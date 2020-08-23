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Koktebel Jazz Party
https://ria.ru/20200823/1576192313.html
Второй день Koktebel Jazz Party
В Крыму проходит 18-й фестиваль Koktebel Jazz Party. Самые яркие моменты праздника — в фотоленте Ria.ru.
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koktebel jazz party
koktebel jazz party — 2020
культура
республика крым
коктебель
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республика крым
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РИА Новости
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РИА Новости
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koktebel jazz party — 2020, культура, республика крым, коктебель, фото

Второй день Koktebel Jazz Party

10:05 23.08.2020 (обновлено: 16:12 23.08.2020)
3401
В Крыму проходит 18-й фестиваль Koktebel Jazz Party. Самые яркие моменты праздника — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов

Во второй день фестиваля на сцене Koktebel Jazz Party выступили группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", а также группа "Моральный кодекс".

На Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
1 из 10

Во второй день фестиваля на сцене Koktebel Jazz Party выступили группа Wild Brass, народный артист России Игорь Скляр с группой Jazz Classic Community, Анастасия Лютова и ее состав "Лютый бэнд", а также группа "Моральный кодекс".

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Алексей Майшев

Джазовая вокалистка Анастасия Лютова и ее квинтет "Лютый бэнд" открыли вечер песней Мэрилин Монро Some Like It Hot, которая была саундтреком к фильму "В джазе только девушки".

Певица Анастасия Лютова и коллектив Лютый Бэнд выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
2 из 10

Джазовая вокалистка Анастасия Лютова и ее квинтет "Лютый бэнд" открыли вечер песней Мэрилин Монро Some Like It Hot, которая была саундтреком к фильму "В джазе только девушки".

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Народный артист России Игорь Скляр и группа Jazz Classic Community построили свою программу на композициях 30-60-х годов ХХ века.

Певец, актер Игорь Скляр с коллективом Jazz Classic Community на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
3 из 10

Народный артист России Игорь Скляр и группа Jazz Classic Community построили свою программу на композициях 30-60-х годов ХХ века.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Евгений Биятов

Выступление участников творческого дуэта "Коровин и Фагот": поэта Андрея Коровина (справа) и музыканта Александра Александрова при участии актрисы Екатерины Ишимцевой.

Выступление участников творческого дуэта Коровин и Фагот
4 из 10

Выступление участников творческого дуэта "Коровин и Фагот": поэта Андрея Коровина (справа) и музыканта Александра Александрова при участии актрисы Екатерины Ишимцевой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
© РИА Новости / Алексей Майшев

Сергей Мазаев и группа "Моральный кодекс" закрыли программу второго дня Koktebel Jazz Party.

Музыкант, солист группы Моральный кодекс Сергей Мазаев выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
5 из 10

Сергей Мазаев и группа "Моральный кодекс" закрыли программу второго дня Koktebel Jazz Party.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Рэп-исполнитель Timur Check (Тимур Саед-Шах) и группа Wild Brass.

Рэп-исполнитель Timur Check (Тимур Саед-Шах) и группа Wild Brass выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
6 из 10

Рэп-исполнитель Timur Check (Тимур Саед-Шах) и группа Wild Brass.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Арт-директор Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня во время репетиции с коллективом Jazz Classic Community.

Арт-директор Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня
7 из 10

Арт-директор Koktebel Jazz Party, джазовый музыкант Сергей Головня во время репетиции с коллективом Jazz Classic Community.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Праздник джаза впервые состоялся в Крыму в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.

Певица Анастасия Лютова и коллектив Лютый Бэнд выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
8 из 10

Праздник джаза впервые состоялся в Крыму в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. Сегодня названный в честь маленького крымского поселка фестиваль занимает признанное место в списке событий мирового джаза.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.

Посетители танцуют во время выступления музыканта, солиста группы Моральный кодекс Сергея Мазаева на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
9 из 10

В этом году Koktebel Jazz Party проходит с 21 по 23 августа.

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

В разные годы в Коктебеле выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году Koktebel Jazz Party как частное лицо посетил Владимир Путин.

Посетители на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
10 из 10

В разные годы в Коктебеле выступали легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия) и уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). В 2017 году Koktebel Jazz Party как частное лицо посетил Владимир Путин.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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Koktebel Jazz PartyKoktebel Jazz Party — 2020КультураРеспублика КрымКоктебель
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