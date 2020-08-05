Более 70 стран подтвердили участие в форуме "Армия-2020"

"На военно-технический форум "Армия-2020" приглашены свыше 130 государств, в настоящее время дали согласие на участие в форуме свыше 70 государств, причем большинство иностранных делегаций представлены высшими должностными лицами. Несмотря на те меры и ту обстановку, которая складывается в связи с коронавирусной инфекцией", - сказал Гончаров журналистам.