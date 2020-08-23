Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200823/armiya-1576086077.html
Международный военно-технический форум "Армия"
Международный военно-технический форум "Армия" – выставочное мероприятие, организуемое министерством обороны Российской Федерации для демонстрации инновационных РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T04:08
2020-08-23T04:08
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576020690_0:201:1919:1280_1400x0_80_0_0_1e3fd78886d4658dbfc5b9a00fb3d3b5.jpg
Международный военно-технический форум "Армия" – <a href="http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12008368@egNews" target="_blank">выставочное мероприятие,</a> организуемое министерством обороны <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства. Цели форума – содействие техническому переоснащению и повышению эффективности деятельности министерства обороны РФ; стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса России, деятельности молодых перспективных специалистов научно-исследовательских организаций <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_RF/" target="_blank">Минобороны России</a> и ОПК; развитие военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами; патриотическое воспитание граждан; формирование позитивного имиджа Минобороны России как <a href="https://www.rusarmyexpo.ru/army2020/general_information" target="_blank">современной и динамично развивающейся структуры</a> и популяризация службы в Вооруженных силах РФ. В рамках форума <a href="https://stat.mil.ru/army2020.htm" target="_blank">предусматриваются</a> статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия. Впервые форум "Армия" <a href="http://ria.ru/interview/20150615/1070046753.html" target="_blank">проходил в июне 2015 года</a>. Для выставочного мероприятия в подмосковной Кубинке был специально построен военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров. Начиная с 2015 года, форум "Армия" подтверждает свой статус одной их ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники, а также авторитетной площадки для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества.В 2019 году был проведен пятый юбилейный Международный военно-технический форум "Армия". Мероприятия форума проходили в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка, а также в 35 городах и населенных пунктах Западного, Южного, Центрального, Восточного военных округов и Северного флота.За время работы форума общее количество его гостей и участников превысило один миллион человек.На полях форума работали представители 120 стран мира, 41 из которых представляли делегации высокого уровня, делегации от 16 государств были представлены экспертами, еще 63 делегации были сформированы на уровне представителей иностранных посольств. Общее количество делегатов от иностранных военных ведомств превысило 700 человек.<br> В форуме приняли участие свыше 1295 предприятий, которые представляли более 27 тысяч экспонатов.На форуме были развернуты 10 национальных экспозиций предприятий ОПК Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Турции, Таиланда и ЮАР. Экспозиции были также представлены 101 оборонным предприятием из 14 зарубежных стран (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Латвия, ОАЭ, Пакистан, Таиланд, Турция, Франция, ЮАР).В рамках форума министерством обороны России <a href="https://www.rusarmyexpo.ru/army2019/mediacenter/news/newsmilru/32265.html" target="_blank">было подписано 46 государственных контрактов</a> с 27 предприятиями на общую сумму свыше одного триллиона рублей. В 2020 году Международный военно-технический форум "Армия" <a href="https://stat.mil.ru/army2020.htm" target="_blank">пройдет 23-29 августа</a>. Несмотря на то, что выставка военных достижений откроется в условиях пандемии, в этом году она будет крупнейшей за всю свою историю. Мероприятия форума <a href="https://tvzvezda.ru/news/opk/content/20208399-HaWf4.html?utm_source=tvzvezda&amp;utm_medium=longpage&amp;utm_campaign=longpage&amp;utm_term=v1" target="_blank">пройдут в 14 субъектах России</a>, впервые – <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575781039.html" target="_blank">в Анадыре и на Курильских островах</a>. На уличной площадке КВЦ "Патриот" <a href="https://nvo.ng.ru/armies/2020-07-14/7_7910_army2020.html" target="_blank">будет развернута</a> специализированная экспозиция перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники. Желающие смогут ознакомиться с основным боевым танком Т-14 "Армата", боевой машиной огневой поддержки "Терминатор", тяжелой боевой машиной пехоты Т-15 на базе универсальной гусеничной платформы "Армата" с боевым модулем "Кинжал", самоходным минометом "Дрок" на базе автомобиля "Тайфун-ВДВ", комплексом войсковой ПВО средней дальности "Бук-М3", бронетранспортером "Бумеранг" К-16 с боевым модулем боевой машины пехоты К-17, самоходным зенитно-артиллерийским комплексом 2С38 "Деривация-ПВО", 152-мм межвидовым артиллерийским комплексом 2С35 "Коалиция-СВ", модернизированными танками Т-90М и Т-80БВМ. В работе форума <a href="https://ria.ru/20200805/1575409516.html" target="_blank">примут участие</a> более 70 иностранных делегаций, большинство из них будут представлены высшими должностными лицами. Пять стран – Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан и Пакистан – <a href="https://ria.ru/20200806/1575444368.html" target="_blank">представят</a> национальные экспозиции на военно-техническом форуме "Армия-2020". Отличительной особенностью форума "Армия-2020" станет его совместное проведение с Армейскими международными играми - 2020.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576020690_212:0:1919:1280_1400x0_80_0_0_5f68922ce4795e1a13bf3ab4b579ebe9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки

Международный военно-технический форум "Армия"

04:08 23.08.2020
310
© Фото : Форум "Армия-2020"Форум "Армия-2020"
Форум Армия-2020
© Фото : Форум "Армия-2020"
Международный военно-технический форум "Армия" – выставочное мероприятие, организуемое министерством обороны Российской Федерации для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства.
Цели форума – содействие техническому переоснащению и повышению эффективности деятельности министерства обороны РФ; стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса России, деятельности молодых перспективных специалистов научно-исследовательских организаций Минобороны России и ОПК; развитие военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами; патриотическое воспитание граждан; формирование позитивного имиджа Минобороны России как современной и динамично развивающейся структуры и популяризация службы в Вооруженных силах РФ.
