Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200805/1575409516.html
Более 70 стран подтвердили участие в форуме "Армия-2020"
Несмотря на пандемию коронавируса, более 70 из 133 приглашённых стран подтвердили свое участие в форуме "Армия-2020", заявил начальник главного управления... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:37
россия
форум "армия — 2020"
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155605/91/1556059119_0:179:3003:1868_1400x0_80_0_0_161674799cdcffa8c2930a488402ecf3.jpg
https://ria.ru/20200729/1575124457.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155605/91/1556059119_0:179:3003:1868_1400x0_80_0_0_161674799cdcffa8c2930a488402ecf3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155605/91/1556059119_137:0:2866:2047_1400x0_80_0_0_cb724ac6a305d793a96f97cbd1132055.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155605/91/1556059119_478:0:2525:2047_1400x0_80_0_0_a3fe39ebf826bc3a2b4dca28bbb8b034.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, форум "армия — 2020", министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, в мире

Более 70 стран подтвердили участие в форуме "Армия-2020"

16:37 05.08.2020
186
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный военно-технический форум "Армия"
Международный военно-технический форум Армия
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Несмотря на пандемию коронавируса, более 70 из 133 приглашённых стран подтвердили свое участие в форуме "Армия-2020", заявил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.
"На военно-технический форум "Армия-2020" приглашены свыше 130 государств, в настоящее время дали согласие на участие в форуме свыше 70 государств, причем большинство иностранных делегаций представлены высшими должностными лицами. Несмотря на те меры и ту обстановку, которая складывается в связи с коронавирусной инфекцией", - сказал Гончаров журналистам.
"Нами запланированы не только выставочные мероприятия, но и международные встречи - руководство Минобороны, руководство федеральных органов исполнительной власти", - добавил он.
"Армия-2020" пройдёт с 23 по 29 августа в парке "Патриот" (Кубинка).
Форум Армия
29 июля, 17:42
На форуме "Армия-2020" покажут противодействие беспилотникам
1400000
Обсудить 0
РоссияФорум "Армия — 2020"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВ мире
Рекомендуем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу рассказал, как пандемия повлияла на вооруженные силы
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев обвинил власти прибалтийских стран в "выращивании" неонацизма
Вид на Землю с борта МКС
Эксперт рассказал о перспективах вывода оружия в космос
Радиолокационная станция Воронеж в Калининградской области. 2015 год
Система предупреждения о ракетном нападении "Купол" пополнилась "Тундрой"
Видео пусков ракет комплексами Искандер-М в Астраханской области
Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
Рикша в маске с надписью Бойкот Китаю в Нью-Дели, Индия
Решено: Китай будут душить вдесятером. Пригласят ли Россию?
Председатель Единой России Дмитрий Медведев встретился с молодыми лидерами избирательного цикла ЕДГ- 2020
Медведев предостерег от попыток создать в Минске образ врага из России
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде сформировали делегацию для наблюдения за выборами в Белоруссии
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Прокурор рассказала о результатах экспертиз по делу Ефремова
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Соперница Лукашенко попросила Меркель о помощи
Военный конвой США в Сирии
СМИ: неизвестные обстреляли американскую военную базу в Сирии
Сотрудник полиции
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Дональд Трамп
В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
Военнослужащие армии Украины
Украина в НАТО? Станет ли "незалежная" плацдармом для вторжения в Россию
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии через суд хотят оспорить разрешение на "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В России провели более 29,7 миллиона тестов на коронавирус
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
Лента новостейМолния