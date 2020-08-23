https://ria.ru/20200823/armiya-1576086077.html

Международный военно-технический форум "Армия"

Международный военно-технический форум "Армия" – выставочное мероприятие, организуемое министерством обороны Российской Федерации для демонстрации инновационных РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T04:08

2020-08-23T04:08

2020-08-23T04:08

справки

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Международный военно-технический форум "Армия" – <a href="http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12008368@egNews" target="_blank">выставочное мероприятие,</a> организуемое министерством обороны <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства. Цели форума – содействие техническому переоснащению и повышению эффективности деятельности министерства обороны РФ; стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса России, деятельности молодых перспективных специалистов научно-исследовательских организаций <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF/" target="_blank">Минобороны России</a> и ОПК; развитие военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами; патриотическое воспитание граждан; формирование позитивного имиджа Минобороны России как <a href="https://www.rusarmyexpo.ru/army2020/general_information" target="_blank">современной и динамично развивающейся структуры</a> и популяризация службы в Вооруженных силах РФ. В рамках форума <a href="https://stat.mil.ru/army2020.htm" target="_blank">предусматриваются</a> статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия. Впервые форум "Армия" <a href="http://ria.ru/interview/20150615/1070046753.html" target="_blank">проходил в июне 2015 года</a>. Для выставочного мероприятия в подмосковной Кубинке был специально построен военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров. Начиная с 2015 года, форум "Армия" подтверждает свой статус одной их ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники, а также авторитетной площадки для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества.В 2019 году был проведен пятый юбилейный Международный военно-технический форум "Армия". Мероприятия форума проходили в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка, а также в 35 городах и населенных пунктах Западного, Южного, Центрального, Восточного военных округов и Северного флота.За время работы форума общее количество его гостей и участников превысило один миллион человек.На полях форума работали представители 120 стран мира, 41 из которых представляли делегации высокого уровня, делегации от 16 государств были представлены экспертами, еще 63 делегации были сформированы на уровне представителей иностранных посольств. Общее количество делегатов от иностранных военных ведомств превысило 700 человек.<br> В форуме приняли участие свыше 1295 предприятий, которые представляли более 27 тысяч экспонатов.На форуме были развернуты 10 национальных экспозиций предприятий ОПК Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Турции, Таиланда и ЮАР. Экспозиции были также представлены 101 оборонным предприятием из 14 зарубежных стран (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Латвия, ОАЭ, Пакистан, Таиланд, Турция, Франция, ЮАР).В рамках форума министерством обороны России <a href="https://www.rusarmyexpo.ru/army2019/mediacenter/news/newsmilru/32265.html" target="_blank">было подписано 46 государственных контрактов</a> с 27 предприятиями на общую сумму свыше одного триллиона рублей. В 2020 году Международный военно-технический форум "Армия" <a href="https://stat.mil.ru/army2020.htm" target="_blank">пройдет 23-29 августа</a>. Несмотря на то, что выставка военных достижений откроется в условиях пандемии, в этом году она будет крупнейшей за всю свою историю. Мероприятия форума <a href="https://tvzvezda.ru/news/opk/content/20208399-HaWf4.html?utm_source=tvzvezda&utm_medium=longpage&utm_campaign=longpage&utm_term=v1" target="_blank">пройдут в 14 субъектах России</a>, впервые – <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575781039.html" target="_blank">в Анадыре и на Курильских островах</a>. На уличной площадке КВЦ "Патриот" <a href="https://nvo.ng.ru/armies/2020-07-14/7_7910_army2020.html" target="_blank">будет развернута</a> специализированная экспозиция перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники. Желающие смогут ознакомиться с основным боевым танком Т-14 "Армата", боевой машиной огневой поддержки "Терминатор", тяжелой боевой машиной пехоты Т-15 на базе универсальной гусеничной платформы "Армата" с боевым модулем "Кинжал", самоходным минометом "Дрок" на базе автомобиля "Тайфун-ВДВ", комплексом войсковой ПВО средней дальности "Бук-М3", бронетранспортером "Бумеранг" К-16 с боевым модулем боевой машины пехоты К-17, самоходным зенитно-артиллерийским комплексом 2С38 "Деривация-ПВО", 152-мм межвидовым артиллерийским комплексом 2С35 "Коалиция-СВ", модернизированными танками Т-90М и Т-80БВМ. В работе форума <a href="https://ria.ru/20200805/1575409516.html" target="_blank">примут участие</a> более 70 иностранных делегаций, большинство из них будут представлены высшими должностными лицами. Пять стран – Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан и Пакистан – <a href="https://ria.ru/20200806/1575444368.html" target="_blank">представят</a> национальные экспозиции на военно-техническом форуме "Армия-2020". Отличительной особенностью форума "Армия-2020" станет его совместное проведение с Армейскими международными играми - 2020.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки