https://ria.ru/20200821/sotsgarantii-1576094855.html

Власти Ленобласти готовят программу соцгарантий для жителей региона

Власти Ленинградской области разрабатывают проект 47 социальных гарантий для жителей региона; об этом во время заседания Совета Почётных граждан области заявил... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T14:20

2020-08-21T14:20

2020-08-21T14:20

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

общество

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. </strong>Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> разрабатывают проект 47 социальных гарантий для жителей региона; об этом во время заседания Совета Почётных граждан области заявил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>.По его словам, в настоящий момент разрабатывается проект под названием "47 гарантий от 47 региона", который ляжет в основу нового областного закона и будет реализован в ближайшие пять лет. Среди гарантий - целый ряд новых социальных выплат, увеличение минимального размера оплаты труда выше федерального уровня, всеобщая бесплатная диспансеризация, доступное образование, ликвидация свалок и полигонов, создание парков и скверов, ремонт дорог и многое другое.Как отметил глава региона, изменения коснутся семи главных сфер, среди которых здравоохранение, образование, социальная политика, жилищная политика, экономика, комфортная среда и экология."Ленинградцы также могут предложить свои социальные гарантии. Волонтёры уже собирают предложения в районах области. Те, что наберут наибольшее количество голосов, будут включены в проект закона и реализованы", — добавил Дрозденко.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576056295.html

ленинградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, ленинградская область, общество