство обороны планирует заключить на "Армии-2020" контракты с предприятиями ОПК на 1,16 триллиона рублей.

На фото: артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 15

Министр обороны Сергей Шойгу назвал очень важным, что ведомство перешло от закупок мелких партий техники к крупным контрактам.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 15

На форуме, который посетят делегации из 92 стран, покажут сотни единиц боевой техники.

На фото: участники "Армии-2020" около танка Т-34-85.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 15

Среди них перспективные беспилотные летательные аппараты, включая "Орион" и "Гелиос".

На фото: комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Орион" компании "Кронштадт" .

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 15

Также можно будет увидеть комплекс радиоподавления "Поле-21", комплекс "Леер-3" на базе беспилотника "Орлан-10", наземный подвижный комплекс радиопомех "Мурманск-БН", а также станцию помех "Красуха-С4".

На фото: посетители у бронеавтомобилей "Тигр-М".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Из новинок стрелкового вооружения на "Арми-2020" представили автомат АК-19 и пулемет РПЛ-20.

На фото: посетители у зенитной установки ЗУ-23.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Из тяжелой бронетехники широкой публике впервые показывают новейшие модификации танков Т-90М и Т-80БВМ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 15

Впервые на подмосковной площадке оборудуют кластер Военно-морского флота.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин (справа) в студии стенда МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
10 из 15

Также на "Армии" пройдут круглые столы, на которых обсудят историю военного духовенства, мифы, связанные с Второй мировой войной, и способы противодействия фальсификации истории.

На фото: временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев во время демонстрации VR-проекта "Неизвестный знаменосец" гостю форума "Армия-2020" на стенде МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 15

В честь 100-летнего юбилея отечественного танкостроения организаторы форума соберут на одной площадке практически все танки, произведенные в Советском Союзе и России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
12 из 15

Историческая часть форума на этом не закончится. В ходе летной программы покажут реконструкцию воздушного боя времен Великой Отечественной войны, а также полеты на исторических моделях самолетов.

На фото: председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) Валентин Костюков (справа налево) на церемонии подписания совместных документов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
13 из 15

Кроме того, в рамках летной программы "Армии-2020" заслуженные летчики России продемонстрируют фигуры сложного пилотажа на самолетах Piper Cub и Як-52.

На фото: посетители у зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
14 из 15

В честь 75-летия атомной отрасли пройдет конференция, посвященная развитию ядерного оружейного комплекса России. Ожидается проведение нескольких круглых столов, посвященных автотехнике и средствам десантирования.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
15 из 15

Чтобы гостям форума было проще добираться к парку, были построены две дороги и дополнительные развязки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
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Обсудить 1
Новое оружие РоссииРоссияФорум "Армия — 2020"Вооруженные силы РФРТИ СистемыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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03:40Летчик рассказал, как прошли испытания нового ударного вертолета Ми-28НМ
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Россиянина арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт рассказал, какие смс-сообщения нужно сразу удалять
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
23:48Демократы хотят расследовать еще не произнесенную речь Помпео
23:41В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
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