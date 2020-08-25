https://ria.ru/20200825/anapa-1576279312.html

Под Анапой из-за лесного пожара эвакуировано около тысячи туристов

Около тысячи туристов эвакуировано под Анапой из-за лесного пожара в районе государственного заповедника "Утриш", сообщает администрация города-курорта. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T13:00

2020-08-25T13:00

2020-08-25T13:39

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анапа

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<strong>КРАСНОДАР, 25 авг — РИА Новости.</strong> Около тысячи туристов эвакуировано под Анапой из-за лесного пожара в районе государственного заповедника "Утриш", сообщает администрация города-курорта.В понедельник ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило о возгорании лесной подстилки под Анапой в районе заповедника "Утриш". Для ликвидации лесного пожара привлечены два вертолета и катера. За ночь из района поселка Малый Утриш эвакуированы 350 человек.Ранее МЧС сообщало также о пожаре в Новороссийском лесничестве и о возгораниях в лесах Туапсинского района и Геленджика. К тушению были привлечены вертолеты. Вечером понедельника пожарные локализовали на четырех гектарах возгорание под Туапсе и ликвидировали в Геленджике.Государственный заповедник "Утриш" расположен на Черноморском побережье Краснодарского края. Заповедник образован с целью сохранения уникальных можжевелово-фисташковых растительных сообществ, реликтовых эндемичных видов, эталонных сообществ морских гидробионтов, реликтовых и живописных ландшафтов.

https://ria.ru/20200823/dubtsova-1575929571.html

туапсе

краснодарский край

анапа

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры пожара под Анапой в районе Малого Утриша На утро 25 августа площадь активного горения в Анапе составила около 3 га. Два вертолета Ми-8 сбросили в той местности 70 тонн воды. Также авиацию МЧС привлекли для тушения в Туапсинском районе. 2020-08-25T13:00 true PT0M50S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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