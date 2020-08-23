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https://ria.ru/20200823/koma-1576210850.html
Реабилитолог оценила шансы Навального "выкарабкаться" после комы
Состояние здоровья Алексея Навального будет зависеть от того, насколько быстро и точно ему поставят верный диагноз и назначат лечение, заявила "МК"... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T20:31
2020-08-23T20:40
госпитализация алексея навального в омске
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
германия
томск
омск
берлин (город)
общество
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости</strong>. Состояние здоровья <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> будет зависеть от того, насколько быстро и точно ему поставят верный диагноз и назначат лечение, заявила <a href="https://www.mk.ru/social/health/2020/08/23/vrachreabilitolog-obyasnil-chem-grozit-navalnomu-koma-vtoroy-stepeni.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">"МК"</a> врач-реабилитолог Анна Бондаренко.По информации газеты, Навальный находится в коме второй степени. Как заявила врач, это состояние возникает при поражении центральной нервной системы."Это очень широкое определение, под него подходит и пациент, который пусть с трудом, но узнает врача, родных, и тот, кто практически никак не реагирует на внешние раздражители", — пояснила она.Собеседница издания подчеркнула, что после выхода из комы одни пациенты способны вернуть все утраченные навыки, другие же "остаются инвалидами".Реабилитолог рассказала, что многое зависит от возраста человека, общего состояние здоровья, стратегии лечения.Как указала врач, в ряде случаев кома становится своеобразной защитой организма, поэтому есть шансы, что у Навального это состояние не приведет к необратимым последствиям.По мнению Бондаренко, высока вероятность, что блогер сможет "выкарабкаться" и эта история для него "закончится удачно"."Он молодой сильный мужчина. Про его хронические болезни или вредные привычки нам ничего неизвестно, поэтому можно исходить из того, что их нет, а значит, анамнез у него хороший", — цитирует ее газета.Врач обратила внимание и на тот факт, что Навальному быстро оказали необходимую медицинскую помощь.Госпитализация НавальногоВ четверг утром руководителю <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>* стало плохо на борту лайнера, летевшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Самолет экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после чего Навального госпитализировали. Его состояние оценивали как тяжелое, он находится в коме.Омские врачи не нашли ядов и следов их пребывания в анализах пациента. Основным рабочим диагнозом считается нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.В пятницу частный самолет с Навальным и его супругой Юлией приземлился в немецкой столице. Блогера транспортировали в клинику "Шарите". В берлинской организации Cinema for Peace заявили, что пациент хорошо перенес полет, его состояние не ухудшилось, но остается критическим.<em>* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200822/koma-1576174475.html
https://ria.ru/20200822/analizy-1576134525.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
Если он не восстанавливается, то оппозиция его скорее всего первое время будет использовать как "жертву режима", а потом отправят на пенсию.
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москва
германия
томск
омск
берлин (город)
РИА Новости
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госпитализация алексея навального в омске, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, германия, томск, омск, берлин (город), общество, происшествия

Реабилитолог оценила шансы Навального "выкарабкаться" после комы

20:31 23.08.2020 (обновлено: 20:40 23.08.2020)
77520
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Состояние здоровья Алексея Навального будет зависеть от того, насколько быстро и точно ему поставят верный диагноз и назначат лечение, заявила "МК" врач-реабилитолог Анна Бондаренко.
По информации газеты, Навальный находится в коме второй степени. Как заявила врач, это состояние возникает при поражении центральной нервной системы.
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Врач высказалась о возможной причине комы Навального
"Это очень широкое определение, под него подходит и пациент, который пусть с трудом, но узнает врача, родных, и тот, кто практически никак не реагирует на внешние раздражители", — пояснила она.
Собеседница издания подчеркнула, что после выхода из комы одни пациенты способны вернуть все утраченные навыки, другие же "остаются инвалидами".
Реабилитолог рассказала, что многое зависит от возраста человека, общего состояние здоровья, стратегии лечения.
Как указала врач, в ряде случаев кома становится своеобразной защитой организма, поэтому есть шансы, что у Навального это состояние не приведет к необратимым последствиям.
По мнению Бондаренко, высока вероятность, что блогер сможет "выкарабкаться" и эта история для него "закончится удачно".
"Он молодой сильный мужчина. Про его хронические болезни или вредные привычки нам ничего неизвестно, поэтому можно исходить из того, что их нет, а значит, анамнез у него хороший", — цитирует ее газета.
Алексей Навальный
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Врач обратила внимание и на тот факт, что Навальному быстро оказали необходимую медицинскую помощь.

Госпитализация Навального

В четверг утром руководителю ФБК* стало плохо на борту лайнера, летевшего из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, после чего Навального госпитализировали. Его состояние оценивали как тяжелое, он находится в коме.
Омские врачи не нашли ядов и следов их пребывания в анализах пациента. Основным рабочим диагнозом считается нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
В пятницу частный самолет с Навальным и его супругой Юлией приземлился в немецкой столице. Блогера транспортировали в клинику "Шарите". В берлинской организации Cinema for Peace заявили, что пациент хорошо перенес полет, его состояние не ухудшилось, но остается критическим.
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваГерманияТомскОмскБерлин (город)ОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Если он не восстанавливается, то оппозиция его скорее всего первое время будет использовать как "жертву режима", а потом отправят на пенсию.
23 августа, 20:38
Сосед Дачный
1010003
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