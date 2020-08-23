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Koktebel Jazz Party
https://ria.ru/20200823/chetmen-1576203952.html
Группа ChetMen раскрыла программу выступления на Koktebel Jazz Party
Российская группа ChetMen, созданная Дмитрием Четверговым и Михаилом Менем, представит на закрытии фестиваля Koktebel Jazz Party в воскресенье джазовую... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T16:22
2020-08-23T21:41
koktebel jazz party — 2020
культура
новости культуры
koktebel jazz party
михаил мень
сергей рахманинов
куба
коктебель
сша
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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости.</strong> Российская группа ChetMen, созданная Дмитрием Четверговым и <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Men/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Менем</a>, представит на закрытии фестиваля Koktebel Jazz Party в воскресенье джазовую интерпретацию Второго концерта для фортепиано с оркестром <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rakhmaninov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Рахманинова</a>.Аудитор Счетной палаты России Михаил Мень выступит в составе группы ChetMen, созданной им вместе с российским гитаристом Дмитрием Четверговым, на закрытии международного фестиваля Koktebel Jazz Party в воскресенье."Я напомню, что мы играем только авторскую музыку, которую сочинили либо Дмитрий, либо я сочинили. Ну вот мы сегодня один кавер сыграем. Это будет Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова в нашей джазовой аранжировке. Мы разобьем наше выступление, чтобы немного уши слушателей отдохнули от тяжелой музыки, и у нас будет вот такой фрагмент", - сказал Мень на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебеле</a>.Гитарист Дмитрий Четвергов считает, что исполнение Рахманинова очень органично для фестиваля, проходящего в Коктебеле."Наш замечательный пианист <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Миронов</a> создал интерпретацию великой музыки Рахманинова. Я думаю, что очень уместно на этой сцене, потому что здесь все буквально пропитано нашей культурой", - сказал Чернышев журналистам. Гитарист сказал, что очень рад факту состоявшегося фестиваля в Крыму, потому что онлайн-концерты не дают музыкантам той энергетики, которая сопровождает выступление вживую.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (<a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Куба</a>), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), саксофонист Роберт Анчиполовский (<a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
https://ria.ru/20200823/muzyka-1576203222.html
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koktebel jazz party — 2020, культура, новости культуры, михаил мень, сергей рахманинов, куба, коктебель, сша

Группа ChetMen раскрыла программу выступления на Koktebel Jazz Party

16:22 23.08.2020 (обновлено: 21:41 23.08.2020)
861
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФестиваль Koktebel Jazz Party
Фестиваль Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости. Российская группа ChetMen, созданная Дмитрием Четверговым и Михаилом Менем, представит на закрытии фестиваля Koktebel Jazz Party в воскресенье джазовую интерпретацию Второго концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.
Аудитор Счетной палаты России Михаил Мень выступит в составе группы ChetMen, созданной им вместе с российским гитаристом Дмитрием Четверговым, на закрытии международного фестиваля Koktebel Jazz Party в воскресенье.
"Я напомню, что мы играем только авторскую музыку, которую сочинили либо Дмитрий, либо я сочинили. Ну вот мы сегодня один кавер сыграем. Это будет Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова в нашей джазовой аранжировке. Мы разобьем наше выступление, чтобы немного уши слушателей отдохнули от тяжелой музыки, и у нас будет вот такой фрагмент", - сказал Мень на пресс-конференции в Коктебеле.
Гитарист Дмитрий Четвергов считает, что исполнение Рахманинова очень органично для фестиваля, проходящего в Коктебеле.
Джазовый пианист Даниил Крамер
Вчера, 16:04Koktebel Jazz Party
Пианист Даниил Крамер рассказал об участии в Koktebel Jazz Party
"Наш замечательный пианист Александр Миронов создал интерпретацию великой музыки Рахманинова. Я думаю, что очень уместно на этой сцене, потому что здесь все буквально пропитано нашей культурой", - сказал Чернышев журналистам. Гитарист сказал, что очень рад факту состоявшегося фестиваля в Крыму, потому что онлайн-концерты не дают музыкантам той энергетики, которая сопровождает выступление вживую.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.
Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
Второй день Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Евгений Биятов

Во второй день фестиваля на сцене Koktebel Jazz Party выступили группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", а также группа "Моральный кодекс".

На Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
1 из 10

Во второй день фестиваля на сцене Koktebel Jazz Party выступили группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", а также группа "Моральный кодекс".

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Алексей Майшев

Джазовая вокалистка Анастасия Лютова и ее квинтет "Лютый бэнд" открыли вечер песней Мэрилин Монро Some Like It Hot, которая была саундтреком к фильму "В джазе только девушки".

Певица Анастасия Лютова и коллектив Лютый Бэнд выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
2 из 10

Джазовая вокалистка Анастасия Лютова и ее квинтет "Лютый бэнд" открыли вечер песней Мэрилин Монро Some Like It Hot, которая была саундтреком к фильму "В джазе только девушки".

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Народный артист России Игорь Скляр и группа Jazz Classic Community построили свою программу на композициях 30-60-х годов ХХ века.

Певец, актер Игорь Скляр с коллективом Jazz Classic Community на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
3 из 10

Народный артист России Игорь Скляр и группа Jazz Classic Community построили свою программу на композициях 30-60-х годов ХХ века.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Евгений Биятов

Выступление участников творческого дуэта "Коровин и Фагот": поэта Андрея Коровина (справа) и музыканта Александра Александрова при участии актрисы Екатерины Ишимцевой.

Выступление участников творческого дуэта Коровин и Фагот
4 из 10

Выступление участников творческого дуэта "Коровин и Фагот": поэта Андрея Коровина (справа) и музыканта Александра Александрова при участии актрисы Екатерины Ишимцевой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Алексей Майшев

Сергей Мазаев и группа "Моральный кодекс" закрыли программу второго дня Koktebel Jazz Party.

Музыкант, солист группы Моральный кодекс Сергей Мазаев выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
5 из 10

Сергей Мазаев и группа "Моральный кодекс" закрыли программу второго дня Koktebel Jazz Party.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Рэп-исполнитель Timur Check (Тимур Саед-Шах) и группа Wild Brass.

Рэп-исполнитель Timur Check (Тимур Саед-Шах) и группа Wild Brass выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
6 из 10

Рэп-исполнитель Timur Check (Тимур Саед-Шах) и группа Wild Brass.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Арт-директор Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня во время репетиции с коллективом Jazz Classic Community.

Арт-директор Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня
7 из 10

Арт-директор Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня во время репетиции с коллективом Jazz Classic Community.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Праздник джаза впервые состоялся в Крыму в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.

Певица Анастасия Лютова и коллектив Лютый Бэнд выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
8 из 10

Праздник джаза впервые состоялся в Крыму в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.

Посетители танцуют во время выступления музыканта, солиста группы Моральный кодекс Сергея Мазаева на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
9 из 10

В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

В разные годы в Коктебеле выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году Koktebel Jazz Party как частное лицо посетил Владимир Путин.

Посетители на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
10 из 10

В разные годы в Коктебеле выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году Koktebel Jazz Party как частное лицо посетил Владимир Путин.

© РИА Новости / Алексей Майшев
1 из 10

Во второй день фестиваля на сцене Koktebel Jazz Party выступили группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", а также группа "Моральный кодекс".

© РИА Новости / Евгений Биятов
2 из 10

Джазовая вокалистка Анастасия Лютова и ее квинтет "Лютый бэнд" открыли вечер песней Мэрилин Монро Some Like It Hot, которая была саундтреком к фильму "В джазе только девушки".

© РИА Новости / Алексей Майшев
3 из 10

Народный артист России Игорь Скляр и группа Jazz Classic Community построили свою программу на композициях 30-60-х годов ХХ века.

© РИА Новости / Алексей Майшев
4 из 10

Выступление участников творческого дуэта "Коровин и Фагот": поэта Андрея Коровина (справа) и музыканта Александра Александрова при участии актрисы Екатерины Ишимцевой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
5 из 10

Сергей Мазаев и группа "Моральный кодекс" закрыли программу второго дня Koktebel Jazz Party.

© РИА Новости / Алексей Майшев
6 из 10

Рэп-исполнитель Timur Check (Тимур Саед-Шах) и группа Wild Brass.

© РИА Новости / Алексей Майшев
7 из 10

Арт-директор Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня во время репетиции с коллективом Jazz Classic Community.

© РИА Новости / Алексей Майшев
8 из 10

Праздник джаза впервые состоялся в Крыму в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.

© РИА Новости / Алексей Майшев
9 из 10

В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
10 из 10

В разные годы в Коктебеле выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году Koktebel Jazz Party как частное лицо посетил Владимир Путин.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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Koktebel Jazz PartyKoktebel Jazz Party — 2020КультураНовости культурыМихаил МеньСергей РахманиновКубаКоктебельСША
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