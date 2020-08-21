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Ленинградская область
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Власти Ленобласти готовят программу соцгарантий для жителей региона
Власти Ленинградской области разрабатывают проект 47 социальных гарантий для жителей региона; об этом во время заседания Совета Почётных граждан области заявил... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:20
2020-08-21T14:20
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. </strong>Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> разрабатывают проект 47 социальных гарантий для жителей региона; об этом во время заседания Совета Почётных граждан области заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>.По его словам, в настоящий момент разрабатывается проект под названием "47 гарантий от 47 региона", который ляжет в основу нового областного закона и будет реализован в ближайшие пять лет. Среди гарантий - целый ряд новых социальных выплат, увеличение минимального размера оплаты труда выше федерального уровня, всеобщая бесплатная диспансеризация, доступное образование, ликвидация свалок и полигонов, создание парков и скверов, ремонт дорог и многое другое.Как отметил глава региона, изменения коснутся семи главных сфер, среди которых здравоохранение, образование, социальная политика, жилищная политика, экономика, комфортная среда и экология."Ленинградцы также могут предложить свои социальные гарантии. Волонтёры уже собирают предложения в районах области. Те, что наберут наибольшее количество голосов, будут включены в проект закона и реализованы", — добавил Дрозденко.
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александр дрозденко, ленинградская область, общество

Власти Ленобласти готовят программу соцгарантий для жителей региона

14:20 21.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Власти Ленинградской области разрабатывают проект 47 социальных гарантий для жителей региона; об этом во время заседания Совета Почётных граждан области заявил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, в настоящий момент разрабатывается проект под названием "47 гарантий от 47 региона", который ляжет в основу нового областного закона и будет реализован в ближайшие пять лет. Среди гарантий - целый ряд новых социальных выплат, увеличение минимального размера оплаты труда выше федерального уровня, всеобщая бесплатная диспансеризация, доступное образование, ликвидация свалок и полигонов, создание парков и скверов, ремонт дорог и многое другое.
"Сегодня мы живём и работаем под девизом "От инвестиций в экономику — к инвестициям в человека". Именно он будет реализован в социальных гарантиях, которые станут обязательны для исполнения органами власти всех уровней на территории региона", — сказал Дрозденко.
Как отметил глава региона, изменения коснутся семи главных сфер, среди которых здравоохранение, образование, социальная политика, жилищная политика, экономика, комфортная среда и экология.
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"Ленинградцы также могут предложить свои социальные гарантии. Волонтёры уже собирают предложения в районах области. Те, что наберут наибольшее количество голосов, будут включены в проект закона и реализованы", — добавил Дрозденко.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
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