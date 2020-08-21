https://ria.ru/20200821/zarplata-1576097907.html

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

Больше всех в России зарабатывают нефтяники и газовики, следует из данных Росстата, которые приводит "Российская газета". РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T15:16

2020-08-21T15:16

2020-08-21T18:28

кем стать

навигатор абитуриента

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Больше всех в России зарабатывают нефтяники и газовики, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, которые приводит "<a href="https://rg.ru/2020/08/21/rosstat-nazval-otrasli-s-samymi-vysokimi-zarplatami.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Российская газета</a>".Средний доход работников нефтегазовой отрасли составляет 159 тысяч рублей в месяц.Второе место по уровню оплаты труда занимает сфера производства табачных изделий – 115,6 тысячи рублей.За ней идут предприятия воздушного и космического транспорта, которые в среднем платят своим сотрудникам 101,1 тысячи рублей. Тем не менее, этот показатель на 21,8 процента меньше, чем годом ранее.Работники финансовой и страховой сфер зарабатывают 98,1 тысячи рублей, занятые в добыче полезных ископаемых – 96,5 тысячи, трубопроводном транспорте – 92 тысячи.Больше всех за год выросли зарплаты врачей и соцработников. Увеличившись за год на 18 процентов, их доход составил 53,4 тысячи рублей в месяц.Согласно статистике, меньше всего в стране зарабатывают портные. Даже с учетом роста зарплат на 5,8 процента за последний год, их средний ежемесячный доход составил 22,3 тысячи рублей.

https://ria.ru/20200530/1572198815.html

https://ria.ru/20200820/1576015435.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика