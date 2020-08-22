https://ria.ru/20200822/vyplaty-1576150356.html
Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей
Эксперты рассказали "МК", от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и удастся ли его принять до начала учебного года. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T15:50
2020-08-22T15:50
2020-08-22T17:34
распространение нового коронавируса
детские пособия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий рязанский
совет федерации рф
владимир путин
дети
общество
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https://cdn21.img.ria.ru/images/155656/21/1556562123_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_227cae40dba1f5c7b3e3f971bec74a67.jpg
<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости</strong>. Эксперты рассказали <a href="https://www.mk.ru/economics/2020/08/22/eksperty-rasskazali-vyplatyat-li-posobie-10000-na-rebenka-do-1-sentyabrya.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">"МК"</a>, от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и удастся ли его принять до начала учебного года.Как заявил изданию доктор экономических наук Игорь Николаев, правительству нужны деньги "на черный день", чтобы обезопасить экономику в случае новых потрясений. Поэтому сценарий с очередными выплатами он считает маловероятным."Полагаю, что в части поддержки населения будет прослеживаться определенная экономия, так как неизвестно в глобальном смысле, что будет с экономикой завтра", — пояснил он.При этом Николаев отметил, что нового "закрытия" экономики из-за пандемии не ожидается. В свою очередь, первый заместитель председателя социального комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank">Валерий Рязанский</a> указал, что с апреля государство выделило на выплаты семьям с детьми около 580 миллиардов рублей, которые не были предусмотрены в текущем бюджете."По-прежнему порядка десяти-двенадцати тысяч человек ежедневно обращаются за выплатами на детей. И люди деньги получают", — цитирует его "МК".Рязанский подчеркнул, что для новой волны выплат необходимо политическое решение на самом высоком уровне, поскольку оно обойдется стране в сотни миллиардов рублей."Если президентом будет принято оперативное решение, то по этому же алгоритму третья волна выплат состоится", — сказал он.По словам сенатора, региональные власти, скорее всего, будут помогать нуждающимся перед новым учебным годом, однако "веерных выплат по десять тысяч рублей" вряд ли стоит ожидать.Как считает руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Маслеников, решение о выделении средств зависит от проекта государственного бюджета на будущий год."Правительству стоит пойти на такой шаг, потому что у многих наших соотечественников есть немало проблем. Подготовка ребенка к учебному году всегда связана с большими затратами, а если в семье два или три школьника, то суммы выходят очень серьезные", — продолжил он.Маслеников напомнил, что правительство увеличило Фонд национального благосостояния на 1,8 триллиона рублей, которые предназначаются для антикризисных расходов."По каждому из таких решений не нужно вносить дополнительные поправки к законам, а значит, выплаты можно провести достаточно оперативно", — приводит его слова газета.С точки зрения депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга, доктора экономических наук Оксаны Дмитриевой, новая волна выплат должна быть дифференцированной, с четкими критериями для ее осуществления."Деньги следует выделять не всем подряд, а только тем семьям, в которых родители попали в трудную жизненную ситуацию: лишились работы, ушли в неоплачиваемый отпуск, попали под сокращение зарплаты", — объяснила она.Дмитриева подчеркнула, что разработать такую систему выплат до 1 сентября вполне реально. По ее словам, информация об оказавшихся в тяжелом финансовом положении гражданах должна поступать в соответствующие инстанции."Впрочем, даже если родители получат деньги не к первому числу, а в течение всего сентября, это все равно будет большим подспорьем для семей", — заключила она.Выплаты на детейВ условиях пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> президент <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> распорядился оказать поддержку семьям с детьми. С апреля по июнь родителям детей до трех лет выплатили по пять тысяч рублей, в июне семьи с детьми от трех до 16 лет единовременно получили по десять тысяч, в июле эта же сумма предназначалась всем детям в возрасте до 16 лет.Выплата назначается на каждого ребенка соответствующего возраста, не зависит от материального положения семьи, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200813/1575762203.html
https://ria.ru/20200815/1575829517.html
freizdorf
Проблема в том, что в России , для большинства населения , чёрный день всегда . Они какой чёрный день имеют виду , тот, что может быть у людей из правительства ? А какое дело народу у которого чёрный день сегодня , что там у Сечина или Шойгу и других с ними же будет завтра . На хлеб наскребут .
