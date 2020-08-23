https://ria.ru/20200823/chetmen-1576203952.html

Группа ChetMen раскрыла программу выступления на Koktebel Jazz Party

Российская группа ChetMen, созданная Дмитрием Четверговым и Михаилом Менем, представит на закрытии фестиваля Koktebel Jazz Party в воскресенье джазовую... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T16:22

2020-08-23T16:22

2020-08-23T21:41

koktebel jazz party — 2020

культура

новости культуры

koktebel jazz party

михаил мень

сергей рахманинов

куба

коктебель

сша

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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 23 авг - РИА Новости.</strong> Российская группа ChetMen, созданная Дмитрием Четверговым и <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Men/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Менем</a>, представит на закрытии фестиваля Koktebel Jazz Party в воскресенье джазовую интерпретацию Второго концерта для фортепиано с оркестром <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rakhmaninov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Рахманинова</a>.Аудитор Счетной палаты России Михаил Мень выступит в составе группы ChetMen, созданной им вместе с российским гитаристом Дмитрием Четверговым, на закрытии международного фестиваля Koktebel Jazz Party в воскресенье."Я напомню, что мы играем только авторскую музыку, которую сочинили либо Дмитрий, либо я сочинили. Ну вот мы сегодня один кавер сыграем. Это будет Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова в нашей джазовой аранжировке. Мы разобьем наше выступление, чтобы немного уши слушателей отдохнули от тяжелой музыки, и у нас будет вот такой фрагмент", - сказал Мень на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебеле</a>.Гитарист Дмитрий Четвергов считает, что исполнение Рахманинова очень органично для фестиваля, проходящего в Коктебеле."Наш замечательный пианист <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Миронов</a> создал интерпретацию великой музыки Рахманинова. Я думаю, что очень уместно на этой сцене, потому что здесь все буквально пропитано нашей культурой", - сказал Чернышев журналистам. Гитарист сказал, что очень рад факту состоявшегося фестиваля в Крыму, потому что онлайн-концерты не дают музыкантам той энергетики, которая сопровождает выступление вживую.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (<a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank" data-auto="true">Куба</a>), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>), саксофонист Роберт Анчиполовский (<a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиль</a>), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.Гостем KJP-2017 стал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.

https://ria.ru/20200823/muzyka-1576203222.html

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коктебель

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

koktebel jazz party — 2020, культура, новости культуры, михаил мень, сергей рахманинов, куба, коктебель, сша