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Туризм
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Под Анапой из-за лесного пожара эвакуировано около тысячи туристов
Около тысячи туристов эвакуировано под Анапой из-за лесного пожара в районе государственного заповедника "Утриш", сообщает администрация города-курорта. РИА Новости, 25.08.2020
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туристы
туапсе
краснодарский край
туризм
туризм
новости - туризм
анапа
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<strong>КРАСНОДАР, 25 авг — РИА Новости.</strong> Около тысячи туристов эвакуировано под Анапой из-за лесного пожара в районе государственного заповедника "Утриш", сообщает администрация города-курорта.В понедельник ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило о возгорании лесной подстилки под Анапой в районе заповедника "Утриш". Для ликвидации лесного пожара привлечены два вертолета и катера. За ночь из района поселка Малый Утриш эвакуированы 350 человек.Ранее МЧС сообщало также о пожаре в Новороссийском лесничестве и о возгораниях в лесах Туапсинского района и Геленджика. К тушению были привлечены вертолеты. Вечером понедельника пожарные локализовали на четырех гектарах возгорание под Туапсе и ликвидировали в Геленджике.Государственный заповедник "Утриш" расположен на Черноморском побережье Краснодарского края. Заповедник образован с целью сохранения уникальных можжевелово-фисташковых растительных сообществ, реликтовых эндемичных видов, эталонных сообществ морских гидробионтов, реликтовых и живописных ландшафтов.
https://ria.ru/20200823/dubtsova-1575929571.html
туапсе
краснодарский край
анапа
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Кадры пожара под Анапой в районе Малого Утриша
На утро 25 августа площадь активного горения в Анапе составила около 3 га. Два вертолета Ми-8 сбросили в той местности 70 тонн воды. Также авиацию МЧС привлекли для тушения в Туапсинском районе.
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туристы, туапсе, краснодарский край, туризм, новости - туризм, анапа

Под Анапой из-за лесного пожара эвакуировано около тысячи туристов

13:00 25.08.2020 (обновлено: 13:39 25.08.2020)
7764
КРАСНОДАР, 25 авг — РИА Новости. Около тысячи туристов эвакуировано под Анапой из-за лесного пожара в районе государственного заповедника "Утриш", сообщает администрация города-курорта.
В понедельник ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило о возгорании лесной подстилки под Анапой в районе заповедника "Утриш". Для ликвидации лесного пожара привлечены два вертолета и катера. За ночь из района поселка Малый Утриш эвакуированы 350 человек.
"На данный момент огнем пройдено порядка 82 гектаров. Общий фронт составляет до пяти километров, активного горения – около трех гектаров. Эвакуировано около тысячи туристов. Все желающие обеспечены водой, чаем и сухпайком, организованы автобусы для транспортировки в близлежащие населенные пункты", — говорится в сообщении.
Ранее МЧС сообщало также о пожаре в Новороссийском лесничестве и о возгораниях в лесах Туапсинского района и Геленджика. К тушению были привлечены вертолеты. Вечером понедельника пожарные локализовали на четырех гектарах возгорание под Туапсе и ликвидировали в Геленджике.
Государственный заповедник "Утриш" расположен на Черноморском побережье Краснодарского края. Заповедник образован с целью сохранения уникальных можжевелово-фисташковых растительных сообществ, реликтовых эндемичных видов, эталонных сообществ морских гидробионтов, реликтовых и живописных ландшафтов.
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