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
детские пособия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий рязанский, совет федерации рф, владимир путин, дети, общество
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости
. Эксперты рассказали "МК"
, от чего зависит решение о новых выплатах семьям с детьми до 16 лет и удастся ли его принять до начала учебного года.
Как заявил изданию доктор экономических наук Игорь Николаев, правительству нужны деньги "на черный день", чтобы обезопасить экономику в случае новых потрясений. Поэтому сценарий с очередными выплатами он считает маловероятным.
"Полагаю, что в части поддержки населения будет прослеживаться определенная экономия, так как неизвестно в глобальном смысле, что будет с экономикой завтра", — пояснил он.
При этом Николаев отметил, что нового "закрытия" экономики из-за пандемии не ожидается.
В свою очередь, первый заместитель председателя социального комитета Совфеда Валерий Рязанский
указал, что с апреля государство выделило на выплаты семьям с детьми около 580 миллиардов рублей, которые не были предусмотрены в текущем бюджете.
"По-прежнему порядка десяти-двенадцати тысяч человек ежедневно обращаются за выплатами на детей. И люди деньги получают", — цитирует его "МК".
Рязанский подчеркнул, что для новой волны выплат необходимо политическое решение на самом высоком уровне, поскольку оно обойдется стране в сотни миллиардов рублей.
"Если президентом будет принято оперативное решение, то по этому же алгоритму третья волна выплат состоится", — сказал он.
По словам сенатора, региональные власти, скорее всего, будут помогать нуждающимся перед новым учебным годом, однако "веерных выплат по десять тысяч рублей" вряд ли стоит ожидать.
Как считает руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Маслеников, решение о выделении средств зависит от проекта государственного бюджета на будущий год.
"Правительству стоит пойти на такой шаг, потому что у многих наших соотечественников есть немало проблем. Подготовка ребенка к учебному году всегда связана с большими затратами, а если в семье два или три школьника, то суммы выходят очень серьезные", — продолжил он.
Маслеников напомнил, что правительство увеличило Фонд национального благосостояния на 1,8 триллиона рублей, которые предназначаются для антикризисных расходов.
"По каждому из таких решений не нужно вносить дополнительные поправки к законам, а значит, выплаты можно провести достаточно оперативно", — приводит его слова газета.
С точки зрения депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга, доктора экономических наук Оксаны Дмитриевой, новая волна выплат должна быть дифференцированной, с четкими критериями для ее осуществления.
"Деньги следует выделять не всем подряд, а только тем семьям, в которых родители попали в трудную жизненную ситуацию: лишились работы, ушли в неоплачиваемый отпуск, попали под сокращение зарплаты", — объяснила она.
Дмитриева подчеркнула, что разработать такую систему выплат до 1 сентября вполне реально. По ее словам, информация об оказавшихся в тяжелом финансовом положении гражданах должна поступать в соответствующие инстанции.
"Впрочем, даже если родители получат деньги не к первому числу, а в течение всего сентября, это все равно будет большим подспорьем для семей", — заключила она.
Выплаты на детей
В условиях пандемии коронавируса
президент Владимир Путин
распорядился оказать поддержку семьям с детьми. С апреля по июнь родителям детей до трех лет выплатили по пять тысяч рублей, в июне семьи с детьми от трех до 16 лет единовременно получили по десять тысяч, в июле эта же сумма предназначалась всем детям в возрасте до 16 лет.
Выплата назначается на каждого ребенка соответствующего возраста, не зависит от материального положения семьи, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.