https://ria.ru/20200806/1575444368.html
Китай и Иран не представят национальные экспозиции на форуме "Армия-2020"
Китай и Иран не представят свои национальные экспозиции на военно-техническом форуме "Армия-2020", сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:43
2020-08-06T14:04
форум "армия — 2020"
андрей гончар
москва
китай
иран
армия
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1
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китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "армия — 2020", андрей гончар, москва, китай, иран, армия
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Китай
и Иран
не представят свои национальные экспозиции на военно-техническом форуме "Армия-2020", сообщили в четверг в Минобороны РФ.
Ранее начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров
сообщал, что семь стран - Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Индия, Иран - планируют формировать национальные экспозиции на форуме.
"Пять стран (Беларусь, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан) представят на форуме свои национальные экспозиции, на которых наши иностранные партнеры продемонстрируют наиболее перспективные образцы и разработки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в форуме планируют поучаствовать представители 72 государств. Кроме того, раньше высокие делегации планировали прислать 11 стран - Армения, Белоруссия, Бразилия, Греция, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Шри-Ланка, ЦАР, Южная Осетия. Сейчас состав поменялся, отменили своих делегатов Греция, Индия, Китай и Шри-Ланка, добавились Вьетнам, Руанда и Ливан.