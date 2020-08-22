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Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей
Эксперты рассказали "МК", от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и удастся ли его принять до начала учебного года. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T15:50
2020-08-22T17:34
распространение нового коронавируса
детские пособия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий рязанский
совет федерации рф
владимир путин
дети
общество
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости</strong>. Эксперты рассказали <a href="https://www.mk.ru/economics/2020/08/22/eksperty-rasskazali-vyplatyat-li-posobie-10000-na-rebenka-do-1-sentyabrya.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">"МК"</a>, от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и удастся ли его принять до начала учебного года.Как заявил изданию доктор экономических наук Игорь Николаев, правительству нужны деньги "на черный день", чтобы обезопасить экономику в случае новых потрясений. Поэтому сценарий с очередными выплатами он считает маловероятным."Полагаю, что в части поддержки населения будет прослеживаться определенная экономия, так как неизвестно в глобальном смысле, что будет с экономикой завтра", — пояснил он.При этом Николаев отметил, что нового "закрытия" экономики из-за пандемии не ожидается. В свою очередь, первый заместитель председателя социального комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank">Валерий Рязанский</a> указал, что с апреля государство выделило на выплаты семьям с детьми около 580 миллиардов рублей, которые не были предусмотрены в текущем бюджете."По-прежнему порядка десяти-двенадцати тысяч человек ежедневно обращаются за выплатами на детей. И люди деньги получают", — цитирует его "МК".Рязанский подчеркнул, что для новой волны выплат необходимо политическое решение на самом высоком уровне, поскольку оно обойдется стране в сотни миллиардов рублей."Если президентом будет принято оперативное решение, то по этому же алгоритму третья волна выплат состоится", — сказал он.По словам сенатора, региональные власти, скорее всего, будут помогать нуждающимся перед новым учебным годом, однако "веерных выплат по десять тысяч рублей" вряд ли стоит ожидать.Как считает руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Маслеников, решение о выделении средств зависит от проекта государственного бюджета на будущий год."Правительству стоит пойти на такой шаг, потому что у многих наших соотечественников есть немало проблем. Подготовка ребенка к учебному году всегда связана с большими затратами, а если в семье два или три школьника, то суммы выходят очень серьезные", — продолжил он.Маслеников напомнил, что правительство увеличило Фонд национального благосостояния на 1,8 триллиона рублей, которые предназначаются для антикризисных расходов."По каждому из таких решений не нужно вносить дополнительные поправки к законам, а значит, выплаты можно провести достаточно оперативно", — приводит его слова газета.С точки зрения депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга, доктора экономических наук Оксаны Дмитриевой, новая волна выплат должна быть дифференцированной, с четкими критериями для ее осуществления."Деньги следует выделять не всем подряд, а только тем семьям, в которых родители попали в трудную жизненную ситуацию: лишились работы, ушли в неоплачиваемый отпуск, попали под сокращение зарплаты", — объяснила она.Дмитриева подчеркнула, что разработать такую систему выплат до 1 сентября вполне реально. По ее словам, информация об оказавшихся в тяжелом финансовом положении гражданах должна поступать в соответствующие инстанции."Впрочем, даже если родители получат деньги не к первому числу, а в течение всего сентября, это все равно будет большим подспорьем для семей", — заключила она.Выплаты на детейВ условиях пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> президент <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> распорядился оказать поддержку семьям с детьми. С апреля по июнь родителям детей до трех лет выплатили по пять тысяч рублей, в июне семьи с детьми от трех до 16 лет единовременно получили по десять тысяч, в июле эта же сумма предназначалась всем детям в возрасте до 16 лет.Выплата назначается на каждого ребенка соответствующего возраста, не зависит от материального положения семьи, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200813/1575762203.html
https://ria.ru/20200815/1575829517.html
Проблема в том, что в России , для большинства населения , чёрный день всегда . Они какой чёрный день имеют виду , тот, что может быть у людей из правительства ? А какое дело народу у которого чёрный день сегодня , что там у Сечина или Шойгу и других с ними же будет завтра . На хлеб наскребут .
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РИА Новости
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детские пособия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий рязанский, совет федерации рф, владимир путин, дети, общество

Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей

15:50 22.08.2020 (обновлено: 17:34 22.08.2020)
195363
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Эксперты рассказали "МК", от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и удастся ли его принять до начала учебного года.
Как заявил изданию доктор экономических наук Игорь Николаев, правительству нужны деньги "на черный день", чтобы обезопасить экономику в случае новых потрясений. Поэтому сценарий с очередными выплатами он считает маловероятным.
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"Полагаю, что в части поддержки населения будет прослеживаться определенная экономия, так как неизвестно в глобальном смысле, что будет с экономикой завтра", — пояснил он.
При этом Николаев отметил, что нового "закрытия" экономики из-за пандемии не ожидается.
В свою очередь, первый заместитель председателя социального комитета Совфеда Валерий Рязанский указал, что с апреля государство выделило на выплаты семьям с детьми около 580 миллиардов рублей, которые не были предусмотрены в текущем бюджете.
"По-прежнему порядка десяти-двенадцати тысяч человек ежедневно обращаются за выплатами на детей. И люди деньги получают", — цитирует его "МК".
Рязанский подчеркнул, что для новой волны выплат необходимо политическое решение на самом высоком уровне, поскольку оно обойдется стране в сотни миллиардов рублей.
"Если президентом будет принято оперативное решение, то по этому же алгоритму третья волна выплат состоится", — сказал он.
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По словам сенатора, региональные власти, скорее всего, будут помогать нуждающимся перед новым учебным годом, однако "веерных выплат по десять тысяч рублей" вряд ли стоит ожидать.
Как считает руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Маслеников, решение о выделении средств зависит от проекта государственного бюджета на будущий год.
"Правительству стоит пойти на такой шаг, потому что у многих наших соотечественников есть немало проблем. Подготовка ребенка к учебному году всегда связана с большими затратами, а если в семье два или три школьника, то суммы выходят очень серьезные", — продолжил он.
Маслеников напомнил, что правительство увеличило Фонд национального благосостояния на 1,8 триллиона рублей, которые предназначаются для антикризисных расходов.
"По каждому из таких решений не нужно вносить дополнительные поправки к законам, а значит, выплаты можно провести достаточно оперативно", — приводит его слова газета.
С точки зрения депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга, доктора экономических наук Оксаны Дмитриевой, новая волна выплат должна быть дифференцированной, с четкими критериями для ее осуществления.
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"Деньги следует выделять не всем подряд, а только тем семьям, в которых родители попали в трудную жизненную ситуацию: лишились работы, ушли в неоплачиваемый отпуск, попали под сокращение зарплаты", — объяснила она.
Дмитриева подчеркнула, что разработать такую систему выплат до 1 сентября вполне реально. По ее словам, информация об оказавшихся в тяжелом финансовом положении гражданах должна поступать в соответствующие инстанции.
"Впрочем, даже если родители получат деньги не к первому числу, а в течение всего сентября, это все равно будет большим подспорьем для семей", — заключила она.

Выплаты на детей

В условиях пандемии коронавируса президент Владимир Путин распорядился оказать поддержку семьям с детьми. С апреля по июнь родителям детей до трех лет выплатили по пять тысяч рублей, в июне семьи с детьми от трех до 16 лет единовременно получили по десять тысяч, в июле эта же сумма предназначалась всем детям в возрасте до 16 лет.
Выплата назначается на каждого ребенка соответствующего возраста, не зависит от материального положения семьи, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДетские пособияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий РязанскийСовет Федерации РФВладимир ПутинДетиОбщество
Популярные комментарии
Проблема в том, что в России , для большинства населения , чёрный день всегда . Они какой чёрный день имеют виду , тот, что может быть у людей из правительства ? А какое дело народу у которого чёрный день сегодня , что там у Сечина или Шойгу и других с ними же будет завтра . На хлеб наскребут .
22 августа, 16:23
freizdorf
39010214
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