Китай и Иран не представят национальные экспозиции на форуме "Армия-2020"

"Пять стран (Беларусь, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан) представят на форуме свои национальные экспозиции, на которых наши иностранные партнеры продемонстрируют наиболее перспективные образцы и разработки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в форуме планируют поучаствовать представители 72 государств. Кроме того, раньше высокие делегации планировали прислать 11 стран - Армения, Белоруссия, Бразилия, Греция, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Шри-Ланка, ЦАР, Южная Осетия. Сейчас состав поменялся, отменили своих делегатов Греция, Индия, Китай и Шри-Ланка, добавились Вьетнам, Руанда и Ливан.