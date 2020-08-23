https://ria.ru/20200823/psb-1576204516.html

ПСБ и Ульяновская область подписали соглашение о сотрудничестве

ПСБ и Ульяновская область подписали соглашение о совместной реализации образовательной программы "Курс малого бизнеса" для жен офицеров ВС РФ, сообщает... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T16:36

2020-08-23T16:36

2020-08-23T16:36

ульяновская область

банк псб

вооруженные силы рф

промсвязьбанк

ульяновск

новости компаний - экономика

экономика

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<strong> МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> ПСБ и <a href="http://ria.ru/location_Uljanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновская область</a> подписали соглашение о совместной реализации образовательной программы "Курс малого бизнеса" для жен офицеров <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a>, сообщает пресс-служба банка.Соглашение, которое подписали председатель ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Promsvjazbank/" target="_blank" data-auto="true">Промсвязьбанк</a>" <a href="http://ria.ru/person_Petr_Fradkov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Фрадков</a> и губернатор Ульяновской области <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Морозов</a>, также предусматривает развитие банковской инфраструктуры в регионе, широкое внедрение современных банковских технологий и повышение доступности финуслуг для жителей и компаний области."ПСБ, имеющий многолетний опыт работы с малым бизнесом, предложил <a href="http://ria.ru/location_Uljanovsk/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновску</a>, где широко распространено женское предпринимательство, программу развития делового потенциала и профессиональной самореализации супруг офицеров. Уверен, что совместными усилиями с администрацией Ульяновской области мы окажем им образовательную поддержку, что в результате поспособствует развитию предпринимательства в регионе", - привели в банке комментарий председателя ПСБ Петра Фрадкова. В пресс-службе напомнили, что ПСБ в сотрудничестве с НИУ <a href="http://ria.ru/organization_Vysshaja_shkola_ehkonomiki/" target="_blank" data-auto="true">ВШЭ</a> разработал обучающую программу "Курс малого бизнеса" для офицеров, увольняющихся с военной службы, и членов их семей, стремящихся получить новые профессиональные навыки, необходимые в условиях гражданской среды. Курс, включенный в число национальных проектов, позволяет получить практические знания и компетенции, необходимые для запуска и развития своего дела.

https://ria.ru/20200811/1575762309.html

https://ria.ru/20200811/1575646405.html

ульяновск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, вооруженные силы рф, промсвязьбанк, ульяновск, новости компаний - экономика, экономика