В рамках форума предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия.
Впервые форум "Армия" проходил в июне 2015 года. Для выставочного мероприятия в подмосковной Кубинке был специально построен военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров.
Начиная с 2015 года, форум "Армия" подтверждает свой статус одной их ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники, а также авторитетной площадки для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества.
В 2019 году был проведен пятый юбилейный Международный военно-технический форум "Армия". Мероприятия форума проходили в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка, а также в 35 городах и населенных пунктах Западного, Южного, Центрального, Восточного военных округов и Северного флота.
За время работы форума общее количество его гостей и участников превысило один миллион человек.
На полях форума работали представители 120 стран мира, 41 из которых представляли делегации высокого уровня, делегации от 16 государств были представлены экспертами, еще 63 делегации были сформированы на уровне представителей иностранных посольств. Общее количество делегатов от иностранных военных ведомств превысило 700 человек.
В форуме приняли участие свыше 1295 предприятий, которые представляли более 27 тысяч экспонатов.
На форуме были развернуты 10 национальных экспозиций предприятий ОПК Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Турции, Таиланда и ЮАР. Экспозиции были также представлены 101 оборонным предприятием из 14 зарубежных стран (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Латвия, ОАЭ, Пакистан, Таиланд, Турция, Франция, ЮАР).
В рамках форума министерством обороны России было подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями на общую сумму свыше одного триллиона рублей.
В 2020 году Международный военно-технический форум "Армия" пройдет 23-29 августа.
Несмотря на то, что выставка военных достижений откроется в условиях пандемии, в этом году она будет крупнейшей за всю свою историю.
Мероприятия форума пройдут в 14 субъектах России, впервые – в Анадыре и на Курильских островах.
На уличной площадке КВЦ "Патриот" будет развернута специализированная экспозиция перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники. Желающие смогут ознакомиться с основным боевым танком Т-14 "Армата", боевой машиной огневой поддержки "Терминатор", тяжелой боевой машиной пехоты Т-15 на базе универсальной гусеничной платформы "Армата" с боевым модулем "Кинжал", самоходным минометом "Дрок" на базе автомобиля "Тайфун-ВДВ", комплексом войсковой ПВО средней дальности "Бук-М3", бронетранспортером "Бумеранг" К-16 с боевым модулем боевой машины пехоты К-17, самоходным зенитно-артиллерийским комплексом 2С38 "Деривация-ПВО", 152-мм межвидовым артиллерийским комплексом 2С35 "Коалиция-СВ", модернизированными танками Т-90М и Т-80БВМ.
В работе форума примут участие более 70 иностранных делегаций, большинство из них будут представлены высшими должностными лицами. Пять стран – Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан и Пакистан – представят национальные экспозиции на военно-техническом форуме "Армия-2020".
Отличительной особенностью форума "Армия-2020" станет его совместное проведение с Армейскими международными играми - 2020.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
100000
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Международный военно-технический форум Армия в Кубинке
В Кубинке откроется форум "Армия-2020"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
"Алмаз-Антей" передаст Минобороны модернизированные ракеты "Калибр"
Владимир Путин: Состязания Армейских игр способствуют укреплению мира
Путин: армейские игры способствуют взаимопониманию между народами
Макет беспилотного летательного аппарата Гелиос
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
Экспонат стенда концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ)
КРЭТ передал Минобороны новый вертолет радиоэлектронной борьбы
Андреевский флаг
В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ
Российский многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета на базе КВР Орион-Э
Минобороны подписало серийный контракт на поставку беспилотников "Орион"
Бронеавтомобиль Тигр в варианте багги на военно-техническом форуме Армия 2020
"Это лучшая техника в мире": главные новинки форума "Армия-2020"
Форум Армия-2020
Путин рассчитывает, что на "Армии-2020" будут продвигаться новые контакты
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Лукашенко заявил, что Белоруссия справится с кризисом без ОДКБ
Первый полет глубокомодернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. Стоп-кадр видео
Ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет
Рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Д.Рогозина в Иран
В Иране раскрыли причины пожара на ядерном объекте в Натанзе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии открытия Международного военно-технического форума Армия-2020
Мишустин оценил уровень российских военных разработок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Лукашенко призвал местные власти не поддаваться на провокации
Военнослужащие разворачивают триколор у музея Победы на Поклонной горе в Москве во время празднования Дня Государственного флага РФ
Перед Музеем Победы в Москве развернули флаг в тысячу квадратных метров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40В России создают новую систему управления для перспективной бронетехники
03:20Счетная палата выявила нарушения в деятельности Росимущества
03:18СМИ: владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет
03:13Москва готова предложить свою билетную систему всем регионам
03:10Японский журналист посетовал на исчезновение на Сахалине "следов" страны
03:09В МЧС рассказали, кто чаще других теряется в лесу
03:08Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в WhatsApp
03:07В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов
03:03Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника "Гром"
03:00Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера очисткой нейронов от мусора
02:58Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у банков к концу года
02:01Эксперт назвал настройки в смартфоне, которые запрещено трогать
02:00Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
01:29Глава Cinema for Peace заявил о выведении Навального из строя на месяцы
00:39В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party
00:30СП видит риски из-за выплат промежуточных дивидендов госкомпаниями
00:21Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
00:15В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
23:55В Воронежской области пять человек погибли, упав в выгребную яму
23:23Учителя раскрыли детали обучения в школах с 1 сентября
Лента новостейМолния