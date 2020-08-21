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https://ria.ru/20200821/solovev-1576104079.html
Соловьев высказался о госпитализации Навального
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что скептически относится к версии о том, что Алексея Навального хотели отравить. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:05
2020-08-21T17:05
госпитализация алексея навального в омске
владимир соловьев (телеведущий)
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
томск
омск
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости</strong>. Телеведущий <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Solovev_3/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Соловьев</a> заявил, что скептически относится к версии о том, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> хотели отравить."История никому не нужная. И власти это надо в последнюю очередь", — <a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&amp;v=eogc9B9JGXc&amp;feature=emb_logo" target="_blank" rel="nofollow noopener">высказался</a> журналист в эфире Радио "КП".По словам Соловьева, блогер "выполняет кукольную роль", он "удобный и понятный" для власти, у которой нет причин "его бояться"."Он как раз удобен живым. Не дай бог, с ним что-то случится",— пояснил Соловьев.Телеведущий обратил внимание на ажиотаж вокруг госпитализации оппозиционера."Как кто-то написал в Сети, в последний раз так часто и подробно передавали только информацию о состоянии Иосифа Виссарионовича Сталина", — добавил он.Соловьев отметил, что ему непонятно желание близких блогера лечить его за рубежом. Он подчеркнул, что когда у писателя Дмитрия Быкова и председателя Фонда Бориса Немцова Владимира Кара-Мурзы-младшего были проблемы со здоровьем, российские медики "блестяще справлялись".Накануне руководителю <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>* стало плохо на борту самолета, следовавшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Лайнер экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после чего блогера госпитализировали. Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш предположила, что у Навального отравление. Однако как заявил главврач Омской больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский, основным рабочим диагнозом считается нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче оппозиционера ядов и их следов.Врачи из Москвы заявили, что блогера следует оставить в омской клинике до стабилизации его состояния. Навальный получает всю необходимую помощь. Пока он находится в коме.<em>*</em> <em><a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">ФБК</a></em> <em>(Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200820/1576025396.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576094705.html
https://ria.ru/20200820/1576056704.html
А мне непонятно желание Соловьева жить на озере Комо
82
Проблема в том что вокруг режима полно бандитов, которые давно свихнулись от вашей же пропаганды, и кто выгоден а кто нет судят по передачам Соловьева.
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москва
томск
омск
РИА Новости
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госпитализация алексея навального в омске, владимир соловьев (телеведущий), фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, томск, омск, общество

Соловьев высказался о госпитализации Навального

17:05 21.08.2020
11373
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что скептически относится к версии о том, что Алексея Навального хотели отравить.
"История никому не нужная. И власти это надо в последнюю очередь", — высказался журналист в эфире Радио "КП".
Алексей Навальный
20 августа, 11:44
Летевший с Навальным житель Томска рассказал о ЧП в самолете
По словам Соловьева, блогер "выполняет кукольную роль", он "удобный и понятный" для власти, у которой нет причин "его бояться".
"Он как раз удобен живым. Не дай бог, с ним что-то случится",— пояснил Соловьев.
Телеведущий обратил внимание на ажиотаж вокруг госпитализации оппозиционера.
"Как кто-то написал в Сети, в последний раз так часто и подробно передавали только информацию о состоянии Иосифа Виссарионовича Сталина", — добавил он.
Соловьев отметил, что ему непонятно желание близких блогера лечить его за рубежом. Он подчеркнул, что когда у писателя Дмитрия Быкова и председателя Фонда Бориса Немцова Владимира Кара-Мурзы-младшего были проблемы со здоровьем, российские медики "блестяще справлялись".
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
Вчера, 14:16
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Накануне руководителю ФБК* стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали. Пресс-секретарь ФБК* Кира Ярмыш предположила, что у Навального отравление. Однако как заявил главврач Омской больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский, основным рабочим диагнозом считается нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче оппозиционера ядов и их следов.
Врачи из Москвы заявили, что блогера следует оставить в омской клинике до стабилизации его состояния. Навальный получает всю необходимую помощь. Пока он находится в коме.
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Кадры Алексея Навального со стаканчиком в аэропорту Томска
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Визит Навального в кофейню перед вылетом попал на видео
169511276
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеВладимир Соловьев (телеведущий)Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваТомскОмскОбщество
Популярные комментарии
А мне непонятно желание Соловьева жить на озере Комо
21 августа, 17:09
Aruba Miro
31100050
Проблема в том что вокруг режима полно бандитов, которые давно свихнулись от вашей же пропаганды, и кто выгоден а кто нет судят по передачам Соловьева.
21 августа, 17:09
В Василий Теркин
21300147
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