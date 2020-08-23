https://ria.ru/20200823/shkoly-1576214565.html

Учителя раскрыли детали обучения в школах с 1 сентября

Учителя московских и петербуржских школ рассказали "МК", как будут организованы занятия в новом учебном году. РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T23:23

2020-08-23T23:23

2020-08-23T23:54

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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Учителя московских и петербуржских <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_SHkoly/" target="_blank">школ</a> рассказали <a href="https://www.mk.ru/social/2020/08/23/uchitelya-raskryli-detali-obucheniya-s-1-sentyabrya.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">"МК"</a>, как будут организованы занятия в новом учебном году.По их словам, уроки в классах будут начинаться в разное время, с 08:15 до 10:20 мск. Благодаря этому руководство учебных заведений надеется обойтись без введения второй и третьей смен.Как сказала изданию учитель одной из школ <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> Елена Николаева, позднее всего будут приходить учащиеся шестых и восьмых классов. Они могут самостоятельно добираться из дома, а уроков у них меньше, чем у старшеклассников. Заканчивать эти параллели будут около четырех часов дня."В школе моей подруги, учительницы из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, планируют похожее расписание. Родителям, у которых в семье несколько детей из разных классов, такое расписание, конечно, создаст большие неудобства. Кто-то возит детей в школу, у кого-то старшие ведут на учебу младших, теперь весь этот отлаженный процесс усложнится", — приводит ее слова газета.Учительница отметила, что в столовые детей будут пускать по три-четыре класса, поэтому на прием пищи придется всего по десять минут. Многие школьники приносят еду с собой, и Елена Николаевна выразила надежду на то, что им разрешат перекусывать прямо в классах."Это стало бы отчасти решением проблемы", — считает она.В свою очередь, завуч одной из московских школ рассказала, что в случае недомогания ребенка будут отпускать домой только вместе с родителями. Если взрослые не могут приехать в учебное заведение или состояние ученика вызывает опасение, то необходимо вызвать скорую помощь."До приезда родителей или врачей заболевший школьник должен быть изолирован от других детей. Если у какого-либо ученика будет диагностирован <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a>, весь класс на две недели должен уйти на дистанционное обучение", — объяснила она.Если коронавирусом заразится учитель-предметник, то на карантин нужно будет отправить сразу несколько классов.Собеседница "МК" добавила, что вопрос с возможностью пропуска занятий по записке от родителей пока не решен."Рекомендуется вообще запретить пропускать занятия без справки от врача. Как это организовать на деле, не очень понятно. Ситуации бывают разные: живот заболел, устал, например. Педиатры просто не справятся, если все будут бегать к ним по каждому поводу", — цитирует ее издание.Родители должны быть готовы к тому, что пропуск занятий будет означать поход к врачу, предупредила она.На этой неделе мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что если один из учеников заболеет COVID-19, то весь класс отправят на дистанционное обучение на двухнедельный срок. Градоначальник ранее подчеркивал, что на случай локальных заражений коронавирусной инфекцией в московских школах отработаны онлайн-форматы.Учебный год в столице начнется 1 сентября, однако линейки и другие массовые мероприятия проводиться не будут. Школы заработают с рядом ограничений в связи с пандемией COVID-19: обязательной термометрией, усиленной дезинфекцией и ограничением на передвижение детей между кабинетами и помещениями школы.<em>Последние данные о ситуации с</em> <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank"><em>COVID-19</em> <em>в России</em></a><em> и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200814/1575792405.html

https://ria.ru/20200814/1575783679.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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